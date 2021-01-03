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Сообщество Без кота и жизнь не та 753 поста • 344 подписчика подписаться
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Особенного кота обходили стороной в приюте, пока туда не зашла одна девушка

Особенного кота обходили стороной в приюте, пока туда не зашла одна девушка (10 фото)

Автор:
03 января 2021 14:17
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   истории спасения   история спасения   кот   коты   кошка   кошки   фото   
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10
Пинат или Арахис - особенный кот. После того, как его хозяин умер, никому не нужного котика оставили в клетке на улице. Он чудом попал в руки добрых людей и оказался в приюте, где, к сожалению, никто не обращал на него внимания..
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Метки: животные   истории спасения   история спасения   кот   коты   кошка   кошки   фото   
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4  комментария
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Ivan 39 минут назад
Особенного кота обходили стороной в приюте, пока туда не зашла одна девушка
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4k
hairov Полчаса назад
Особенного кота обходили стороной в приюте, пока туда не зашла одна девушка
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22k
Е-Лена 2 часа назад
Вот это - самое страшное... Когда после смерти любящего человека животное оказывается на улице. Счастья добрым людям, пожалевшим бедного кота!
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7k
Maddy8 Е-Лена Час назад
Самое страшное, когда заводят животное и людям жалко их кастрировать, типа: ну они же как люди, как им можно лишить родительских чувств. Потом все группы в VK завалены объявлениями о том, что: заберите котят-щенят, а дальше больше: на районе появились бездомные щеночки, кошечки.
А после смерти и дети людей и стариков на улице оказываются.
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