Особенного кота обходили стороной в приюте, пока туда не зашла одна девушка

Пинат или Арахис - особенный кот. После того, как его хозяин умер, никому не нужного котика оставили в клетке на улице. Он чудом попал в руки добрых людей и оказался в приюте, где, к сожалению, никто не обращал на него внимания..
Котика по кличке Пинат (Peanut, с англ. - арахис) когда-то оставили в клетке на улице городка в штате Мичиган, США. Его предыдущий хозяин умер, оставив восемь кошек, среди которых был этот особенный мальчик с деформированной мордочкой. Неизвестно как, но в итоге Пинат оказался на улице, оставшись никому не нужным.
Люди подобрали его и отвезли в местный приют, где о Пинате позаботились. Этот 8-летний котик особенный. Он частично слепой и глухой из-за особенностей развития, но в остальном - он здоров. Для Пината никак не могли найти хозяев - никто не хотел забирать его из приюта, пока однажды туда не зашла одна девушка.
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Увидев, что Пинат - последний котик, оставшийся в приюте, сердце девушки по имени Сидни не выдержало. Она решила, что не сможет его оставить, и забрала с собой. Так Пинат стал частью ее семьи! "Я все детство мечтала взять кота с особыми потребностями, чтобы помочь и дать ему жизнь, которую он заслуживает. А Пинат был последним, кого еще не приютили, и я не могла оставить его," - говорит Сидни.
Дефект развития никак не влияет на повседневную жизнь Пината - он очень милый, воспитанный, ласковый котик. Он прекрасно приспособился к своему новому окружению, и даже подружился с котом хозяйки Аполлоном, хотя сначала эти ребята не очень поладили.
Теперь хозяйка ведет аккаунты в Инстаграме и Тиктоке, где публикует фото и видео из жизни Пината. У котяры набралось уже приличное количество подписчиков, которые не перестают умиляться этому особенному красавцу!
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А после смерти и дети людей и стариков на улице оказываются.