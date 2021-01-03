Особенного кота обходили стороной в приюте, пока туда не зашла одна девушка

Увидев, что Пинат - последний котик, оставшийся в приюте, сердце девушки по имени Сидни не выдержало. Она решила, что не сможет его оставить, и забрала с собой. Так Пинат стал частью ее семьи! "Я все детство мечтала взять кота с особыми потребностями, чтобы помочь и дать ему жизнь, которую он заслуживает. А Пинат был последним, кого еще не приютили, и я не могла оставить его," - говорит Сидни.