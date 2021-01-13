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Сообщество Без кота и жизнь не та 767 постов • 351 подписчик подписаться
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Рыжий - няшный кот из России, который покоряет миллионы сердец

Рыжий - няшный кот из России, который покоряет миллионы сердец (26 фото)

Автор:
13 января 2021 08:30
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: домашние животные   животные   кот   коты   кошка   кошки   питомцы   фото   
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Когда-то котик по кличке Рыжий обивал пороги в поисках еды. Добрая семья подобрала его и решила приютить - а в итоге, этот пушистик превратился в великолепного котяру. Вот на какие чудеса способна простая любовь и забота! У Рыжего даже есть свой Инстаграм, где им восхищаются подписчики со всего мира.
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Метки: домашние животные   животные   кот   коты   кошка   кошки   питомцы   фото   
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котегRUS 14 минут назад
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