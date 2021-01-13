Рыжий - няшный кот из России, который покоряет миллионы сердец

Когда-то котик по кличке Рыжий обивал пороги в поисках еды. Добрая семья подобрала его и решила приютить - а в итоге, этот пушистик превратился в великолепного котяру. Вот на какие чудеса способна простая любовь и забота! У Рыжего даже есть свой Инстаграм, где им восхищаются подписчики со всего мира.
"Мы нашли его возле нашего дома. Он выглядел как домашний кот, просто неприспособленный к жизни на улице. Например, он мог подолгу сидеть на одном месте," - рассказали хозяева Рыжего. Семья попробовала найти его хозяев через соцсети, но безрезультатно. Тогда они решили оставить котика у себя.
Сейчас Рыжий превратился в великолепного красавца - он обожает бегать в снегу во дворе хозяев и исследовать новые места. А еще, он просто очаровательное и ласковое существо, которое любит проводить время с людьми и очень любит хозяев.
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Рыжий обожает играть и летом, и зимой, но у него особенная любовь к снегу. "Пока он патрулирует территорию, Рыжий любит подразнить соседских кошек и собак. Например, он может сесть за забором и невозмутимо наблюдать за собакой, которая на него лает," продолжают хозяева.
Какой же красавец!
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