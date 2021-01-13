Рыжий - няшный кот из России, который покоряет миллионы сердец

"Мы нашли его возле нашего дома. Он выглядел как домашний кот, просто неприспособленный к жизни на улице. Например, он мог подолгу сидеть на одном месте," - рассказали хозяева Рыжего. Семья попробовала найти его хозяев через соцсети, но безрезультатно. Тогда они решили оставить котика у себя.