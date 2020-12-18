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Сообщество Без кота и жизнь не та 735 постов • 339 подписчиков подписаться
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Что за прелесть: спящие котейки, которым можно умиляться часами

Что за прелесть: спящие котейки, которым можно умиляться часами (41 фото)

Автор:
18 декабря 2020 21:38
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   кот   коты   кошка   кошки   мило   подборка   фото   
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Смотреть на спящих котов - очень успокаивающее занятие, а еще, ими невозможно не умилиться. Где бы они ни спали - на столе, в вазе, лапами вверх, на голове хозяина, или в других странных местах, которые они регулярно выбирают - они невероятно милы! Посмотрите на эту теплую и уютную подборку спящих котеек, и улыбнитесь!
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Метки: животные   кот   коты   кошка   кошки   мило   подборка   фото   
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dimitr Полчаса назад
Что за прелесть: спящие котейки, которым можно умиляться часами
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Андрей Крылов 8 минут назад
Автор. ты редкий гад. Пользуешься запрещёнными приёмами! Вот удавил бы! Но.. Поставил плюс... Глядя прямо сейчас на свою скотинку... :)
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Nikita Полчаса назад
Подготовка к ночному тыгдыгу
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