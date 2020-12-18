Что за прелесть: спящие котейки, которым можно умиляться часами

Автор:
18 декабря 2020 21:38
Смотреть на спящих котов - очень успокаивающее занятие, а еще, ими невозможно не умилиться. Где бы они ни спали - на столе, в вазе, лапами вверх, на голове хозяина, или в других странных местах, которые они регулярно выбирают - они невероятно милы! Посмотрите на эту теплую и уютную подборку спящих котеек, и улыбнитесь!
"Бездомная кошка просто подошла и уснула на моих коленях"
"Спасли маленького плачущего котенка с улицы. Наша кошка пригрела его"
"Вот так спят наши малыши"
"У моего папы никогда не было кошек. Недавно он подобрал на улице этого малыша. Теперь у них любовь"
"Вчера взял котенка из приюта. Но мне кажется, что это сурикат"
"А вот как спит мое чудо"
Объятия мамы - самые теплые
"Зашла в детскую, а там эти двое"
"Мой кот приучился всегда держать мою руку лапой, пока он спит у меня на коленях"
Когда в прошлой жизни ты танцевал в балете
"Мой новый котенок спит только на моей голове"
"Вот так спит наш пушистик"
Фото, похожее на картину эпохи Ренессанса
"Я - кот. Как хочу, так и сплю!"
"Ее любимое место для сна"
"А наш мальчик любит спать в вазе"
"Долго искала его и начала волноваться.. Пока не увидела эти лапки"
"Изначально я хотела собаку, но выиграл муж, который хотел кота. Теперь я не могу оторваться от этого чуда.."
"Мой очаровательный бандит"
"Сегодня мои кошки сделали смайлик"
"Этот маленький кармашек идеален для этого крохи"
"Моя красавица спит, обнимая мою руку"
"Они воюют весь день, но спят все равно вместе"
"Вот так кошка моих друзей решила заснуть на мне"
"Она счастлива, даже когда спит"
"Кот с дочкой часто спят вместе, и им обязательно нужно касаться друг друга во время сна"
"Бездомный котик уснул у меня на коленях"
Главное, что котейке удобно!
"Взяли нового котенка. Но кажется, наша кошка забрала его себе"
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