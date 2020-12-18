Что за прелесть: спящие котейки, которым можно умиляться часами

Смотреть на спящих котов - очень успокаивающее занятие, а еще, ими невозможно не умилиться. Где бы они ни спали - на столе, в вазе, лапами вверх, на голове хозяина, или в других странных местах, которые они регулярно выбирают - они невероятно милы! Посмотрите на эту теплую и уютную подборку спящих котеек, и улыбнитесь!

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Уставший ребенок 0 Источник:

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"Бездомная кошка просто подошла и уснула на моих коленях" 0 Источник:

"Спасли маленького плачущего котенка с улицы. Наша кошка пригрела его" 0 Источник:

"Вот так спят наши малыши" 0 Источник:

Милоты много не бывает 0 Источник:

"У моего папы никогда не было кошек. Недавно он подобрал на улице этого малыша. Теперь у них любовь" 0 Источник:

"Вчера взял котенка из приюта. Но мне кажется, что это сурикат" 0 Источник:

"А вот как спит мое чудо" 0 Источник:

Объятия мамы - самые теплые 0 Источник:

"Зашла в детскую, а там эти двое" 0 Источник:

"Мой кот приучился всегда держать мою руку лапой, пока он спит у меня на коленях" 0 Источник:

Когда в прошлой жизни ты танцевал в балете 0 Источник:

"Мой новый котенок спит только на моей голове" 0 Источник:

Сестренки ♥ 0 Источник:

Сладкий сон с мамой 0 Источник:

"Вот так спит наш пушистик" 0 Источник:

Фото, похожее на картину эпохи Ренессанса 0 Источник:

"Я - кот. Как хочу, так и сплю!" 0 Источник:

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Спящие братья 0 Источник:

"Ее любимое место для сна" 0 Источник:

"А наш мальчик любит спать в вазе" 0 Источник:

Пушистый комочек 0 Источник:

"Долго искала его и начала волноваться.. Пока не увидела эти лапки" 0 Источник:

"Изначально я хотела собаку, но выиграл муж, который хотел кота. Теперь я не могу оторваться от этого чуда.." 0 Источник:

"Мой очаровательный бандит" 0 Источник:

"Сегодня мои кошки сделали смайлик" 0 Источник:

Сонное царство 0 Источник:

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"Этот маленький кармашек идеален для этого крохи" 0 Источник:

"Моя красавица спит, обнимая мою руку" 0 Источник:

"Они воюют весь день, но спят все равно вместе" 0 Источник:

"Вот так кошка моих друзей решила заснуть на мне" 0 Источник:

"Она счастлива, даже когда спит" 0 Источник:

"Кот с дочкой часто спят вместе, и им обязательно нужно касаться друг друга во время сна" 0 Источник:

Как же уютно! 0 Источник:

"Бездомный котик уснул у меня на коленях" 0 Источник:

Главное, что котейке удобно! 0 Источник: