Искусный макияж может украсить даже лучше фильтров

Все уже привыкли, что с помощью приложения можно без проблем наложить фильтры и получить своё идеальное фото: сияющая кожа, выразительный взгляд… Но не стоит забывать, что у девушек есть ещё один помощник, причём в реальной жизни — косметика!
Именно благодаря макияжу можно в миг стать ещё более красивой, стоит лишь накраситься самой или обратиться к визажисту. Неужели косметика и правда может победить фотошоп? Давайте проверим.
Собрались с мужем на ужин. Косметика творит чудеса!
Репетирую свой свадебный макияж
Яркое до и после
Ещё одно свадебное преображение
Когда пришли выходные
Сделала макияж своей бабушке, которой 85 лет
Раньше бабушка работала моделью!
Мне нравится, когда в макияже нет ничего лишнего
Собралась на свидание
Накрасила свою маму!
На втором фото немного другой ракурс, чтобы было лучше видно тени
Немного гламурности не помешает
Люди часто хвалят мою «безупречную» кожу…
А я просто научилась делать максимально натуральный макияж.
Вот он, эквивалент фотошопа в реальной жизни
Сделала макияж маме, что скажете?
Как же я люблю косметику!
И больше никакого акне
Показала маме, на сто способен макияж
Как видите, если рядом есть косметичка, то никакие фильтры и не понадобятся!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Стилиста утопить в сортире, криворукого
главное что бы без перегибов и это реально было подчеркивание, а не рисование нового другого лица