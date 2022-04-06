FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6793 поста • 760 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Искусный макияж может украсить даже лучше фильтров

Искусный макияж может украсить даже лучше фильтров (18 фото)

Автор:
06 апреля 2022 09:45
Сообщество : ФотоМир
Метки: было стало   девушки   до и после   косметика   красота   макияж   фото   
986
18

Все уже привыкли, что с помощью приложения можно без проблем наложить фильтры и получить своё идеальное фото: сияющая кожа, выразительный взгляд… Но не стоит забывать, что у девушек есть ещё один помощник, причём в реальной жизни — косметика!

Именно благодаря макияжу можно в миг стать ещё более красивой, стоит лишь накраситься самой или обратиться к визажисту. Неужели косметика и правда может победить фотошоп? Давайте проверим.


Собрались с мужем на ужин. Косметика творит чудеса!

×
×

Репетирую свой свадебный макияж

Яркое до и после

Ещё одно свадебное преображение

Когда пришли выходные

Сделала макияж своей бабушке, которой 85 лет

Раньше бабушка работала моделью!


Мне нравится, когда в макияже нет ничего лишнего

Собралась на свидание

Накрасила свою маму!

На втором фото немного другой ракурс, чтобы было лучше видно тени

Немного гламурности не помешает

Люди часто хвалят мою «безупречную» кожу…

А я просто научилась делать максимально натуральный макияж.


Вот он, эквивалент фотошопа в реальной жизни

Сделала макияж маме, что скажете?

Как же я люблю косметику!

И больше никакого акне

Показала маме, на сто способен макияж

Как видите, если рядом есть косметичка, то никакие фильтры и не понадобятся!

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: было стало   девушки   до и после   косметика   красота   макияж   фото   
0
12
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
81
Uganda 19 минут назад
На свидание надо приходить с ведром воды и тряпками.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Александр Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
KOSTELLO Полчаса назад
Так же и обосраться недолго
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Booka1a 39 минут назад
макияж макияжу рознь. когда немного теней, помада, глаза подкрасить - это одно. а когда видишь, что штукатурка реально чуть ли не осыпается, то сразу ясно, что тикать надо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
milenBG 41 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Андрей Иванов Час назад
Ты и накрашенная страшная и не накрашенная

Стилиста утопить в сортире, криворукого
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
SolomonA 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−17
Thomsen SolomonA Час назад
Бля, ей к доктору а не к стилисту надо бы...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Copycat 2 часа назад
как мужчина ничего не имею против легкого макияжа что бы подчеркнуть внешность женщины

главное что бы без перегибов и это реально было подчеркивание, а не рисование нового другого лица
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1123710



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Братья Стругацкие: два человека - один писатель
2
58
Братья Стругацкие: два человека - один писатель
Видели цены на автозапчасти? Без юмора пережить это сложно
0
112
Видели цены на автозапчасти? Без юмора пережить это сложно
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Как «самая красивая девочка в мире» выглядит 13 лет спустя (9 фото)
Как «самая красивая девочка в мире» выглядит 13 лет спустя (9 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень жизненно
0
0

Лучшие демотиваторы
Он даже и не догадывается
2
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#Ватермарк#факты#дтп#позитив#красота#подборка#СССР#кот#война
#прикол#животные#интересное#мир#авто аварии#автомобили#девушки#автомир#картинки#драка
#фото#интересно#Разное#аварии#история#Приколы#люди#Россия#женщина#Украина
Каково это - получить "пинок под зад", но продолжить свое дело Каково это - получить "пинок под зад", но продолжить свое дело 30 фотографий до и после, демонстрирующих силу макияжа 30 фотографий до и после, демонстрирующих силу макияжа 17 фото невест из Азии до и после свадебного макияжа 17 фото невест из Азии до и после свадебного макияжа Победительницы конкурса «Мисс Россия» : тогда и сейчас Победительницы конкурса «Мисс Россия» : тогда и сейчас Как правильно сделать макияж в домашних условиях — инструкция с пошаговыми фото Как правильно сделать макияж в домашних условиях — инструкция с пошаговыми фото Фото, которые доказывают, что косметика в умелых руках может творить чудеса Фото, которые доказывают, что косметика в умелых руках может творить чудеса

На что жалуетесь?

Вернуться