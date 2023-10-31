FISHKINET
добавить
пост
Сообщество СССР 380 постов • 148 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество СССР
17 фото косметики из СССР, которые показывают, чем раньше наводили красоту советские модницы

17 фото косметики из СССР, которые показывают, чем раньше наводили красоту советские модницы

Автор:
31 октября 2023 08:37
Сообщество : СССР
Метки: СССР   девушки   косметика   красота   макияж   фото   
1183
20

Да, эта косметика не всегда могла порадовать выбором оттенков, текстур или запахов, но она имела свою неповторимую атмосферу, благодаря чему и стала одним из символов эпохи.

В Советском Союзе производство косметики было государственным, поэтому к нему предъявлялись особые требования. Основная цель отечественных брендов того времени заключалась в создании доступных и качественных продуктов для массового потребителя. Несмотря на ограниченность некоторых ресурсов и технологий, в СССР с успехом выпускали помады, туши для ресниц, тени для век и крема, которые помогали подчёркивать красоту юным советским девушкам и женщинам.

×
×

Помогала не только сделать ресницы красивыми и пушистыми, но ещё и здоровыми.

Этим чудо-средством женщины спасались от пересыхания кожи.

Натуральный шампунь мягко очищал локоны, делал их мягкими и шелковистыми. Подходил для всех типов волос.

Во все времена «родную» кисточку ругали за неудобство. Нужно было проявить колоссальное мастерство, чтобы накраситься и придать ресницам красивую форму.

Московская фабрика «Рассвет» выпускала наборы теней «Елена». Стандартная коробочка включала два цвета, футляр-рыбка — три. Тени отличались безумно яркими цветами. Советские модницы предпочитали бирюзовый, синий, фиолетовый и изумрудный.

На первый взгляд трудно поверить, что эти карандаши предназначены для нанесения макияжа, а не для рисования.

Пудра в СССР не была дефицитным продуктом. Она выпускалась в трёх вариантах: рассыпчатая, прессованная и крем-пудра.

В СССР пудра на протяжении многих лет имела один и тот же состав. В средство входили тальк, окись цинка, двуокись титана, белая глина, мел и другие минеральные и растительные вещества, которые защищали кожу.

Средство помогало избавляться от веснушек и пигментных пятен.

В состав крема входили стеарин, глицерин, вода и поташ. Средство использовалось для смягчения кожи и фиксации пудры.

Помады Pollena производились в Польше. Но многие советские женщины просто обожали их за насыщенные цвета и приятные фруктовые ароматы.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "СССР"
Метки: СССР   девушки   косметика   красота   макияж   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
252
wgw Час назад
Комментарий к фото
Это средство оказывало помощь и по своему прямому названию
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
Enigma Kuutar 16 минут назад
Всегда с удовольствием перечитываю =)))

Когда-то ещё недавно, позавчера, а на самом деле 25 лет тому назад у всех старшеклассниц был примерно одинаковый набор косметики: тени-рыбки, тональник Балет, перламутровая помада Руби Роуз, механический карандаш Живопись и Ленинградская тушь «плюнь-намажь». У мам косметика была получше: у всех на работе была некая коллега, через которую можно было достать пудру Ланком и тени Диор. А нам вполне хватало балета с рыбками. Слова «визажист» тогда ещё даже не придумали, поэтому все красились кто во что горазд, понятия не имея: модно это или немодно, правильно-неправильно, красиво-некрасиво. Но замуж брали всех, прям тёпленькими, из десятого класса.
А сейчас в кого ни плюнь все бьюти-блогеры, у всех есть свои видео-блоги на Ютубе и в **граме, и даже пятилетние девочки умеют делать 245 видов макияжа, но это они просто ещё маленькие, поэтому всего 245, будьте к ним снисходительны. К шестнадцати годам они уже набьют руку, и смогут делать смоки айс за полторы минуты, не глядя в зеркало. А мне и три зеркала не помогают. И мой смоки айс всё равно похож на *уёвый грим для *уёвого фильма про *уёвых зомби.
Хорошо, что он уже лет пять как из моды вышел, а то обидно очень было бы: только научилась, потратив на это пять лет жизни а в моде уже скульптурирование лица и накладные ресницы на магнитах. И ты со своим смоки айсом как Света из Иваново. Пятилетние бьюти-блогерши тебя бы на смех подняли.
В общем, появилось тут у меня свободное время, и я три часа подряд смотрела всякие видео, где бабы красятся. Лучше б не смотрела. Потому что о половине всяких приблуд, без которых не обходится ни один макияж я даже не подозревала. В целом, это выглядит так: сначала баба показывает какую-то бутылочку с пипеткой, и капает себе на лицо какой-то перламутровой херью. Размазывает. Улыбается. Берёт другую бутылочку с пипеткой, опять чем-то капает, опять размазывает. Улыбается. В среднем у каждой бабы есть от двух до пяти таких бутылочек, и вот с них начинается Родина. У меня, если что, ни одной нету. Что жила то даром. Ладно, дальше берётся тюбик, оттуда выдавливается что-то похожее на вазелин, и тоже всё размазывается. Я так понимаю, это как у штукатуров: сначала три слоя грунтовки, а потом уже шпаклёвка. Так что одобряю такой подход, только всё равно не знаю чО там в тех бутылочках. Ладно, загрунтовалась ты, и теперь надо взять два тональника: светлый и тёмный, и накапать ими на всё лицо. Накапанное сначала размазывается здоровенной щёткой, потом кистью, а потом силиконовым кружочком. И это всё ещё только первый слой! И вот на него уже надо белый консилер под глаза и на лоб, и чем-то коричневым нарисовать полоски как у тигра. Размазать щёткой, кистью, поролоновым спонжем. Потом надо рисовать брови. Карандашом, тенями, какой-то гуашью с кисточкой, и в конце рисования ещё уложить эти брови специальным гелем! А у кого вообще бровей нет от слова совсем вы не поверите, существуют ЖИДКИЕ БРОВИ!!! Прям вот в бутылочке с каким-то клеем плавают мелко нарезанные чьи-то лобковые волосы, и кисточкой быстро-быстро надо это всё размазать по лбу. И вуаля через полминуты у тебя волосатые густые брови любой формы и толщины.
Ну и дальше, собственно, красятся глаза, клеятся ресницы, рисуются губы, наносится хайлайтер и бронзатор (тут важно не всраться и не перепутать какая половинка от головы, а какая от жопы, и какая для чего кисть), пудра, румяна, и всё это опрыскивается спреем для закрепления макияжа. Всё. Делов-то на пять минут.
Знаете, я вот честно говорю: если бы у меня были все эти бутылочки с пипетками и тюбики с вазелином, 33 кисточки, 20 спонжиков, 40 силиконовых кружочков, жидкие брови и ещё вот эти новые помады, которые надо сдирать с губ как плёнку я бы красилась минимум часа два. И по итогу была бы похожа на трансвестита Зизи. Ибо я даже не представляю: сколько лет мне понадобилось бы для того, чтоб научиться правильно размазывать правильными кистями правильные оттенки всех этих тональников, консилеров, хайлайтеров и бронзаторов.
Как женщина я себя теперь чувствую подавленно, униженно и печально. Сука, у всех есть таинственные бутылочки и чемодан косметики, а у меня всего два тональника: один если я не хожу в солярий, и второй если я в тот солярий явно переходила. И бутылочки у меня обычно по 0.75 литра, и без пипеток. Зато, когда я их использую я и сама, по внутренним ощущениям, становлюсь моложе и красивее, и все окружающие тоже сразу массово красивеют.
Короче, не жили богато не*уй начинать. Пока я скульптурирование буду осваивать уже придумают жидкое накладное лицо с готовым макияжем. Так что я лучше вот его подожду. Сдаётся мне, подождать-то надо максимум год.
Кстати, кто не слышал про жидкие брови тот лохушка.
© Лидия Раевская
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

498262



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Я больше так не буду!": семью нижегородских мигрантов, участвовавших в драке, могут выдворить из страны
"Я больше так не буду!": семью нижегородских мигрантов, участвовавших в драке, могут...
«Германия, у нас проблема!»: доведённые до ручки немцы опубликовали свод правил поведения для приезжих
«Германия, у нас проблема!»: доведённые до ручки немцы опубликовали свод правил...
Набирающие популярность в сообществах
Он был поднят со дна и продолжил сражаться. Линкор «Калифорния»
Он был поднят со дна и продолжил сражаться. Линкор «Калифорния»
Победители конкурса Nature TTL «Фотограф года 2023»
Победители конкурса Nature TTL «Фотограф года 2023»
Трать и возвращай
Трать и возвращай
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Махачкала 29.10.2023

Популярные теги
#фото#в мире#люди#автомобили#позитив#дети#интересное#Китай#подборка#история
#животные#интересно#факты#забавно#кино#милота#аварии#СССР#Реакция#фильм
#Прикол#Юмор#машина#автомир#собака#США#ДТП#авто аварии#природа#знаменитости
Трать и возвращай Трать и возвращай Как делали маникюр в СССР? Как делали маникюр в СССР? 14 примеров того, что макияж - страшная сила 14 примеров того, что макияж - страшная сила Азиатский макияж настолько преображает девушек, что их могут не узнать и близкие Азиатский макияж настолько преображает девушек, что их могут не узнать и близкие Магия макияжа: 14 девушек преобразились до неузнаваемости благодаря профессиональным Магия макияжа: 14 девушек преобразились до неузнаваемости благодаря профессиональным Как при помощи макияжа вывести женщин на новый уровень красоты Как при помощи макияжа вывести женщин на новый уровень красоты

На что жалуетесь?

Вернуться