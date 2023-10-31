17 фото косметики из СССР, которые показывают, чем раньше наводили красоту советские модницы

Да, эта косметика не всегда могла порадовать выбором оттенков, текстур или запахов, но она имела свою неповторимую атмосферу, благодаря чему и стала одним из символов эпохи.
В Советском Союзе производство косметики было государственным, поэтому к нему предъявлялись особые требования. Основная цель отечественных брендов того времени заключалась в создании доступных и качественных продуктов для массового потребителя. Несмотря на ограниченность некоторых ресурсов и технологий, в СССР с успехом выпускали помады, туши для ресниц, тени для век и крема, которые помогали подчёркивать красоту юным советским девушкам и женщинам.
Помогала не только сделать ресницы красивыми и пушистыми, но ещё и здоровыми.
Этим чудо-средством женщины спасались от пересыхания кожи.
Натуральный шампунь мягко очищал локоны, делал их мягкими и шелковистыми. Подходил для всех типов волос.
Во все времена «родную» кисточку ругали за неудобство. Нужно было проявить колоссальное мастерство, чтобы накраситься и придать ресницам красивую форму.
Московская фабрика «Рассвет» выпускала наборы теней «Елена». Стандартная коробочка включала два цвета, футляр-рыбка — три. Тени отличались безумно яркими цветами. Советские модницы предпочитали бирюзовый, синий, фиолетовый и изумрудный.
На первый взгляд трудно поверить, что эти карандаши предназначены для нанесения макияжа, а не для рисования.
Пудра в СССР не была дефицитным продуктом. Она выпускалась в трёх вариантах: рассыпчатая, прессованная и крем-пудра.
Производители пудры особенно старались угодить с дизайном упаковки. Вы только посмотрите на эту красоту
В СССР пудра на протяжении многих лет имела один и тот же состав. В средство входили тальк, окись цинка, двуокись титана, белая глина, мел и другие минеральные и растительные вещества, которые защищали кожу.
Средство помогало избавляться от веснушек и пигментных пятен.
В состав крема входили стеарин, глицерин, вода и поташ. Средство использовалось для смягчения кожи и фиксации пудры.
Помады Pollena производились в Польше. Но многие советские женщины просто обожали их за насыщенные цвета и приятные фруктовые ароматы.
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Когда-то ещё недавно, позавчера, а на самом деле 25 лет тому назад у всех старшеклассниц был примерно одинаковый набор косметики: тени-рыбки, тональник Балет, перламутровая помада Руби Роуз, механический карандаш Живопись и Ленинградская тушь «плюнь-намажь». У мам косметика была получше: у всех на работе была некая коллега, через которую можно было достать пудру Ланком и тени Диор. А нам вполне хватало балета с рыбками. Слова «визажист» тогда ещё даже не придумали, поэтому все красились кто во что горазд, понятия не имея: модно это или немодно, правильно-неправильно, красиво-некрасиво. Но замуж брали всех, прям тёпленькими, из десятого класса.
А сейчас в кого ни плюнь все бьюти-блогеры, у всех есть свои видео-блоги на Ютубе и в **граме, и даже пятилетние девочки умеют делать 245 видов макияжа, но это они просто ещё маленькие, поэтому всего 245, будьте к ним снисходительны. К шестнадцати годам они уже набьют руку, и смогут делать смоки айс за полторы минуты, не глядя в зеркало. А мне и три зеркала не помогают. И мой смоки айс всё равно похож на *уёвый грим для *уёвого фильма про *уёвых зомби.
Хорошо, что он уже лет пять как из моды вышел, а то обидно очень было бы: только научилась, потратив на это пять лет жизни а в моде уже скульптурирование лица и накладные ресницы на магнитах. И ты со своим смоки айсом как Света из Иваново. Пятилетние бьюти-блогерши тебя бы на смех подняли.
В общем, появилось тут у меня свободное время, и я три часа подряд смотрела всякие видео, где бабы красятся. Лучше б не смотрела. Потому что о половине всяких приблуд, без которых не обходится ни один макияж я даже не подозревала. В целом, это выглядит так: сначала баба показывает какую-то бутылочку с пипеткой, и капает себе на лицо какой-то перламутровой херью. Размазывает. Улыбается. Берёт другую бутылочку с пипеткой, опять чем-то капает, опять размазывает. Улыбается. В среднем у каждой бабы есть от двух до пяти таких бутылочек, и вот с них начинается Родина. У меня, если что, ни одной нету. Что жила то даром. Ладно, дальше берётся тюбик, оттуда выдавливается что-то похожее на вазелин, и тоже всё размазывается. Я так понимаю, это как у штукатуров: сначала три слоя грунтовки, а потом уже шпаклёвка. Так что одобряю такой подход, только всё равно не знаю чО там в тех бутылочках. Ладно, загрунтовалась ты, и теперь надо взять два тональника: светлый и тёмный, и накапать ими на всё лицо. Накапанное сначала размазывается здоровенной щёткой, потом кистью, а потом силиконовым кружочком. И это всё ещё только первый слой! И вот на него уже надо белый консилер под глаза и на лоб, и чем-то коричневым нарисовать полоски как у тигра. Размазать щёткой, кистью, поролоновым спонжем. Потом надо рисовать брови. Карандашом, тенями, какой-то гуашью с кисточкой, и в конце рисования ещё уложить эти брови специальным гелем! А у кого вообще бровей нет от слова совсем вы не поверите, существуют ЖИДКИЕ БРОВИ!!! Прям вот в бутылочке с каким-то клеем плавают мелко нарезанные чьи-то лобковые волосы, и кисточкой быстро-быстро надо это всё размазать по лбу. И вуаля через полминуты у тебя волосатые густые брови любой формы и толщины.
Ну и дальше, собственно, красятся глаза, клеятся ресницы, рисуются губы, наносится хайлайтер и бронзатор (тут важно не всраться и не перепутать какая половинка от головы, а какая от жопы, и какая для чего кисть), пудра, румяна, и всё это опрыскивается спреем для закрепления макияжа. Всё. Делов-то на пять минут.
Знаете, я вот честно говорю: если бы у меня были все эти бутылочки с пипетками и тюбики с вазелином, 33 кисточки, 20 спонжиков, 40 силиконовых кружочков, жидкие брови и ещё вот эти новые помады, которые надо сдирать с губ как плёнку я бы красилась минимум часа два. И по итогу была бы похожа на трансвестита Зизи. Ибо я даже не представляю: сколько лет мне понадобилось бы для того, чтоб научиться правильно размазывать правильными кистями правильные оттенки всех этих тональников, консилеров, хайлайтеров и бронзаторов.
Как женщина я себя теперь чувствую подавленно, униженно и печально. Сука, у всех есть таинственные бутылочки и чемодан косметики, а у меня всего два тональника: один если я не хожу в солярий, и второй если я в тот солярий явно переходила. И бутылочки у меня обычно по 0.75 литра, и без пипеток. Зато, когда я их использую я и сама, по внутренним ощущениям, становлюсь моложе и красивее, и все окружающие тоже сразу массово красивеют.
Короче, не жили богато не*уй начинать. Пока я скульптурирование буду осваивать уже придумают жидкое накладное лицо с готовым макияжем. Так что я лучше вот его подожду. Сдаётся мне, подождать-то надо максимум год.
Кстати, кто не слышал про жидкие брови тот лохушка.
© Лидия Раевская