14 примеров того, что макияж - страшная сила

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Контуринг - это когда девушки с помощью косметики придают своему лицу нужную форму. Только не всем удалось постичь эту особую магию, некоторые перестарались, превратившись в клоунесс с тонной тонального средства на лице.
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