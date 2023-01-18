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14 примеров того, что макияж - страшная сила

14 примеров того, что макияж - страшная сила

Автор:
18 января 2023 11:10
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   девушки   забавно   косметика   макияж   мэйк   ужасный мэйк   фото   
2093
15

Контуринг - это когда девушки с помощью косметики придают своему лицу нужную форму. Только не всем удалось постичь эту особую магию, некоторые перестарались, превратившись в клоунесс с тонной тонального средства на лице.

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Метки: Прикол   девушки   забавно   косметика   макияж   мэйк   ужасный мэйк   фото   
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9  комментариев
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
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2k
fkamash 5 минут назад
Не знаю как вставить конкретное фото, которое комментирую, но оно 4-ое снизу ленты. Хрен с ней с рожей, но почему у нее сверху три малюсеньких зуба резца?
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87k
Феофан 37 минут назад
14 примеров того, что макияж - страшная силаПосмотреть
14 примеров того, что макияж - страшная сила
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5k
Компьютер DELL монитором 39 минут назад
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1k
Виталий 46 минут назад
Просто забыла смыть грим, после съёмок в зомби кино.
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10k
Shtoppi 55 минут назад
Б_ять, это пи_дец!!!
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Колька Валеркин сын 2 часа назад
А макияж хде? Только у Лохан, остальное фотошопные куетесссы
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Ivan 2 часа назад
14 примеров того, что макияж - страшная силаПосмотреть
14 примеров того, что макияж - страшная сила
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24k
Андрей 2 часа назад
Мне вот интересно, они реально считают что это красиво?
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Спелая кукурузинка

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