Магия макияжа: 14 девушек преобразились до неузнаваемости благодаря профессиональным

Гордые визажисты со всего мира делятся результатами своей работы, выкладывая фотографии «до» и «после», ну а нам остаётся только любоваться.
Свадебный, повседневный или макияж для вечеринки — апгрейд на любой вкус создадут мастера пудры и кисти. Красотки, фотографии которых вы увидите ниже, попали в руки настоящих профессионалов и превратились в женственных и ярких богинь, мимо которых нельзя пройти, не свернув шею!
Просто и гламурно
Макияж для красавицы Натальи
Поистине богиня женственности
Как вам преображение для Дианы от меня? Это показ на обучении для учениц. Тема Trend Color makeup.
Невероятное преображение
Как будто два разных человека!
Эта красотка пришла ко мне на макияж
В этот раз мы выбрали макияж в коричневых тонах и блестящих тенях. Обычно я предпочитаю яркий макияж, но в этот раз я сделала более классический макияж для вечеринки.
Золотой гламур на красотке Самире
На несколько лет моложе
Властный взгляд
Нежный макияж для Иман
Невеста короля
Свадебный макияж
Когда за несколько дней до свадьбы у вас случается травма глаза, вы наращиваете большие пушистые ресницы.
Лисьи глазки
Наконец-то мне удалось сделать гламурный образ для нашего суперталантливого местного фотографа
Источник:
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Ок, там где проблемы с кожей может и имело смысл, но за "богиню женственности" просто руки оторвать...
Это даже при том, что специально партачили фотки с надписью ДО.
некоторые фубли те еще