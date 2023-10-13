Магия макияжа: 14 девушек преобразились до неузнаваемости благодаря профессиональным

Свадебный, повседневный или макияж для вечеринки — апгрейд на любой вкус создадут мастера пудры и кисти. Красотки, фотографии которых вы увидите ниже, попали в руки настоящих профессионалов и превратились в женственных и ярких богинь, мимо которых нельзя пройти, не свернув шею!

Просто и гламурно