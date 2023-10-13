FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8711 постов • 850 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
Магия макияжа: 14 девушек преобразились до неузнаваемости благодаря профессиональным

Магия макияжа: 14 девушек преобразились до неузнаваемости благодаря профессиональным

Автор:
13 октября 2023 09:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: было стало   визажист   девушки   до и после   красота   макияж   фото   
2126
15

Гордые визажисты со всего мира делятся результатами своей работы, выкладывая фотографии «до» и «после», ну а нам остаётся только любоваться.

Свадебный, повседневный или макияж для вечеринки — апгрейд на любой вкус создадут мастера пудры и кисти. Красотки, фотографии которых вы увидите ниже, попали в руки настоящих профессионалов и превратились в женственных и ярких богинь, мимо которых нельзя пройти, не свернув шею!


Просто и гламурно

×
×

Макияж для красавицы Натальи


Поистине богиня женственности

Как вам преображение для Дианы от меня? Это показ на обучении для учениц. Тема Trend Color makeup.


Невероятное преображение


Как будто два разных человека!


Эта красотка пришла ко мне на макияж

В этот раз мы выбрали макияж в коричневых тонах и блестящих тенях. Обычно я предпочитаю яркий макияж, но в этот раз я сделала более классический макияж для вечеринки.


Золотой гламур на красотке Самире


На несколько лет моложе


Властный взгляд


Нежный макияж для Иман


Невеста короля

Свадебный макияж

Когда за несколько дней до свадьбы у вас случается травма глаза, вы наращиваете большие пушистые ресницы.


Лисьи глазки


Наконец-то мне удалось сделать гламурный образ для нашего суперталантливого местного фотографа


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: было стало   визажист   девушки   до и после   красота   макияж   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Старичок Час назад
в большинстве случаев достаточно помыть голову, причесаться и просто улыбнуться,а не растянуть лыбу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Алексей 4 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Алексей 6 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Oleg 14 минут назад
был пздц, а стал пздц в штукатурку...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
V2.Smirnov 16 минут назад
У всех(!) стало даже хуже. Всем достаточно было тонального крема для скрытия прыщей. Все были оригинальные и по своему милые. А их них наштамповали стандартных кукол.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
112k
Z_Павел Юрьевич_V Полчаса назад
Лучше не стало!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Matrosskin Полчаса назад
Простите, но из нормальных женщин наваяли мукл штукатурных. Да ещё и фото с использованием "бьютификации" сделали - фу-фу-фу так делать.
Ок, там где проблемы с кожей может и имело смысл, но за "богиню женственности" просто руки оторвать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
sumrаknn 40 минут назад
Пост для любителей ананировать на надувные куклы. Была у меня знакомая , у которой были прыщи, чирии и нос весь в ямках. Она пудрилась толстым слоем штукатурки, при резких движениях осыпалась. Я не хочу целовать штукатурку, облизывать мази, смеси, порошки. Я не вижу девочку под этой штукатуркой. Вам нравится красивая картинка, а не девочка - ну целуйте и ипите глянцевые журналы. Или вырежьте лицо красотки, приклейте его своему пёселю и вот вам живая красотка. По мне так лучше пусть и с изъянами, но живая, настоящая девочка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
870
Вован 58 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Алекс Чебурашкин Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25
Дмитрий Час назад
Часть девушек красивее до накладывания "штукатурки".
Это даже при том, что специально партачили фотки с надписью ДО.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
MPEG-8 Час назад
Ссылка youtu.be
-
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
alexis Час назад
До- лучше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
dima423 2 часа назад
кругом обман))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Infinite

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

464570



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Французские СМИ обвинили Россию в эпидемии клопов
Французские СМИ обвинили Россию в эпидемии клопов
В Калининграде не разрешили вывесить израильский флаг у мемориала Победы
В Калининграде не разрешили вывесить израильский флаг у мемориала Победы
Набирающие популярность в сообществах
История соков: от древности до СССР
История соков: от древности до СССР
Автомобиль доставят в коробке, как конструктор
Автомобиль доставят в коробке, как конструктор
Выбираем зимние шины на Авито
Выбираем зимние шины на Авито
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Рекорд в постели

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя терминатором

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Юмор#животные#кино#подборка#Автовсячина#дети#полиция#история
#автомобили#в мире#люди#ДТП#авто аварии#Москва#позитив#факты#знаменитости#кража
#автомир#интересное#интересно#аварии#Прикол#фильм#США#Россия#новости#конфликт
Выбираем зимние шины на Авито Выбираем зимние шины на Авито Искусный макияж может украсить даже лучше фильтров Искусный макияж может украсить даже лучше фильтров Сила макияжа — наглядная демонстрация Сила макияжа — наглядная демонстрация 13 женщин, которые приняли участие в шоу о преображениях и стали лучшей версией себя 13 женщин, которые приняли участие в шоу о преображениях и стали лучшей версией себя 15 потрясающих преображений женщин с помощью макияжа 15 потрясающих преображений женщин с помощью макияжа 17 фото невест из Азии до и после свадебного макияжа 17 фото невест из Азии до и после свадебного макияжа

На что жалуетесь?

Вернуться