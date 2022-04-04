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Кто сказал, что идеальных женщин не бывает? Ведь так они должны выглядеть?

Кто сказал, что идеальных женщин не бывает? Ведь так они должны выглядеть? (21 фото)

Автор:
04 апреля 2022 17:54
Метки: Tinder   анкета   девушки   женщины   знакомства   и так сойдет   мужчины   мужчины и женщины   отношения   
5192
21
Перед вами пост, рассчитанный исключительно на взрослую аудиторию Фишек. Героини данной подборки пишут в своих анкетах на сайтах знакомств такое... Короче говоря, все мужские фантазии будут исполнены с лихвой.
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Источник:

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Метки: Tinder   анкета   девушки   женщины   знакомства   и так сойдет   мужчины   мужчины и женщины   отношения   
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14k
Bill 2 часа назад
Серега?
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12k
FatZilla 3 секунды назад
Где же ты была раньше... номер 4...
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1k
c3nsor3d 16 минут назад
Времена прошли ... и нравы..-)))
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7k
Сергей 21 минуту назад
Какая разница между феей и ведьмой? Год совместной жизни!
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44k
Олег Полчаса назад
Сегодня я узнал что Стана зовут Серега...Да, Стасян ( или ричард, хер тебя, канадский разберёт)?
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187
А Васильев Час назад
Что то не верится, что такие есть на самом деле, уж всё слишком испорчено в обществе нашем, причем с обоих сторон...
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1k
emporio_ss Час назад
Ссылка coub.com
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3k
Умница-красавица Час назад
Писец - это самое точное слово. Только он не в гардеробе, а в голове
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