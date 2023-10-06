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"Если тебя не смутит": как одинокие женщины с детьми знакомятся в интернете

"Если тебя не смутит": как одинокие женщины с детьми знакомятся в интернете

Автор:
06 октября 2023 18:19
Метки: анкета   девушки   дети   женщины   знакомства   отношения   семья   
2880
16

Этот пост про тех, кто остался в одиночестве с ребенком на руках. Кроме того, тут присутствуют анкеты девушек, которые еще собираются стать матерями. Запросы? Цели?

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Метки: анкета   девушки   дети   женщины   знакомства   отношения   семья   
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18  комментариев
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32k
Teodor Час назад
Особенно веселит когда такая красавица подает на хвост мужику вместе со своими ангелочками и искренне полагает, что его "взяли в семью" и он теперь должен принять её порядки и уставы...
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502
Геннадий Хамидулин 8 секунд назад
Однако классика!.....Михаил Зощенко " Свадебное происшествие" .........
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41k
Example 6.2.6 9 секунд назад
Не баба с прицепом, а - семья под ключ :)

С другой стороны, троху даже жалко их. Кто-то по глупости залетел и не знает от кого даже, кого-то парень просто кинул с брюхом и смотался (сел в тюрьму\умер). Разные ситуации бывают. А девушки молодые ещё, им жеж тоже охота и гулять и красивые шмотки покупать и чтоб любил кто-то, и чтоб денег хватало не только на подгузники и еду ребёнку, а ещё и самой пожить. Грустно порой смотреть такие подборки. Понятно что 90% тут просто стёб и откровенные поделки, но бывают случаи и реальные. У меня знакомая залетела в 21, сама с области, у кавалера за душой ничего, кроме своей комнаты в коммуналке. Так он ещё и (с её слов) редкостным мудаком оказался.. пил, гулял, денег почти не приносил, даже поколачивал порой.. В общем она подумал, что нельзя так жить, и подала на развод.. ибо лучше одной с ребёнком, чем в такой семье. Ну вот, ей 23 уже.. ищет себе мужа, понимает что время уходит, ибо природная красота увядает быстро. Не удивлюсь если на сайтах знакомств постит анкеты.. Хуле делать, одна в столице, без своего жилья, зарплата не гигантская, надо и ребёнка содержать и за съёмное платить и жить как-то ей тоже хочется.. по городу идёт, там уютное кафе, а тут вкусная шавуха, кругом яркая реклама дорогих вещей, с витрин смотрят манекены в нарядных платьях, 15 айфон хочется, и в кино сходить и в отпуск хоть в Турцию, но съездить.. много чего хочется, а денег нет, и мужа нет, чтоб на плечо облокотится, получить поддержку и заботу (а если сильно повезёт, то и любовь).
Я к чему, не будем строго судить этих дам. Мы не знаем какие там истории у них были в прошлом.
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9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 9 минут назад
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2k
Duke_kir 20 минут назад
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17k
Мистер Фикс 22 минуты назад
Если в жизни они никому не всрались, то интернетах и подавно
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6k
пирожок 24 минуты назад
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1k
adssaf afasffdsga Полчаса назад
Комментарий к фото
Если женщина не способна нести ответственность за свою дырку, то свой член я бы ей не доверил.
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6k
VL Полчаса назад
с козырей заходят!
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16k
a_komolow 37 минут назад
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14k
KotSkripaley 42 минуты назад
Ну мало ли, может какой-нибудь мужчина за 40 переболел в детстве "свинкой" и детей иметь не может, возьмет себе молодуху. Всякое бывает.
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6k
Трям 43 минуты назад
Я нашел закономерность - чем тупее баба, тем выше шанс, что у нее есть ребенок и нет мужика. Таких очень легко трахнуть и забить.
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15k
Kostick 44 минуты назад
ладно там к 30 годикам, но малолетки с тремя прицепами? да и нафик такое, своих надо воспитывать, а не чужих кормить. поверьте старому, который в такое уже вляпывался. никогда чужой ребёнок не станет родным, и настанет момент, когда тебе скажут - а кто ты такой мне!?
зы живу со своим сыном, 10 годиков пацану, всё у нас прекрасно.
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10k
Борис Карабанов 49 минут назад
- Шалавы! Ату их!
Только, вот ещё какая загвоздка - все эти бастарды не от духа святаго родились. Я извиняюсь, мужики тоже шибко современными себя позиционируют, проповедуют свободу сексуальных отношений и добрачных связей, отрицают актуальность концепции целомудрия, а как только детки рождаются, то сразу "падшая ЖЕНЩИНА, САМА нагуляла - сама расти, любишь медок....". Мракобесие, однако, какое-то! Ах, как же это не современно!
Нет, уж, господа, так не выйдет: здесь играем, а здесь не играем. Всё взаимосвязано. Это - не другое.
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82k
Доктор Джонс 51 минуту назад
Ипанутые и окуевшие вагиноносительницы...
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15k
Александр Час назад
Было у нас, во дворе, в 80-х такое выражение: "Целка семиабортная"
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1k
Звёздный князь Час назад
Про медведя напоминать уже не тренд, поэтому скажу иначе:
Подборка девок из категории "3 в 1" - наглость, бесстыдство и бессовестность.
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Richard

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