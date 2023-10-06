"Если тебя не смутит": как одинокие женщины с детьми знакомятся в интернете

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Этот пост про тех, кто остался в одиночестве с ребенком на руках. Кроме того, тут присутствуют анкеты девушек, которые еще собираются стать матерями. Запросы? Цели?
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С другой стороны, троху даже жалко их. Кто-то по глупости залетел и не знает от кого даже, кого-то парень просто кинул с брюхом и смотался (сел в тюрьму\умер). Разные ситуации бывают. А девушки молодые ещё, им жеж тоже охота и гулять и красивые шмотки покупать и чтоб любил кто-то, и чтоб денег хватало не только на подгузники и еду ребёнку, а ещё и самой пожить. Грустно порой смотреть такие подборки. Понятно что 90% тут просто стёб и откровенные поделки, но бывают случаи и реальные. У меня знакомая залетела в 21, сама с области, у кавалера за душой ничего, кроме своей комнаты в коммуналке. Так он ещё и (с её слов) редкостным мудаком оказался.. пил, гулял, денег почти не приносил, даже поколачивал порой.. В общем она подумал, что нельзя так жить, и подала на развод.. ибо лучше одной с ребёнком, чем в такой семье. Ну вот, ей 23 уже.. ищет себе мужа, понимает что время уходит, ибо природная красота увядает быстро. Не удивлюсь если на сайтах знакомств постит анкеты.. Хуле делать, одна в столице, без своего жилья, зарплата не гигантская, надо и ребёнка содержать и за съёмное платить и жить как-то ей тоже хочется.. по городу идёт, там уютное кафе, а тут вкусная шавуха, кругом яркая реклама дорогих вещей, с витрин смотрят манекены в нарядных платьях, 15 айфон хочется, и в кино сходить и в отпуск хоть в Турцию, но съездить.. много чего хочется, а денег нет, и мужа нет, чтоб на плечо облокотится, получить поддержку и заботу (а если сильно повезёт, то и любовь).
Я к чему, не будем строго судить этих дам. Мы не знаем какие там истории у них были в прошлом.
зы живу со своим сыном, 10 годиков пацану, всё у нас прекрасно.
Только, вот ещё какая загвоздка - все эти бастарды не от духа святаго родились. Я извиняюсь, мужики тоже шибко современными себя позиционируют, проповедуют свободу сексуальных отношений и добрачных связей, отрицают актуальность концепции целомудрия, а как только детки рождаются, то сразу "падшая ЖЕНЩИНА, САМА нагуляла - сама расти, любишь медок....". Мракобесие, однако, какое-то! Ах, как же это не современно!
Нет, уж, господа, так не выйдет: здесь играем, а здесь не играем. Всё взаимосвязано. Это - не другое.
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