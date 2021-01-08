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Как знакомятся в новогодние праздники через интернет

Как знакомятся в новогодние праздники через интернет (16 фото)

Автор:
08 января 2021 14:58
Сообщество : Юмор
Метки: Tinder   Юмор   девушки   женщины   знакомства   мужчины   прикол   
3382
16
Зимние каникулы - это отличный шанс для многих начать что-то менять в жизни, личная жизнь - не исключение. Перед вами подборка отважных людей, которые собрались с силами и разместили свои анкеты на сайтах и в приложениях для знакомств.
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Метки: Tinder   Юмор   девушки   женщины   знакомства   мужчины   прикол   
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4  комментария
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73k
Броненосец Потелкам 50 минут назад
первая ассоциация после прочитанного
.
первая ассоциация после прочитанного .
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283
Sergo Sz Полчаса назад
Вот интересно, эти люди вообще в курсе что к их фоткам лепят какие то надписи?
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15k
sgb66 44 минуты назад
5. Кому-то нафиг не сдалась эта личная жизнь, когда кончились деньги,

6 тыщ за этот щиток - практически на халяву...
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16k
Злобный Члегр 46 минут назад
Ирина 19 годится.
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Преподобный Стасян

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