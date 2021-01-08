Как знакомятся в новогодние праздники через интернет

Зимние каникулы - это отличный шанс для многих начать что-то менять в жизни, личная жизнь - не исключение. Перед вами подборка отважных людей, которые собрались с силами и разместили свои анкеты на сайтах и в приложениях для знакомств.

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1. Безграмотность многих анкет просто поражает. Хочется верить, что это лишь влияние алкоголя 0 Источник:

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4. Мастер подкатов 80 уровня 0 Источник:

5. Кому-то нафиг не сдалась эта личная жизнь, когда кончились деньги, а праздники длинные 0 Источник:

6. Вот они - богини намеков 0 Источник:

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9. Кто говорил, что идеальных девушек не бывает? 0 Источник:

10. Тут понятно без лишних слов 0 Источник:

11. Когда в новогодние праздники посмотрела очередное расследование про Навального 0 Источник:

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13. Кто пробовал, то поймет 0 Источник:

14. С - самокритичность 0 Источник: