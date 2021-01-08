Как знакомятся в новогодние праздники через интернет

Зимние каникулы - это отличный шанс для многих начать что-то менять в жизни, личная жизнь - не исключение. Перед вами подборка отважных людей, которые собрались с силами и разместили свои анкеты на сайтах и в приложениях для знакомств.
1. Безграмотность многих анкет просто поражает. Хочется верить, что это лишь влияние алкоголя
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Они на что-то намекают или просто кажется? Анкеты девушек из Tinder
- "Нищеброды, идите лесом": о личной жизни разведенок с детьми
- Комичность отношений мужчин и женщин, над которой мы смеялись до слез
- Готовы на все, чтобы понравиться мужчинам. Что именно предлагают молодые девушки
- 15 весомых причин бросить свою девушку уже в этот понедельник
38
Понравилось38
Новости партнёров
Загрузка...
.
6 тыщ за этот щиток - практически на халяву...