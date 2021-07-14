FISHKINET
Сообщество Юмор 12562 поста • 2673 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Уловки россиянок, которые помогают им знакомиться в интернете

Уловки россиянок, которые помогают им знакомиться в интернете (19 фото)

Автор:
14 июля 2021 11:35
Сообщество : Юмор
Метки: Tinder   Юмор   анкета   девушки   знакомства   красота   отношения   
1779
19
Интернет-знакомства очень прочно вошли в нашу жизнь, а различные сайты и приложения пользуются невероятной популярностью. Но как сделать так, чтобы из миллиона анкет, внимание обратили именно на тебя? Героини данного поста знают ответ на данный вопрос!
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Tinder   Юмор   анкета   девушки   знакомства   красота   отношения   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Erorist Час назад
Эх... вот когда меня это всё интересовало, Тиндера не было... глядишь и я бы нашёл себе странненькую дурочку, а сейчас уже не надо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Cornho 23 минуты назад
"Интернет-знакомства очень прочно вошли в нашу жизнь"

Серьёзно? Даже любопытно, в чью это жизнь они "очень прочно вошли".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
КОСТЯН Полчаса назад
Пару раз встречался с такими с сайта знакомств...
На фото одно, приходит изображение с фото, только старее лет на 10 и в 2 раза толще чем на фото... И говорить с ними не о чем, пытаешься вести диалог и слышишь такие ответы: да, нет, не важно, я что на допросе? Всё клещами тянуть надо... Если я замолкаю, ВСЁ ПРОВАЛ, сидим или ходим молча, ну это просто кабздец))) Короче на таких сайтах нормальных баб нет, брошенки с вагоном детей или прынцэссы которые ждут прынца на белом майбахе. Всех нормальных баб разобрали)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Татьяна Юсова 44 минуты назад
Исключительно россиянок??? То есть это русское ноу-хау, и не в одной стране мира девушки не догадались о таком способе знакомства? И что тогда делает в этой компании грузинка со второй фотографии? Дальше 5-й не смотрела.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Юрий Николаевич 52 минуты назад
Как всегда. Есть прелесть, что за дурочки и ужас, что за дуры.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Батя учит фишкян делать отверстие Батя учит фишкян делать отверстие "Надеюсь, ты та еще псина": как молоденькие (и не очень) девушки знакомятся в интернете "Надеюсь, ты та еще псина": как молоденькие (и не очень) девушки знакомятся в интернете "Нам с тобой нужно срочно съехаться": нетипичные анкеты с сайтов знакомств "Нам с тобой нужно срочно съехаться": нетипичные анкеты с сайтов знакомств Одинокие девушки со странностями, которых даже страшно звать на свидания Одинокие девушки со странностями, которых даже страшно звать на свидания "Буду называть тебя псом", или как молоденькие девушки знакомятся в интернете "Буду называть тебя псом", или как молоденькие девушки знакомятся в интернете Девушки без комплексов из Tinder, или когда "и хочется, и колется" Девушки без комплексов из Tinder, или когда "и хочется, и колется"
Richard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

11698



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
30 фото, доказывающих, что продавцы продуктов - те еще хитрецы
2
135
30 фото, доказывающих, что продавцы продуктов - те еще хитрецы
30 любопытных фотографий, которые запечатлели кусочек истории
3
33
30 любопытных фотографий, которые запечатлели кусочек истории
Набирающие популярность в сообществах
Brabus 3.6 S — Mercedes-Benz 190E для любителей грубых автомобилей
0
0
Brabus 3.6 S — Mercedes-Benz 190E для любителей грубых автомобилей
16-летний Subaru Impreza WRX STi на "штамповках", без кондиционера и электрических стеклоподъемников
0
2
16-летний Subaru Impreza WRX STi на "штамповках", без кондиционера и электрических...
Цекало рассорился с Мартиросяном и Светлаковым из-за молодой жены
Цекало рассорился с Мартиросяном и Светлаковым из-за молодой жены
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Просто наверни и прокрути!
1
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#ynews#животные#аварии#Россия#картинки#автомобили#в мире#кино#автомир
#Юмор#факты#прикол#авто аварии#СССР#люди#дети#драка#приколы#прикольные
#интересно#дтп#история#подборка#фотографии#сша#Москва##футбол#познавательно

На что жалуетесь?

Вернуться