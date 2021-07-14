Уловки россиянок, которые помогают им знакомиться в интернете

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Интернет-знакомства очень прочно вошли в нашу жизнь, а различные сайты и приложения пользуются невероятной популярностью. Но как сделать так, чтобы из миллиона анкет, внимание обратили именно на тебя? Героини данного поста знают ответ на данный вопрос!
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Серьёзно? Даже любопытно, в чью это жизнь они "очень прочно вошли".
На фото одно, приходит изображение с фото, только старее лет на 10 и в 2 раза толще чем на фото... И говорить с ними не о чем, пытаешься вести диалог и слышишь такие ответы: да, нет, не важно, я что на допросе? Всё клещами тянуть надо... Если я замолкаю, ВСЁ ПРОВАЛ, сидим или ходим молча, ну это просто кабздец))) Короче на таких сайтах нормальных баб нет, брошенки с вагоном детей или прынцэссы которые ждут прынца на белом майбахе. Всех нормальных баб разобрали)))