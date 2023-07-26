Когда женщина в отношениях сильно старше своего мужчины: мнения пользователей соцсетей 

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Разница в возрасте партнёров - это очень щекотливая тема, которая сразу делит людей на два лагеря. В этом после мы поговорим о ситуациях, когда женщины строят отношения с мужчинами, сильно уступающими им в возрасте. Норма или нет?
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У тебя нет мальчика? Давно не было секса?
С другой стороны. Женщины живут дольше. Посему на одного одинокого старика приходится гораздо больше десяти одиноких старужек...)
А ведь надо помирать в один день!
Я предпочитаю восемнадцати-двадцатилетних девушек. Они такие нежные, неискушенные... Практически пластилин; лепи себе по вкусу!
А я люблю сорокалетних женщин. Они опытные, многое умеют, знают, что мужчине нужно...
А мне вот больше всего по душе те кому за семьдесят.
????
А они как подумают, что это в последний раз, такоооооое вытворяют...