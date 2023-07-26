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Когда женщина в отношениях сильно старше своего мужчины: мнения пользователей соцсетей&nbsp;

Когда женщина в отношениях сильно старше своего мужчины: мнения пользователей соцсетей 

Автор:
26 июля 2023 21:18
Метки: возраст   девушки   женщины   милфа   мужчины   отношения   
3537
16

Разница в возрасте партнёров - это очень щекотливая тема, которая сразу делит людей на два лагеря. В этом после мы поговорим о ситуациях, когда женщины строят отношения с мужчинами, сильно уступающими им в возрасте. Норма или нет?

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Метки: возраст   девушки   женщины   милфа   мужчины   отношения   
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8  комментариев
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91
007 2 часа назад
Какие-то однобокие у тебя посты, девочка....
У тебя нет мальчика? Давно не было секса?
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5k
Wadim 46 секунд назад
А маме Стифлера на момет сьёмки было....38 лет)
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16k
_delphin_ Полчаса назад
Спонсор поста - иностранный агент алкин галкин.
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5k
Kozlodoev 42 минуты назад
И никакой пошлятины. Плохой пост. Я думал, намного лучше будет.
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51k
Мойша 42 минуты назад
Комментарий к фото
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1k
Тордион 46 минут назад
При всех ухищрениях женщины все равно стареют раньше мужчин. Разумеется исключения случаются. И сильные чувства способны преодолеть и эту преграду. Но если есть выбор, то лучше, что бы девочка была моложе.
С другой стороны. Женщины живут дольше. Посему на одного одинокого старика приходится гораздо больше десяти одиноких старужек...)
А ведь надо помирать в один день!
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4k
Сергей Семенов Час назад
Разговаривают три приятеля:
Я предпочитаю восемнадцати-двадцатилетних девушек. Они такие нежные, неискушенные... Практически пластилин; лепи себе по вкусу!
А я люблю сорокалетних женщин. Они опытные, многое умеют, знают, что мужчине нужно...
А мне вот больше всего по душе те кому за семьдесят.
????
А они как подумают, что это в последний раз, такоооооое вытворяют...
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34k
Андрей Иванов Час назад
Зайду с козырей. Разница - 2690 лет.
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