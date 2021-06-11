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"Надеюсь, ты та еще псина": как молоденькие (и не очень) девушки знакомятся в интернете

"Надеюсь, ты та еще псина": как молоденькие (и не очень) девушки знакомятся в интернете (24 фото)

Автор:
11 июня 2021 10:54
Сообщество : Юмор
Метки: Tinder   Юмор   анкета   девушки   женщины   знакомства   молодежь   
1260
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Современная молодежь давно находит себе вторых половинок с помощью специальных сайтов и приложений. В этом посте вы увидите анкеты девушек, которые прыгнули выше своей головы, чтобы обратить на себя мужское внимание. Итак, мы начинаем!
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Метки: Tinder   Юмор   анкета   девушки   женщины   знакомства   молодежь   
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Том Сойер Полчаса назад
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Kostick Минуту назад
нормуль, молодёжь в том тиндере гораздо прикольней и адекватней рсп-шек, что за 40 лет продолжают искать прынцев)
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18k
иванов дмитрий 8 минут назад
Мужики выкладывают фотос подписями и подурнее
вся разница , что мужики пишут такое как прикол и понимают что это .
девушки , в большинстве ,пишут показать какая она крутая и четкая.
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15k
Денис 17 минут назад
Автор, я так понимаю, ни одна даже из этих тебе не дала? :)
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