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Современная молодежь давно находит себе вторых половинок с помощью специальных сайтов и приложений. В этом посте вы увидите анкеты девушек, которые прыгнули выше своей головы, чтобы обратить на себя мужское внимание. Итак, мы начинаем!
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вся разница , что мужики пишут такое как прикол и понимают что это .
девушки , в большинстве ,пишут показать какая она крутая и четкая.