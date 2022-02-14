Откровенно, пошло, навязчиво: нескромные анкеты девушек с сайтов знакомств

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Перед вами свежая порция анкет очень раскрепощенных девушек, которые сейчас находятся в поисках приключений. Как думаете, на какое место они их найдут?
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Складывается ощущение, что все они посещали какие-то специальные курсы по составлению анкет
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