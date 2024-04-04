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Чтобы мылся, умел танцевать и пузико: девушки описали своего мужчину мечты

Чтобы мылся, умел танцевать и пузико: девушки описали своего мужчину мечты

Автор:
04 апреля 2024 18:05
Метки: Мечта   Твиттер   девушки   женщины   мужчины   отношения   
944
19

Этот пост будет интересен для мужчин и женщин. Дамы "сверят часы", а мужчины смогут, хоть не на долго, залезть в голову к прекрасным представительницам человечества.

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Метки: Мечта   Твиттер   девушки   женщины   мужчины   отношения   
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42k
Сергей 21 минуту назад
Вот спросили у нормальных , и пожелания нормальные.
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61k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 7 минут назад
не по всем параметрам попадаю , я в пролёте...
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14k
Григорий Бабкин 16 минут назад
Пи*здец, петросян.
Где тут мой любимый смайлик?
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Richard
  • Дата регистрации: 18.06.2018
  • 1021 пост (1067 в горячем)

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