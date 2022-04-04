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Зачем французские пастухи до XX века ходили на ходулях

Зачем французские пастухи до XX века ходили на ходулях (4 фото)

Автор:
04 апреля 2022 10:28
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересно   пастухи   познавательно   факты   фото   ходули   
1086
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Первое, что приходит в голову при виде этой фотографии – здесь изображена группа бродячих уличных артистов. Или циркачи вышли на тренировку.

Однако такие ходули использовали французские пастухи. До начала XX века ходули использовались пастухами в Ландах – области на юго-западе Франции.

Пастухи были вынуждены идти на ходулях, следуя за своими стадами и наблюдая за овцами с высоты птичьего полета.

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Ланды был обнищавшим регионом. Здесь практически не было дорог. Вокруг – только болотистая местность. Передвигаться тут было трудно.

Местные жители с детства обучались ходьбе на ходулях. Даже женщины научились скакать на них, собирая цветы.

Деревянные ходули в высоту достигали 1,5 метра. Стопа крепилась с помощью кожаного ремня. Ходули были устойчивыми - на них можно было стоять и наблюдать за овцами.

По воспоминаниям современников, местные жители передвигались на ходулях очень быстро – гораздо быстрее пешего человека.

Когда возлюбленная Наполеона Бонапарта Жозефина посетила Ланды в 1808 году, ее приветствовала колонна людей на ходулях. Они сопроводили ее карету в город, с легкостью передвигаясь вместе с ее лошадьми.

«Пастухи Ланды демонстрируют необычайную свободу и мастерство…очень хорошо умеют сохранять равновесие. Человек на ходулях способен передвигаться гигантскими шагами, быстро бегать и даже выполнять базовые трюки реального акробата. Пастухи спокойно поднимают с земли камни, срывают цветы и бегают на одной ноге».

В начале XX века болота Ландре стали высыхать и постепенно у пастухов отпала потребность в экзотическом способе передвижения.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: интересно   пастухи   познавательно   факты   фото   ходули   
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9  комментариев
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19k
babuby 2 часа назад
Бред! Авто делает главный упор на том, что пастухи ходили на ходулях из-за того что местность была болотистая. Но ведь при передвижении по грунту, решающее значение имеет удельный вес на см2! Другими словами - площадь опоры. А как ни крути, у человека на ходулях, на один см2 опоры, приходится гораздо больший вес! И ходули будут вязнуть гораздо глубже чем человек в обуви.
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59k
Александр Ломовицкий 39 минут назад
согласен с теми кто сомневается в необходимости ходуль на болоте . думаю здесь причина в большом количестве змей или просто удобстве присматривать за стадом .
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2k
Trilik 45 минут назад
"...Ходули были устойчивыми - на них можно было стоять и наблюдать за овцами..." - не в ходулях дело, дело в умении.

И перевод в студию - "...бегают на одной ноге..."
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2k
vasilykopkov 46 минут назад
Ну, объяснение про болотистую местность, конечно, не выдерживает критики...
Предположу, что от ходули - вспомогательное средство от волков.
Во-первых, не укусишь, во-вторых действительно далеко вино, и можно пристрелить волка с большего расстояния, не дав подкрасться к стаду.
Косвенно подтверждает это предположение последняя гравюра, где мужик с ружьём.
А на самом деле почему ходили на ходулях?
Да хрен знает, это же французы...
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3k
Максим Час назад
"Пастухи были вынуждены идти на ходулях, следуя за своими стадами и наблюдая за овцами с высоты птичьего полета."
---
А почему во Франции так низко летают птицы?
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1k
Пошляк Стебаныч Час назад
Автор, попробуй на ходулях походить по песку. По болоту будет ещё хуже.
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30k
Fat Lynx 2 часа назад
Думается мне, что если бы они залезли на ходулях в болото, то увязли бы быстрее, чем дез ходуль... основное тут "высоко сижу-далеко гляжу".
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6k
Борис Карабанов 2 часа назад
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