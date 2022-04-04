Зачем французские пастухи до XX века ходили на ходулях

Ланды был обнищавшим регионом. Здесь практически не было дорог. Вокруг – только болотистая местность. Передвигаться тут было трудно.

Местные жители с детства обучались ходьбе на ходулях. Даже женщины научились скакать на них, собирая цветы.

Деревянные ходули в высоту достигали 1,5 метра. Стопа крепилась с помощью кожаного ремня. Ходули были устойчивыми - на них можно было стоять и наблюдать за овцами.