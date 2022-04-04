Зачем французские пастухи до XX века ходили на ходулях

Первое, что приходит в голову при виде этой фотографии – здесь изображена группа бродячих уличных артистов. Или циркачи вышли на тренировку.
Однако такие ходули использовали французские пастухи. До начала XX века ходули использовались пастухами в Ландах – области на юго-западе Франции.
Пастухи были вынуждены идти на ходулях, следуя за своими стадами и наблюдая за овцами с высоты птичьего полета.
Ланды был обнищавшим регионом. Здесь практически не было дорог. Вокруг – только болотистая местность. Передвигаться тут было трудно.
Местные жители с детства обучались ходьбе на ходулях. Даже женщины научились скакать на них, собирая цветы.
Деревянные ходули в высоту достигали 1,5 метра. Стопа крепилась с помощью кожаного ремня. Ходули были устойчивыми - на них можно было стоять и наблюдать за овцами.
По воспоминаниям современников, местные жители передвигались на ходулях очень быстро – гораздо быстрее пешего человека.
Когда возлюбленная Наполеона Бонапарта Жозефина посетила Ланды в 1808 году, ее приветствовала колонна людей на ходулях. Они сопроводили ее карету в город, с легкостью передвигаясь вместе с ее лошадьми.
«Пастухи Ланды демонстрируют необычайную свободу и мастерство…очень хорошо умеют сохранять равновесие. Человек на ходулях способен передвигаться гигантскими шагами, быстро бегать и даже выполнять базовые трюки реального акробата. Пастухи спокойно поднимают с земли камни, срывают цветы и бегают на одной ноге».
В начале XX века болота Ландре стали высыхать и постепенно у пастухов отпала потребность в экзотическом способе передвижения.
Источник:
АНТИФИШКИ
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И перевод в студию - "...бегают на одной ноге..."
Предположу, что от ходули - вспомогательное средство от волков.
Во-первых, не укусишь, во-вторых действительно далеко вино, и можно пристрелить волка с большего расстояния, не дав подкрасться к стаду.
Косвенно подтверждает это предположение последняя гравюра, где мужик с ружьём.
А на самом деле почему ходили на ходулях?
Да хрен знает, это же французы...
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А почему во Франции так низко летают птицы?