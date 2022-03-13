Механизированный малыш: во что наотрез отказывались играть американские дети

Придумал эту куклу изобретатель Роберт Клей, а «довел до ума» его руководитель - Джордж Кларк. Инженер был уверен, что заработает на этой кукле миллионы.
Возможно, Кларк был неплохим изобретателем, но вот со вкусом и здравым смыслом у него явно было неидеально. Такого страшного монстра мало кто захотел купить в подарок маленьким девочкам.
Кларк запатентовал куклу и начал промышленный выпуск. Пошли продажи, магазинный вариант – на фото:
Инженер добавил к ней важный нюанс - она еще стала издавать плач когда ползет. Плач был специфический - звук шел от удара резинового штыря о зубчатое колесо. Инженер был уверен, что именно так плачут дети, однако, по воспоминаниям очевидцев, это больше напоминало "сатанитский скрип".
Однако спроса на роботизированную куклу не было. Не так уж много у нее было функций. А когда ломался механизм (это случалось часто) кукла становилась бесполезной. Ведь она была очень тяжелой и твердой.
Сейчас это экспонат Национального музея коллекции американской истории роботов.
Эта модель стала не очень удачной, но в целом механизированные игрушки стали популярными в США.
Чуть большее распространение получили куклы изобретателя Томаса Эдисона. Для воспроизведения голоса куклы он специально нанял девушек, а записал их голос на фонограф.
Впрочем, детские куклы-роботы все равно оставались нишевым продуктом. Максимальная популярность была у механизированных поездов и пароходов. А из человекоподобных - лишь танцующие фигурки. В это время становится модным устанавливать механизированные игрушки в витринах магазинов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Я - помню.