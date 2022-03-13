Механизированный малыш: во что наотрез отказывались играть американские дети

Инженер добавил к ней важный нюанс - она еще стала издавать плач когда ползет. Плач был специфический - звук шел от удара резинового штыря о зубчатое колесо. Инженер был уверен, что именно так плачут дети, однако, по воспоминаниям очевидцев, это больше напоминало "сатанитский скрип".

Однако спроса на роботизированную куклу не было. Не так уж много у нее было функций. А когда ломался механизм (это случалось часто) кукла становилась бесполезной. Ведь она была очень тяжелой и твердой.