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Пользователи рассказали о худших свиданиях, с которых хотелось убежать, сверкая пятками

Пользователи рассказали о худших свиданиях, с которых хотелось убежать, сверкая пятками (15 фото)

Автор:
01 апреля 2022 12:00
Сообщество : Юмор
Метки: Романтика   мужчины и женщины   прикол   свидание   смешно   фото   худшее свидание   
1270
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Даже те, кто давно в браке, когда-то ходили на свидания. Встречи двух людей противоположного пола не всегда проходят гладко. Пользователи соцсетей поделились историями об их худших свиданиях.

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А какое у вас было худшее свидание в жизни?

Источник:

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Метки: Романтика   мужчины и женщины   прикол   свидание   смешно   фото   худшее свидание   
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6k
сеньор Леонсио 36 минут назад
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6k
сеньор Леонсио 23 минуты назад
Комментарий к фото
А он хорош!
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44k
dima423 37 минут назад
Комментарий к фото
а она прям трахаться хотела чтоль?)
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