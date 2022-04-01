Пользователи рассказали о худших свиданиях, с которых хотелось убежать, сверкая пятками

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Даже те, кто давно в браке, когда-то ходили на свидания. Встречи двух людей противоположного пола не всегда проходят гладко. Пользователи соцсетей поделились историями об их худших свиданиях.
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А какое у вас было худшее свидание в жизни?
Источник:
АНТИФИШКИ
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