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20 эпичных панорамных снимков, в которых нет ни грамма логики

20 эпичных панорамных снимков, в которых нет ни грамма логики (21 фото)

Автор:
21 января 2022 22:33
Сообщество : Юмор
Метки: Панорама   Что то пошло не так   забавно   панорамный снимок   прикол   смешно   фото   
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Панорамные снимки - это особый вид развлечения. Они получаются не только внезапно в самых красивых местах, но пользователи также делают их смеха ради. Перед вами как раз подборка из тех, и из других кадров.

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А вы делали смешные панорамные снимки?

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Метки: Панорама   Что то пошло не так   забавно   панорамный снимок   прикол   смешно   фото   
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