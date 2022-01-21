20 эпичных панорамных снимков, в которых нет ни грамма логики

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Панорамные снимки - это особый вид развлечения. Они получаются не только внезапно в самых красивых местах, но пользователи также делают их смеха ради. Перед вами как раз подборка из тех, и из других кадров.
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А вы делали смешные панорамные снимки?
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