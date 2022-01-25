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15 глупых инструкций, которые больше путают, чем помогают

15 глупых инструкций, которые больше путают, чем помогают (16 фото)

Автор:
25 января 2022 22:32
Сообщество : Юмор
Метки: инструкция   инструкция по применению   прикол   смешно   фото   
1211
16

Инструкции вообще создавались для того, чтобы облегчить людям жизнь. Ведь использование тех или иных вещей, которых раньше у нас не было, всегда сопряжено с новым опытом. Однако не все инструкции полезные. Некоторые глупые и веселые.

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А вы вообще читаете инструкции по применению?

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Метки: инструкция   инструкция по применению   прикол   смешно   фото   
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7  комментариев
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3k
sedoisever 46 минут назад
И чем же непонятна автору и путает его "инструкция" на калаше? Она явно предназначена для человека не обременённого знаниями русского языка, которому ничего не скажут буквы "АВ" и "ОД". Как вероятно и автору...
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11k
K7OO 6 минут назад
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37k
jonnyD 13 минут назад
Не ... ну вроде все правильно ..
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7k
Погулять вышел Полчаса назад
Ссылка m.youtube.com

Инструкция для финнов как нужно открывать дверь.
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9k
Васильевна Полчаса назад
Это я так декларировала местожительства через сайт. Решила не перечитывать сначала всю инструкцию, а делать поэтапно - прочитала пункт - сделала. Короче предпоследний пункт звучал типа: нажмите на кнопку "задекларировать местожительства". Я нажала. Следующий пункт был типа: "Если вы хотите распечать декларацию местожительства, то перед тем, как выполнить указание предыдущего пункта, нажмите на кнопку "распечатать". После того, как декларация была завершена, распечатать ее нет возможности.
Нууу, ага, ага, спасибо!
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18k
babuby Полчаса назад
Инструкции читать нужно! Как и схемы, и проекты, и всякие прочие документации. Иначе можно предстать ослом, даже на какой-либо тысячу раз обкатанной мелочи.
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56k
Похабыч 47 минут назад
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