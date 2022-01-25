15 глупых инструкций, которые больше путают, чем помогают

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Инструкции вообще создавались для того, чтобы облегчить людям жизнь. Ведь использование тех или иных вещей, которых раньше у нас не было, всегда сопряжено с новым опытом. Однако не все инструкции полезные. Некоторые глупые и веселые.
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А вы вообще читаете инструкции по применению?
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Нууу, ага, ага, спасибо!