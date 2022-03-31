Пять фильмов с Жераром Депардье, которые стоит посмотреть

31 марта в российский прокат выходит новый фильм с Жераром Депардье – «Мегрэ и таинственная девушка»
Где актер блестяще предстает в образе культового литературного персонажа из книг Жоржа Сименона. Это остросюжетный детектив с лихо закрученным сюжетом. Действие происходит в мрачном Париже, где комиссару Мегрэ предстоит столкнуться с чуть ли не главным делом своей жизни.
Перед премьерой мы решили вспомнить другие известные картины с этим без преувеличения великим актером французского и мирового кино. У многих россиян Депардье ассоциируется в основном с комедиями. Но на самом деле в его фильмографии хватает и драматических ролей. В этой подборке мы расскажем о пяти фильмах, которые полностью раскрывают его талант.
«Вид на жительство» (1990)
Оценка на КиноПоиске: 7,6
Оценка на IMDB: 6,3
Очень важный фильм для Депардье как минимум по двум причинам. Во-первых, он получил престижную награду «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль. Во-вторых, актер показал, что может сниматься не только в «чистых» комедиях, но и в мелодрамах.
Спойлерить сюжет не будем. Скажем коротко: это история о паре малознакомых людей, которые решают заключить фиктивный брак в США. Получилась очень трогательная и веселая картина.
«Граф Монте-Кристо» (1998)
Оценка на КиноПоиске: 7,6
Оценка на IMDB: 7,9
Драматический мини-сериал по мотивам культового романа Александра Дюма. В четырех сериях авторы рассказывают историю Эдмона Дантеса, который превращается в призрака мести – графа Монте-Кристо.
Жерар Депардье играет не молодого Дантеса, а зрелого Монте-Кристо. Эта роль дала ему возможность в полной мере раскрыть свой талант драматического актера.
«Астерикс и Обеликс против Цезаря» (1999)
Оценка на КиноПоиске: 7,3
Оценка на IMDB: 5,9
«Астерикс и Обеликс против Цезаря» собрал смешанные отзывы в мировой прессе, но в России обрел культовый статус, особенно среди тех, кто вырос в нулевые.
В фильме Депардье сыграл галла по имени Обеликс, который в детстве упал в котел с магическим зельем и получил нечеловеческую силу. Вместе со своим другом Астериксом он бросил вызов самому Цезарю. В итоге вышла крайне интересная, веселая и добрая история.
«Видок» (2001)
Оценка на КиноПоиске: 7,2
Оценка на IMDB: 6,4
В этом мистическом детективе Жерар Депардье примерил образ реально существовавшего детектива Видока – его называют отцом уголовного розыска.
По сюжету Видок берется за расследование серии убийств, которые совершил загадочный Алхимик – некто, похищающий души своих жертв. В подробности вдаваться не будем, но скажем так: концовка вас удивит.
«Мегрэ и таинственная девушка» (2022)
Громкая премьера весны: фильм выходит в прокат уже 31 марта. Этот остросюжетный детектив снят по мотивам произведений Жоржа Сименона. Депардье играет комиссара Мегрэ, который в мировой литературе считается персонажем уровня Шерлока Холмса, Эркюля Пуаро и Ниро Вульфа.
По сюжету комиссар расследует дело об убийстве молодой девушки. И хотя на первый взгляд случай кажется простым, по законам жанра все оказывается гораздо загадочнее и сложнее. Расследование становится для комиссара Мегрэ более личным, практически делом всей его жизни.
Для Жерара Депардье это еще одна возможность показать свой талант разнопланового актера. А для зрителей – погрузиться в атмосферу остросюжетного детектива и неподражаемый нуарный сеттинг Парижа с его таинственными улицами.
Каждый фильм из этой подборки наверняка не оставит вас равнодушными. А сюжет и кульминация новой картины про детектива Мегрэ заставят ваше сердце биться чаще – так захочется узнать, каким образом комиссар распутает это сложное и ужасающее дело.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Я ожидал список из:
Невезучие
Беглецы
Между ангелом и бесом
Ограбление по Французски
Папаши
Зашел проверить, чтоб не забыли про "Видока", а тут полное запустение. А вот Монте Кристо у Депардье получился из рук вон плохо - абитура ГИТИСа и то лучше лицедействует.
Во вторник в интервью AFP актер осудил войну в Украине: "Россия и Украина всегда были братскими странами", сказал Депардье. "Я против этой братоубийственной войны" добавил он. "Я говорю: прекратите огонь и начните переговоры."
https://www.france24.com/en/live-news/20220301-putin-friendly-french-actor-depardieu-objects-to-fratricidal-warhttps://www.france24.com/en/live-news/20220301-putin-friendly-french-actor-depardieu-objects-to-fratricidal-war