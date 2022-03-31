Пять фильмов с Жераром Депардье, которые стоит посмотреть

Где актер блестяще предстает в образе культового литературного персонажа из книг Жоржа Сименона. Это остросюжетный детектив с лихо закрученным сюжетом. Действие происходит в мрачном Париже, где комиссару Мегрэ предстоит столкнуться с чуть ли не главным делом своей жизни.

Перед премьерой мы решили вспомнить другие известные картины с этим без преувеличения великим актером французского и мирового кино. У многих россиян Депардье ассоциируется в основном с комедиями. Но на самом деле в его фильмографии хватает и драматических ролей. В этой подборке мы расскажем о пяти фильмах, которые полностью раскрывают его талант.