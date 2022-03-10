30 культовых фильмов, о которых все как будто позабыли

Есть простое правило — если фильм хороший, то благодаря сарафанному радио о нём рано или поздно узнают все. Однако существуют и исключения из этого правила: иногда даже о действительно классных фильмах мало говорят или забывают вовсе. Один пользователь Reddit решил исправить эту несправедливость и попросил незнакомцев перечислить их любимые фильмы, о которых, почему-то, совсем не говорят. Вот самые популярные ответы.