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30 культовых фильмов, о которых все как будто позабыли

30 культовых фильмов, о которых все как будто позабыли (31 фото)

Автор:
10 марта 2022 08:05
Сообщество : Кино
Метки: зарубежное кино   кино   культовое кино   подборка фильмов   фильмы   
1534
31

Есть простое правило — если фильм хороший, то благодаря сарафанному радио о нём рано или поздно узнают все. Однако существуют и исключения из этого правила: иногда даже о действительно классных фильмах мало говорят или забывают вовсе. Один пользователь Reddit решил исправить эту несправедливость и попросил незнакомцев перечислить их любимые фильмы, о которых, почему-то, совсем не говорят. Вот самые популярные ответы.

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"«Птичья клетка» — это королева комедий, на мой взгляд. Робин Уильямс, Нэйтан Лейн, Дайан Вейст, Джин Хэкман, Калиста Флокхарт, Кристин Барански и Хэнк Азария: все идеально сыграли свои роли, либо намеренно переигрывая, либо с каменным лицом, что подстегивало комедию".

"Мой любимый фильм на все времена, потрясающий актерский состав и сюжет, но я так и не встретил ни одной души, которая бы тоже его хвалила :/"

"Я не знаю никого в возрасте до 40 лет, кто его знает! Это один из самых смешных фильмов. Определенно мой любимый фильм с Кевином Клайном"

"Миленькая киношка 80-х годов об инопланетных роботах, которые поселились в старом многоквартирном доме, и когда жильцов угрожают выселить, чтобы снести дом, роботы помогают жильцам, а жильцы роботам. Мне понравилось".

"Наемный убийца приходит в школу на встречу выпускников".

"Кто бы мог подумать, что из Тристана получится такой классный Сорвиголова?"

"Концовка цепляет меня до сих пор".

"Я люблю напоминать людям, что песня "All Star" сначала была в этом фильме, и только потом в "Шреке".

"Взрослые шутки, которые не поймут дети, много юмора и Робин Уильямс".

"Нэйтан Лейн, Ли Эванс и Кристофер Уокен в одной из лучших своих ролей. Один из моих самых любимых фильмов детства".

"Я был им одержим, а его никто никогда не упоминает. Он мне привиделся???"

"Ирония в том, что за весь фильм никто так и не выкурил ни одной сигареты. Мне всегда нравилась эта маленькая деталь. Они курили в удаленных сценах, но, к счастью, их вырезали перед релизом в кинотеатрах ".

"Я не встречал никого за пределами моей семьи, кто хотя бы слышал о нем. Он действительно очень старый, поэтому я понимаю, почему так, но жаль, что его мало кто видел".

"Если не видели — это как "Джуманджи", только в космосе. Оба фильма от одного создателя".

"Мне он кажется похожим на "Шрека", тоже анти-сказка. Обожал этот фильм, когда был помладше. Особенно бабулю".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: зарубежное кино   кино   культовое кино   подборка фильмов   фильмы   
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8  комментариев
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441
Copycat Час назад
Константин хороший фильм) не разу не постарел
Мышиную охоту с удовольствием не раз смотрел в детстве на видео касете - было очень смешно, сейчас уже конечно эти шутки не кажутся смешными и больше сочувствуешь мужикам которым достался дом но спасибо фильму за позитивные эмоции для меня-ребенка

Ну и "здесь курят" тоже хороший фильм касательно табачных компаний - там подается интересная идея
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3k
Свет в темноте 6 минут назад
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1k
Mikhail K 8 минут назад
70% из этой подборки я не видел. Позавчера пересматривал "Враг мой"- на пол фильма уснул, уже не то впечатление как раньше.
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9k
Dmitry 10 минут назад
"Враг мой", в свое время засмотрел до дыр (еще в 80-е), "Здесь курят" иногда и сейчас пересматриваю (такую иронию сейчас редко встретишь), "Плезантвиль" - фильм помню отлично, но пересматривать... Сильно нагружен смыслом (в наше время, скорее хочется расслабиться, чем подгрузиться), а фильм - шикарен.
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31k
ACU900 Полчаса назад
Ты что, беременный?
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3k
Victor 44 минуты назад
"Не вижу зла, Не слышу Зла." Превосходный фильм, но тут очень важен перевод. Мне попался средне-матерный, но как оказалось самый лучший.
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24k
Ваня 44 минуты назад
все видел, какие-то больше нравятся, какие меньше...
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