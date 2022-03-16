Так родилась киношная мафия. Как создавали «Крестного отца»

Его история – это в принципе отражение действительности Америки 30-х и 40-х годов. Жизнь Марио точно не была сахаром: в семье было семеро детей, отец был шизофреником, нужно было выживать. Поэтому, когда США вступили во Вторую Мировую войну, он ухватился за возможность, и уехал прочь от своей действительности в Европу. И сделал это с удовольствием.

Уже служа после войны в Западной Германии, он познакомился со своей будущей супругой. Там же он впервые начал писать. Опирался Пьюзо на личный опыт – первым его романом была «Арена мрака», в которой описывалась история любви американца и немки.

Затем ему пришлось браться и за халтуру – так, например, он был автором второсортного чтива для журнала, в которой описывал пропагандистские истории (чаще всего, выдуманные) о войне.

При этом писать приходилось много. На момент этих его халтур в семье было уже пятеро детей, сам он страдал от лишнего веса (очень уж любил итальянскую кухню), да и любил перекинуться тут и там картишки. А заодно и «фанател» от Достоевского, поэтому трудности заядлых игроков он прекрасно понимал и с личного опыта, и из книг.