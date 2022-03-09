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20+ случаев, когда в фильмах не совсем верно показали профессии

20+ случаев, когда в фильмах не совсем верно показали профессии (30 фото)

Автор:
09 марта 2022 19:39
Сообщество : Кино
Метки: интернет   кино   киноиндустрия   мнения   подборка   фильм   фильмы   фото   
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Иногда происходящее в фильмах и сериалах далеко от реальности. Это касается и профессий. Если опытный врач неотложной помощи посмотрит, как в кино спасают пациента, он наверняка найдёт какие-нибудь неточности. Пользователи форума Reddit с разными профессиями рассказали о случаях, когда в кино немного приукрашивали действительность.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интернет   кино   киноиндустрия   мнения   подборка   фильм   фильмы   фото   
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5  комментариев
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4k
sedoisever 2 часа назад
В этих отзывах каждый говорит конкретно о своих наблюдениях.
А "вертолёты взрываются не так часто, как в фильмах", это вообще...
Люди и воюют и совершают ограбления банков "не так часто, как в фильмах".
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7k
Serjio 5 минут назад
"Могу пересчитать по пальцам одной руки, сколько раз ржала моя собственная лошадь"
Ни фига себе он зануда!
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13k
Алан 41 минуту назад
Всё из разряда: " Я работаю сантехником, но у меня не такой большой йух как в немецких фильмах"
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14k
Bill 44 минуты назад
Смешно смотреть фильмы про крушения самолетов. Сколько раз летал - нет там никаких аварий.
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