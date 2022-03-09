20+ случаев, когда в фильмах не совсем верно показали профессии

Иногда происходящее в фильмах и сериалах далеко от реальности. Это касается и профессий. Если опытный врач неотложной помощи посмотрит, как в кино спасают пациента, он наверняка найдёт какие-нибудь неточности. Пользователи форума Reddit с разными профессиями рассказали о случаях, когда в кино немного приукрашивали действительность.

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"Я айтишник. Всегда удивляло, какими рядовых айтишников изображают в фильмах. Я вот не умею взламывать сайты, не знаю ответов на все ИТ-вопросы, и часто пользуюсь поисковиком" 0 Источник:

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"Я работаю таксистом 2,5 года. За это время никто так и не запрыгнул в такси, и не крикнул мне: "Следуй за той машиной!" 0 Источник:

"Я работаю с лошадьми. Лошади в кино всегда фыркают, ржут, или издают звуки практически при каждом движении. На самом деле лошади не такие уж громкие. Могу пересчитать по пальцам одной руки, сколько раз ржала моя собственная лошадь" 0 Источник:

"Забавляет, как в научно-фантастических фильмах проводят масштабный, сложный эксперимент - и он срабатывает с первого раза" 0 Источник:

"Если как в фильме прерывать искусственное дыхание драматизмом, фразами "Не покидай меня" и "Я всегда буду любить тебя", то риск смерти этого человека повышается" 0 Источник:

"А я специалист по психическому здоровью. Нет, мы не ставим уколы сразу же, всем пациентам, даже если у них истерика. Мы не игнорируем пациентов и не издеваемся над ними. Все, с кем я работаю, добры, терпеливы и уважительно относятся к ним" 0 Источник:

"Я специалист по взрывчатке. Прежде чем отправить самого кого-то "перерезать красный провод", мы 20 раз проделаем испытания с роботами" 0 Источник:

"Быть адвокатом - это 3 месяца заниматься бумажной волокитой, и один день быть на судебном разбирательстве. И мы не кричим и не запугиваем свидетелей. Если бы я делал то, что вы видите в фильмах, меня бы довольно быстро лишили лицензии" 0 Источник:

"Нет. Вы вряд ли сможете пролезть через всё здание по воздуховоду" 0 Источник:

"Кодирование занимает очень много времени. И не важно, насколько ты гениален. На создание 10 тысяч строк кода, тестирование, настройку - уходит целая вечность. Не так в фильмах" 0 Источник:

"Я хозяйка книжного магазина. Я не прочитала все книги в нем, как в фильмах, и не знаю личной истории каждого отдельного автора. А если вы придёте и скажете: "Я не помню название книги, но она такая голубая..", вряд ли я найду её сразу" 0 Источник:

"Я фотограф и видеограф. В кино таких всегда спрашивают после снимка: "Ну как, получилось?" Конечно, получилось. Я фотограф, и я делаю фотки. Если что-то не получилось - я сразу сообщу вам об этом" 0 Источник:

"Всякий раз, когда я вижу, как кто-то занимается сваркой в фильме - замечаю, что на них нет одежды, прикрывающей кожу на руках или теле. Это может обернуться ожогом" 0 Источник:

"Барный музыкант. В фильмах нас показывают депрессивными ребятами, которые так и ждут появления в баре каких-нибудь продюсеров, чтобы их заметили крупные лейблы. Это не так. Для многих из нас играть в барах - в удовольствие!" 0 Источник:

"Забавный факт: архивисты не носят белые перчатки все время, как показывают в фильмах, особенно при работе с документами" 0 Источник:

"Автомеханики обычно не лежат на доске под машиной. Они поднимают автомобиль с помощью гидравлических подъемников" 0 Источник:

"Работаю поваром в ресторане. Мы никогда не плюнем в еду, и не сделаем что-то подобное - даже клиенту, который нас чем-то раскритиковал" 0 Источник:

"А меня бесит, как изображают дилеров в казино. Мы никогда не будем радоваться вашему проигрышу. Там, где я работаю, мы зарабатываем благодаря чаевым. И даже если вы проиграете, мы все равно постараемся развлечь вас" 0 Источник:

"Я биолог по дикой природе. Обездвиживающие "дротики" для животных не действуют сразу, как показывают в фильмах. В зависимости от препарата и дозы, на это может потребоваться от 5 до 20 минут" 0 Источник:

"Почти все, что касается судебной медицины - в фильмах очень ускоренное действо с выдуманными моментами" 0 Источник:

"Работаю в больнице. Врачи скорой помощи никогда не бегут в отделение неотложной помощи, как в фильмах!" 0 Источник:

"Наверное, последнее, что вы будете делать в библиотеке, будучи библиотекарем, - читать книги. В фильмах это повсюду" 0 Источник:

"Вертолеты взрываются не так часто, как в кино" 0 Источник:

"Я военный. Мы не всегда занимаемся стрельбой или чем-то подобным. Мы также ухаживаем за садом, подметаем гаражи и убираемся в рабочих зонах" 0 Источник:

"Если вас допрашивают в полиции, у вас есть право на несколько телефонных звонков. А не на один, как иногда я вижу в фильмах" 0 Источник:

"У нас, в США, многие звонки в спасательную службу - это что-то незначительное. Например, если бабушка упала с лестницы или застряла в квартире. Мы не спасаем мир каждый день" 0 Источник:

"Меня смешит, как в фильмах изображают свадебных организаторов. Я не хожу с гарнитурой 24/7 и не “сигнализирую” скрипачам, чтобы они начали играть в определенный момент. Все моменты оговорены "до", и в основном во время свадьбы я просто отдыхаю" 0 Источник:

"В фильмах показывают, что полицейским никогда не приходится заниматься бумажной работой, и что их никогда не критикуют за какие-то действия. В реальности все наоборот" 0 Источник: