20+ случаев, когда в фильмах не совсем верно показали профессии

"Я айтишник. Всегда удивляло, какими рядовых айтишников изображают в фильмах. Я вот не умею взламывать сайты, не знаю ответов на все ИТ-вопросы, и часто пользуюсь поисковиком"
"Я работаю таксистом 2,5 года. За это время никто так и не запрыгнул в такси, и не крикнул мне: "Следуй за той машиной!"
"Я работаю с лошадьми. Лошади в кино всегда фыркают, ржут, или издают звуки практически при каждом движении. На самом деле лошади не такие уж громкие. Могу пересчитать по пальцам одной руки, сколько раз ржала моя собственная лошадь"
"Забавляет, как в научно-фантастических фильмах проводят масштабный, сложный эксперимент - и он срабатывает с первого раза"
"Если как в фильме прерывать искусственное дыхание драматизмом, фразами "Не покидай меня" и "Я всегда буду любить тебя", то риск смерти этого человека повышается"
"А я специалист по психическому здоровью. Нет, мы не ставим уколы сразу же, всем пациентам, даже если у них истерика. Мы не игнорируем пациентов и не издеваемся над ними. Все, с кем я работаю, добры, терпеливы и уважительно относятся к ним"
"Я специалист по взрывчатке. Прежде чем отправить самого кого-то "перерезать красный провод", мы 20 раз проделаем испытания с роботами"
"Быть адвокатом - это 3 месяца заниматься бумажной волокитой, и один день быть на судебном разбирательстве. И мы не кричим и не запугиваем свидетелей. Если бы я делал то, что вы видите в фильмах, меня бы довольно быстро лишили лицензии"
"Кодирование занимает очень много времени. И не важно, насколько ты гениален. На создание 10 тысяч строк кода, тестирование, настройку - уходит целая вечность. Не так в фильмах"
"Я хозяйка книжного магазина. Я не прочитала все книги в нем, как в фильмах, и не знаю личной истории каждого отдельного автора. А если вы придёте и скажете: "Я не помню название книги, но она такая голубая..", вряд ли я найду её сразу"
"Я фотограф и видеограф. В кино таких всегда спрашивают после снимка: "Ну как, получилось?" Конечно, получилось. Я фотограф, и я делаю фотки. Если что-то не получилось - я сразу сообщу вам об этом"
"Всякий раз, когда я вижу, как кто-то занимается сваркой в фильме - замечаю, что на них нет одежды, прикрывающей кожу на руках или теле. Это может обернуться ожогом"
"Барный музыкант. В фильмах нас показывают депрессивными ребятами, которые так и ждут появления в баре каких-нибудь продюсеров, чтобы их заметили крупные лейблы. Это не так. Для многих из нас играть в барах - в удовольствие!"
"Забавный факт: архивисты не носят белые перчатки все время, как показывают в фильмах, особенно при работе с документами"
"Автомеханики обычно не лежат на доске под машиной. Они поднимают автомобиль с помощью гидравлических подъемников"
"Работаю поваром в ресторане. Мы никогда не плюнем в еду, и не сделаем что-то подобное - даже клиенту, который нас чем-то раскритиковал"
"А меня бесит, как изображают дилеров в казино. Мы никогда не будем радоваться вашему проигрышу. Там, где я работаю, мы зарабатываем благодаря чаевым. И даже если вы проиграете, мы все равно постараемся развлечь вас"
"Я биолог по дикой природе. Обездвиживающие "дротики" для животных не действуют сразу, как показывают в фильмах. В зависимости от препарата и дозы, на это может потребоваться от 5 до 20 минут"
"Почти все, что касается судебной медицины - в фильмах очень ускоренное действо с выдуманными моментами"
"Работаю в больнице. Врачи скорой помощи никогда не бегут в отделение неотложной помощи, как в фильмах!"
"Наверное, последнее, что вы будете делать в библиотеке, будучи библиотекарем, - читать книги. В фильмах это повсюду"
"Я военный. Мы не всегда занимаемся стрельбой или чем-то подобным. Мы также ухаживаем за садом, подметаем гаражи и убираемся в рабочих зонах"
"Если вас допрашивают в полиции, у вас есть право на несколько телефонных звонков. А не на один, как иногда я вижу в фильмах"
"У нас, в США, многие звонки в спасательную службу - это что-то незначительное. Например, если бабушка упала с лестницы или застряла в квартире. Мы не спасаем мир каждый день"
"Меня смешит, как в фильмах изображают свадебных организаторов. Я не хожу с гарнитурой 24/7 и не “сигнализирую” скрипачам, чтобы они начали играть в определенный момент. Все моменты оговорены "до", и в основном во время свадьбы я просто отдыхаю"
"В фильмах показывают, что полицейским никогда не приходится заниматься бумажной работой, и что их никогда не критикуют за какие-то действия. В реальности все наоборот"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А "вертолёты взрываются не так часто, как в фильмах", это вообще...
Люди и воюют и совершают ограбления банков "не так часто, как в фильмах".
Ни фига себе он зануда!