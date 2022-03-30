Краб-зомби: Орда членистоногих вошла в союз с мухами и уверенно захватывает Кубу. Да что там происходит?

Пока широкая публика напряжённо следит за событиями в мире, на Кубе начался крабозомбиапокалипсис! Из джунглей выползает орда членистоногих, проникая на дороги, улицы, участки. И местные биологи этому событию радуются больше, чем дети малые — конфетам.
Любой взрослый знает, что зомби существуют только по ту сторону реальности, в созданных человеком воображаемых мирах. А ещё он знает, что названия животин, как правило, даются не от балды. Но что связывает живых крабиков с тормознутыми мертвецами?
Мухи. И тех, и других сопровождает саван из летучих насекомых. Где бы краб ни жил: на любом карибском острове, в густых джунглях или в горах на высоте в километр. На теле каждой взрослой особи проживают маленькие дрозофилки.
Учёные называют их паразитами, но мушки приносят членистоногому больше пользы, чем вреда. Сначала мамаша откладывает яйца возле глаз животины. Согласен, звучит так себе. Но когда личинки дрозофил появятся на свет, они превращаются в личных косметологов! Малыши питаются колониями вредных микроорганизмов, которые процветают на панцире возле глаз краба.
Стоит личинке немного подрасти, и она отправится в увлекательное путешествие к заднице своего хозяина. Преодолев 5-7 сантиметров хитинового панциря, мушка добирается до нефридиальной пластинки — одного из приспособлений для существования на суше. Здесь организм краба занимается реабсорбцией воды: он всасывает жидкость прямо из своих же экскрементов. Благодаря этому процессу морское членистоногое прекрасно себя чувствует в десятках километров от побережья.
Нефридиальная пластинка — это не только новое слово во вторичной переработке сырья, но и рассадник бактерий. Именно с ними и планирует бороться наша маленькая дрозофилка. Правда, недолго. Уже через пару суток она двинется к следующему пункту назначения — ротовому отверстию краба. Здесь она сможет пожевать как бактерий, которыми питалась в детстве, так и частички пищи своего хозяина. Краб-зомби падок на падаль. Членистоногое с огромным удовольствием кушает остатки растений и животных.
Наевшись, личинка падает на землю, окукливается и превращается в муху, которая найдёт себе нового краба. Наш герой и не заметит потери. Он будет жить свою жизнь как раньше. До тех пор, пока не наступит конец зимы. В это время самцы отправятся искать девочек и спешно их оплодотворять. Членистоногих мужчин не интересует романтика и глубокие отношения. Сразу после ЭТОГО они уходят не прощаясь, оставляя девушек наедине с разбитым сердцем.
Вдоволь пострадав, девочки решают круто изменить свою судьбу. Они отправляются в опасный поход к побережью океана. Десятки погибнут от истощения, сотни будут убиты, жизни тысяч оборвутся под колёсами машин.
Этот крабоапокалипсис и наблюдают жители Кубы сейчас. Раньше численность животин сокращалась, но за несколько лет она вернулись к уровню 20-ти летней давности. Последние мировые события снизили популярность туризма и уменьшили трафик на дорогах. Крабы воспользовались моментом, и теперь их много, как и раньше!
Войдя в воду, самки начнут распылять взвесь из тысяч мелких яиц. Количество детей зависит от размеров краба-зомби: если панцирь самки шириной в 7 сантиметров, то она отложит, в среднем, 84 000 яиц. Личинки краба растворятся среди мириад планктонных организмов. Они будут ловить частички пищи и активно расти.
Бултыхаться в море краб будет до тех пор, пока его панцирь не достигнет 3 сантиметров. Тогда он станет слишком тяжёлым и осядет на дно. Для молодого членистоногого — это самый важный момент, ведь ему пора выбираться из пучин моря на сушу, покорять ближайшие джунгли!
Источник:
АНТИФИШКИ
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