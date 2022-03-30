Краб-зомби: Орда членистоногих вошла в союз с мухами и уверенно захватывает Кубу. Да что там происходит?

Наевшись, личинка падает на землю, окукливается и превращается в муху, которая найдёт себе нового краба. Наш герой и не заметит потери. Он будет жить свою жизнь как раньше. До тех пор, пока не наступит конец зимы. В это время самцы отправятся искать девочек и спешно их оплодотворять. Членистоногих мужчин не интересует романтика и глубокие отношения. Сразу после ЭТОГО они уходят не прощаясь, оставляя девушек наедине с разбитым сердцем.