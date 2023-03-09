FISHKINET
Сообщество RealFishki 1291 пост • 126 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Человек, который создал все деньги в СССР

Человек, который создал все деньги в СССР

Автор:
09 марта 2023 17:15
Сообщество : RealFishki
Метки: Гознак   Иван Дубасов   СССР   герб   герой ссср   деньги   купюры   медаль   орден   художник   
1539
13

От 1 до 100 рублей включительно - всё это его заслуга.

Иван Дубасов родился в Одинцово в 1897 году. Закончил Строгановское училище и трудился школьным учителем рисования.

×
×

В начале 1920-х он создал свой первый эскиз: почтовая марка к 5-летию Октябрьской революции. Денег на собственную краску не было, поэтому использовал марганцовку, а натурщиком стал его сосед.

В 1923 году Иван нарисовал герб СССР: на лентах, обвивающих пучки колосьев была надпись “Пролетарии всех стран, соединяйтесь!” на всех языках союзных республик. Этот символ без особых изменений просуществовал до 1991 года.

Позже Дубасова назначили главным художником Гознака и он взялся за рисование денег. А вдохновение черпал из царских купюр.

Вот эскиз купюры номиналом 1 рубль:

И 5-рублёвая купюра:

Эти деньги были в обращении до 1947 года. Затем произошла реформа и появились новые купюры, их тоже рисовал Дубасов. Понятно, что он был не один - трудилась целая команда профессионалов. Но главным был именно Иван.

Он также создавал эскизы купюр для реформы 1961 года. Работа над ними закипела ещё в 1958-м.

Художник также рисовал купюры для Албании, ГДР, Монголии, Польши и Чехословакии. Не забыл и про увлечение марками - создал более 150 эскизов, и все они пошли в тираж. А ещё он работал над орденами и медалями. Например - орденом Ленина и Звездой Героя Советского Союза.

Этот уникальный человек напряжённо трудился, пока не вышел на пенсию в 1971 году. В 1988-м его не стало.

А к 125-летию со дня рождения мастера, выпустили памятную марку:

Источник:

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Гознак   Иван Дубасов   СССР   герб   герой ссср   деньги   купюры   медаль   орден   художник   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
Davy Jones 20 минут назад


Герб СССР в 1923г выглядел иначе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
40k
Сергей 11 минут назад
Красивый герб нарисовал, народ до сих пор помнит и чтит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Toffler

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

23262



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 марта
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 марта
«Как прекрасно жить в стране, где женщины остаются женщинами»: Юлия Чичерина поздравила дам с 8 марта
«Как прекрасно жить в стране, где женщины остаются женщинами»: Юлия Чичерина...
Набирающие популярность в сообществах
Кем был Мамай?
Кем был Мамай?
10 красивейших жен известных на весь мир миллиардеров
10 красивейших жен известных на весь мир миллиардеров
Где плавнее экран? iPhone 60 Гц против Android 144 Гц
Где плавнее экран? iPhone 60 Гц против Android 144 Гц
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Теперь не отвертится

Популярные теги
#фото#Прикол#факты#Приколы#забавно#Ynews#Прошлое#Жизнь#8 марта#знаменитости
#Юмор#история#интересно#СССР#картинки#познавательно#своими руками#Россия#девушки#красиво
#животные#интересное#люди#в мире#кино#полиция#шоу бизнес#роль#дети#Мемы
Где плавнее экран? iPhone 60 Гц против Android 144 Гц Где плавнее экран? iPhone 60 Гц против Android 144 Гц Преступная бизнес-схема советской пары, за которую они серьёзно поплатились Преступная бизнес-схема советской пары, за которую они серьёзно поплатились Ироничные и правдивые картины про советское прошлое от Валентина Губарева Ироничные и правдивые картины про советское прошлое от Валентина Губарева Самые высокооплачиваемые профессии в Советском Союзе Самые высокооплачиваемые профессии в Советском Союзе Как бывший уголовник стал гениальным разведчиком и Героем СССР Как бывший уголовник стал гениальным разведчиком и Героем СССР 4 легендарных советских лётчика Великой Отечественной войны 4 легендарных советских лётчика Великой Отечественной войны

На что жалуетесь?

Вернуться