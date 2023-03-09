Человек, который создал все деньги в СССР

От 1 до 100 рублей включительно - всё это его заслуга.
Иван Дубасов родился в Одинцово в 1897 году. Закончил Строгановское училище и трудился школьным учителем рисования.
В начале 1920-х он создал свой первый эскиз: почтовая марка к 5-летию Октябрьской революции. Денег на собственную краску не было, поэтому использовал марганцовку, а натурщиком стал его сосед.
В 1923 году Иван нарисовал герб СССР: на лентах, обвивающих пучки колосьев была надпись “Пролетарии всех стран, соединяйтесь!” на всех языках союзных республик. Этот символ без особых изменений просуществовал до 1991 года.
Позже Дубасова назначили главным художником Гознака и он взялся за рисование денег. А вдохновение черпал из царских купюр.
Вот эскиз купюры номиналом 1 рубль:
И 5-рублёвая купюра:
Эти деньги были в обращении до 1947 года. Затем произошла реформа и появились новые купюры, их тоже рисовал Дубасов. Понятно, что он был не один - трудилась целая команда профессионалов. Но главным был именно Иван.
Он также создавал эскизы купюр для реформы 1961 года. Работа над ними закипела ещё в 1958-м.
Художник также рисовал купюры для Албании, ГДР, Монголии, Польши и Чехословакии. Не забыл и про увлечение марками - создал более 150 эскизов, и все они пошли в тираж. А ещё он работал над орденами и медалями. Например - орденом Ленина и Звездой Героя Советского Союза.
Этот уникальный человек напряжённо трудился, пока не вышел на пенсию в 1971 году. В 1988-м его не стало.
А к 125-летию со дня рождения мастера, выпустили памятную марку:
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Герб СССР в 1923г выглядел иначе