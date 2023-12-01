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Найден пропавший истребитель времён Второй мировой войны

Найден пропавший истребитель времён Второй мировой войны

Автор:
01 декабря 2023 10:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: P-38 Lightning   Италия   вторая мировая война   гибель   истребитель   лётчик   
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25 августа 1943 года американский лётчик Уоррен Сингер пропал вместе со своим P-38 Lightning во время атаки на итальянские аэродромы в районе Фоджи. Только спустя 80 лет истребитель был найден на глубине 12 метров в заливе Манфредонии.

В ходе той операции было уничтожено 65 вражеских самолётов, однако лейтенант Сингер так и не достиг цели, и, согласно записям ВВС, в последний раз его видели вблизи Манфредонии, города в 35 километрах к востоку от Фоджи.

80 лет спустя дайверы обнаружили обломки самолёта Сингера на глубине 12 метров в заливе Манфредонии.

В момент гибели лётчику было всего 22 года, у него осталась жена Маргарет, на которой он женился пятью месяцами ранее, и которая в январе 1944 года родила дочь Пегги.

Узнав новость, внук Сингера Дэйв Кларк сказал:

"Уоррен - наш герой, и мы любим его. Он был очень молодым человеком с любовью, надеждой и мечтами. В этой истории удивительно то, что у него 12 потомков. Все мы живы благодаря очень короткому времени, которое Маргарет и Уоррен провели вместе. Моя мама недавно поняла, что между свадьбой и его отправкой на фронт прошло три дня".


Дайвер Фабио Бишиотти, возглавляющий группу подводных исследований, рассказал, что останков Сингера обнаружено не было:

"Самолёт в довольно хорошем состоянии... скорее всего, возникла неисправность, и он упал в воду. Зенитные орудия по нему не били он находился далеко от побережья, приблизительно в 4 милях. Кабина открыта, поэтому мы уверены, что лётчику удалось покинуть самолёт, а дальше кто знает, что произошло. Может, он пытался выплыть, но пошёл ко дну. Мы уверены, что он утонул".

Дайвер смог идентифицировать затонувший самолёт как P-38 по характерной конструкции. Он также смог определить, что это истребитель Сингера, поскольку, согласно записям, он был единственным P-38, пропавшим в этом районе.

Историк Стив Блейк рассказал об обстоятельствах исчезновения лётчика. По его словам, в тот день из Туниса вылетели 166 P-38, которые пересекли Апеннинский полуостров, затем проследовали вдоль побережья на север до Манфредонии, после чего повернули вглубь страны в направлении Фоджи. 137 истребителей достигли цели, другие развернулись из-за различных механических проблем, а один исчез - самолёт Сингера.

Лейтенант, который был студентом второго курса Иллинойского университета в Урбане-Шампейне, был признан погибшим через год и один день, 26 августа 1944 года.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: P-38 Lightning   Италия   вторая мировая война   гибель   истребитель   лётчик   
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