Найден пропавший истребитель времён Второй мировой войны

Историк Стив Блейк рассказал об обстоятельствах исчезновения лётчика. По его словам, в тот день из Туниса вылетели 166 P-38, которые пересекли Апеннинский полуостров, затем проследовали вдоль побережья на север до Манфредонии, после чего повернули вглубь страны в направлении Фоджи. 137 истребителей достигли цели, другие развернулись из-за различных механических проблем, а один исчез - самолёт Сингера.

Лейтенант, который был студентом второго курса Иллинойского университета в Урбане-Шампейне, был признан погибшим через год и один день, 26 августа 1944 года.