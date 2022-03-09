Летчик, который угнал МиГ-29

И отправился на нём в одну из стран НАТО. За предательство, он получил гражданство США.
Александр Зуев - молодой и перспективный советский лётчик. В 1982 году закончил военное училище, одним из первых начал летать на МиГ-29.Был женат на дочери высокопоставленного офицера. Всё складывалось отлично.
А потом начались семейные проблемы - Зуев стал ссориться с женой. Под это дело стал крепко выпивать и скандалил всё чаще. Во время одного из запоев, ему и пришла “гениальная” мысль сбежать из СССР. На прощанье решил громко хлопнуть дверью и угнать боевой самолёт.
20 мая 1989 года Зуев пришёл на службу с тортом и угостил коллег. Торт был напичкан снотворным - так он одним ударом убрал почти весь личный состав, остался только часовой. С ним Зуев перестрелку и его даже ранили. Но это не помешало ему сесть за штурвал и взлететь.
Приземлился уже в Турции. Сразу же обратился в американское посольство и попросил убежища. Его пообещали защищать, выдали гражданство вне очереди. А военные специалисты и инженеры в это время тщательно обследовали МиГ-29.
Потом провели переговоры с СССР и отправили самолёт обратно. А предатель Зуев уехал в США, где и помер в 2001 году. По иронии, погиб в авиакатастрофе - он готовил пилотов и разбился на тренировочном самолёте.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Угнал, Турция, смерть в США.
Подробностей бы!!!!
5 марта 1953 года польский пилот угнал новейший в то время МиГ-15 в Данию на остров Борнхольм. В том же году еще один МиГ-15 угнали из Польши в ту же Данию.
20 сентября 1953 года лейтенант северокорейских ВВС перегнал самолет Миг-15 в Сеул, который потом переправили в США.
15 января 1956 года венгерский летчик на самолете МиГ-15 перелетел в Австрию.
12 января 1960 года летчик ВВС Китая попытался перегнать МиГ-15 на Тайвань, но неудачно - при посадке разбился.
14 августа 1965 года капитан иракских ВВС угнал в Израиль самолет МиГ-21 и посадил его на авиабазе в Хацоре.
5 октября 1969 году лейтенант кубинских ВВС угнал МиГ-17 в США.
В 1976 году сирийский летчик приземлился в Ираке на МиГ-23.
В 1976 году, 6 сентября был угнан истребитель МиГ-25П. Угнал самолет военный летчик, старший лейтенант Виктор Беленко, который в последствии посадил самолет на острове Хокайдо в аэропорту Хакодате.
В июле 1988 года сирийские летчики угнали два МиГ-29 в Турцию.
В 1989г. МиГ-29 угнал в Турцию капитан А.Зуев.
20 марта 1991 году майор Перес перегнал самолет МиГ-23 в США на аэродром Ки-Уэст.
Угнал самолет и умер в США.
И все...
А, чему он удивлялся, предателей ни кто не любит.
А должен был умереть как Троцкий, если с историей знакомы...
Хотя лично Троцкому, я бы этого не пожелал.