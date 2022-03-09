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Летчик, который угнал МиГ-29

Летчик, который угнал МиГ-29 (2 фото)

Автор:
09 марта 2022 13:40
Сообщество : Истории
Метки: СССР   США   истребитель   летчик   миг-29   самолет   
1086
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И отправился на нём в одну из стран НАТО. За предательство, он получил гражданство США.

Александр Зуев - молодой и перспективный советский лётчик. В 1982 году закончил военное училище, одним из первых начал летать на МиГ-29.Был женат на дочери высокопоставленного офицера. Всё складывалось отлично.

А потом начались семейные проблемы - Зуев стал ссориться с женой. Под это дело стал крепко выпивать и скандалил всё чаще. Во время одного из запоев, ему и пришла “гениальная” мысль сбежать из СССР. На прощанье решил громко хлопнуть дверью и угнать боевой самолёт.

20 мая 1989 года Зуев пришёл на службу с тортом и угостил коллег. Торт был напичкан снотворным - так он одним ударом убрал почти весь личный состав, остался только часовой. С ним Зуев перестрелку и его даже ранили. Но это не помешало ему сесть за штурвал и взлететь.

Приземлился уже в Турции. Сразу же обратился в американское посольство и попросил убежища. Его пообещали защищать, выдали гражданство вне очереди. А военные специалисты и инженеры в это время тщательно обследовали МиГ-29.

Потом провели переговоры с СССР и отправили самолёт обратно. А предатель Зуев уехал в США, где и помер в 2001 году. По иронии, погиб в авиакатастрофе - он готовил пилотов и разбился на тренировочном самолёте.

Источник:

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Метки: СССР   США   истребитель   летчик   миг-29   самолет   
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15  комментариев
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30k
Головасыр коричнештанник 3 часа назад
автору бы в IT компании работать по разработке архиваторов. так сжать историю, по моему, мало кому удавалось
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25k
Лис 5 минут назад
Не он один. Но вот вопрос - а почему таких не убирали, подобно израильтянам. Те врагов по всему миру шлёпали.
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8k
Hunson Abadeer 24 минуты назад
пост ни о чем.
Угнал, Турция, смерть в США.
Подробностей бы!!!!
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2k
RALEXXX 46 минут назад
Можно подумать он один такой. Угнать самолёт - был один из способов вырваться из социалистического рая. Угоняли советские военные самолеты много раз.
5 марта 1953 года польский пилот угнал новейший в то время МиГ-15 в Данию на остров Борнхольм. В том же году еще один МиГ-15 угнали из Польши в ту же Данию.
20 сентября 1953 года лейтенант северокорейских ВВС перегнал самолет Миг-15 в Сеул, который потом переправили в США.
15 января 1956 года венгерский летчик на самолете МиГ-15 перелетел в Австрию.
12 января 1960 года летчик ВВС Китая попытался перегнать МиГ-15 на Тайвань, но неудачно - при посадке разбился.
14 августа 1965 года капитан иракских ВВС угнал в Израиль самолет МиГ-21 и посадил его на авиабазе в Хацоре.
5 октября 1969 году лейтенант кубинских ВВС угнал МиГ-17 в США.
В 1976 году сирийский летчик приземлился в Ираке на МиГ-23.
В 1976 году, 6 сентября был угнан истребитель МиГ-25П. Угнал самолет военный летчик, старший лейтенант Виктор Беленко, который в последствии посадил самолет на острове Хокайдо в аэропорту Хакодате.
В июле 1988 года сирийские летчики угнали два МиГ-29 в Турцию.
В 1989г. МиГ-29 угнал в Турцию капитан А.Зуев.
20 марта 1991 году майор Перес перегнал самолет МиГ-23 в США на аэродром Ки-Уэст.
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1k
Алексей Попов 56 минут назад
Автор ты бы хоть в модификациях разобрался бы...
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19k
Serg2001 59 минут назад
Он далеко не первый: Виктор Иванович Беленко советский лётчик-перебежчик. 6 сентября 1976 года перелетел в Японию на перехватчике МиГ-25П и передал иностранным властям самолёт со множеством секретной на тот момент аппаратуры на борту. Самолёт был разобран, подвергнут детальному изучению японскими и американскими специалистами и возвращён в СССР. Беленко же получил политическое убежище в США, а позже американское гражданство.
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17k
Corvus Corax Час назад
Слишком много воды в тексте... можно же нормально написать:
Угнал самолет и умер в США.
И все...
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40k
Андрей 2 часа назад
А не сбежал бы, то и не разбился бы на американском тренажере.
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24k
Ваня 2 часа назад
предателю собачья смерть...
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34
MPEG-8 2 часа назад
В одном интервью уже после распада СССР он жаловался, что к нему в США относятся как второсортному человеку.
А, чему он удивлялся, предателей ни кто не любит.
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234
eutace 2 часа назад
вывод - во всём виноваты бабы
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20k
Luc72 3 часа назад
"По иронии, погиб в авиакатастрофе... ", а в чем ирония? Умирают в авиакатастрофах люди, да, это просто теория вероятности.
А должен был умереть как Троцкий, если с историей знакомы...
Хотя лично Троцкому, я бы этого не пожелал.
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