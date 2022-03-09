Летчик, который угнал МиГ-29

Александр Зуев - молодой и перспективный советский лётчик. В 1982 году закончил военное училище, одним из первых начал летать на МиГ-29.Был женат на дочери высокопоставленного офицера. Всё складывалось отлично.

А потом начались семейные проблемы - Зуев стал ссориться с женой. Под это дело стал крепко выпивать и скандалил всё чаще. Во время одного из запоев, ему и пришла “гениальная” мысль сбежать из СССР. На прощанье решил громко хлопнуть дверью и угнать боевой самолёт.

20 мая 1989 года Зуев пришёл на службу с тортом и угостил коллег. Торт был напичкан снотворным - так он одним ударом убрал почти весь личный состав, остался только часовой. С ним Зуев перестрелку и его даже ранили. Но это не помешало ему сесть за штурвал и взлететь.