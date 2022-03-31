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25 примеров неудачного фотошопа от тех, кто хочет выглядеть другим человеком

25 примеров неудачного фотошопа от тех, кто хочет выглядеть другим человеком (26 фото)

Автор:
31 марта 2022 09:00
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   и смех и грех   и такое бывает   ляпы фотошопа   неудачный фотошоп   ну и ну   отредактировал фото   отфотошопленные люди   фотошоп и реальность   фрики из соцсетей   
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Когда одержимость своей внешностью объединяется с зависимостью от социальных сетей, начинаются проблемы. Программа Photoshop даёт огромный простор для вдумчивого и умного редактирования, но кое-кому кажется, что эти навыки можно и не осваивать. Тяп-ляп — и готово!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   и смех и грех   и такое бывает   ляпы фотошопа   неудачный фотошоп   ну и ну   отредактировал фото   отфотошопленные люди   фотошоп и реальность   фрики из соцсетей   
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7  комментариев
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7k
Billi_Bons Час назад
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АлексЮстасу Минуту назад
Некоторым и фотошопиться не нужно: и там, и там - водки не хватит.
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Shtoppi 10 минут назад
Да уж... Почему быть дебилом не противозаконно?
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Оксид Бетона Час назад
Уфь-уфь!
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34k
Рекламщик Час назад
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38
bonli 2 часа назад
жалкое зрелище...
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Тупняк 2 часа назад
Ну и как теперь это всё развидеть?
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