25 примеров неудачного фотошопа от тех, кто хочет выглядеть другим человеком

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Когда одержимость своей внешностью объединяется с зависимостью от социальных сетей, начинаются проблемы. Программа Photoshop даёт огромный простор для вдумчивого и умного редактирования, но кое-кому кажется, что эти навыки можно и не осваивать. Тяп-ляп — и готово!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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