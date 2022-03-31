25 примеров неудачного фотошопа от тех, кто хочет выглядеть другим человеком

Когда одержимость своей внешностью объединяется с зависимостью от социальных сетей, начинаются проблемы. Программа Photoshop даёт огромный простор для вдумчивого и умного редактирования, но кое-кому кажется, что эти навыки можно и не осваивать. Тяп-ляп — и готово!

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1. Когда пытаешься выглядеть как персонаж аниме. С ногами разной толщины 0 Источник:

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2. Рельеф удался... 0 Источник:

3. Настолько откровенный фотошоп, что даже удивительно 0 Источник:

4. Ну вообще люди не палятся 0 Источник:

5. А сумасшедшие глаза отредактировать не получилось 0 Источник:

6. Я свою Наталию узнаю по талии 0 Источник:

7. Больше — не меньше 0 Источник:

8. Гламурненько 0 Источник:

9. Её не узнать! 0 Источник:

10. Соблазнительные изгибы 0 Источник:

11. Фотошоп помог, но не сильно 0 Источник:

12. Кажется, у неё что-то с лицом 0 Источник:

13. Когда твое тело находится одновременно в трёх разных режимах освещения 0 Источник:

14. Лучшее — враг хорошего 0 Источник:

15. Зачем исправлять то, что не нуждается в исправлении? 0 Источник:

16. Фотошоп как эликсир молодости 0 Источник:

17. Она прилетела и требует переговоров с лидерами Земли 0 Источник:

18. Реальность и фотошоп 0 Источник:

19. Очень странный результат 0 Источник:

20. Совсем тяжёлый случай 0 Источник:

21. Мало того, что появилась талия, так еще и вечер сменился днём 0 Источник:

22. Извините 0 Источник:

23. Мадонна никак не успокоится 0 Источник:

24. Улучшенная версия такая улучшенная 0 Источник: