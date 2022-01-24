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30 самоделок, которые вызывают много вопросов

30 самоделок, которые вызывают много вопросов (31 фото)

Автор:
24 января 2022 14:07
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   и такое бывает   колхозный шик   наши руки не для скуки   ну и ну   самоделкин. колхоз   самоделкины   своими руками   
377
31
Искусство и творчество — довольно субъективная тема. То, что одни люди находят крутым, полезным или эстетически приятным, другим может показаться безвкусным и даже отвратительным. Взгляните на эту коллекцию хендмейда и решите сами, к какой группе людей вы относитесь.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   и такое бывает   колхозный шик   наши руки не для скуки   ну и ну   самоделкин. колхоз   самоделкины   своими руками   
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2k
Sandmännchen (DDR) 54 минуты назад
Суровые зимы где-то, однако
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20k
Мерзавец... Час назад
Жуть какая!
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763
Егор Терентьев Час назад
Ну что то полезное есть, но если бы моя жаба нацепила ресницы из тараканьих лап, я бы ей леща прописал.
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