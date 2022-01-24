30 самоделок, которые вызывают много вопросов

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Искусство и творчество — довольно субъективная тема. То, что одни люди находят крутым, полезным или эстетически приятным, другим может показаться безвкусным и даже отвратительным. Взгляните на эту коллекцию хендмейда и решите сами, к какой группе людей вы относитесь.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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