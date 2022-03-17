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Ночные кошмары обеспечены: 35 спален с "угрожающей аурой"

Ночные кошмары обеспечены: 35 спален с "угрожающей аурой" (36 фото)

Автор:
17 марта 2022 12:25
Сообщество : Юмор
Метки: Спальни   Юмор   в спальне   дизайн интерьера   и такое бывает   колхозный шик   ну и ну   плохой дизайн   
2006
36
Когда дело доходит до дизайна, мы обычно думаем, что видели уже всё — и хорошее, и плохое, и уродливое. Но Интернет по-прежнему остаётся кладезем дизайнерских решений, поражающих в самое сердце... Как в таких спальнях вообще можно заснуть?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Спальни   Юмор   в спальне   дизайн интерьера   и такое бывает   колхозный шик   ну и ну   плохой дизайн   
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11  комментариев
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4k
Tuskub 2 часа назад
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Hunson Abadeer 16 минут назад
есколько штук вполне себе даже!!
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Антон Полчаса назад
Это в Китае скорее всего
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230
eternal 47 минут назад
Больше похоже на безысходность.
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eternal 48 минут назад
Тут скорей эргономика.
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58k
Парагвайский шпион 2 часа назад
Меня слегка напрягла спальня в центре бассейна. Там же запах специфический! Всю ночь ЭТИМ дышать? Как-то, что-то, ФУууу...
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1k
DarkSkat 2 часа назад
33я культ свидетелей иксбокса
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53k
Татьяна Юсова 2 часа назад
35 с мишкой - нормальная спальня для ребенка 3-7 лет.
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Александр 2 часа назад
А вы на такой кровати спали?
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