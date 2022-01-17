30 человек, которые переусердствовали с фотошопом

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Желание приукрасить себя на фотографиях в соцсетях - явление по-человечески вполне понятное. Но если кто-то пытается с помощью фильтров или фотошопа немного сгладить морщины или убрать пару лишних килограммов, то некоторые заходят слишком далеко!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Приколы Юмор и такое бывает ляпы фотошопа отфотошопленные люди переборщили перестарались фрики из соцсетей
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