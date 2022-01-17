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30 человек, которые переусердствовали с фотошопом

30 человек, которые переусердствовали с фотошопом (31 фото)

Автор:
17 января 2022 13:29
Сообщество : Юмор
Метки: Приколы   Юмор   и такое бывает   ляпы фотошопа   отфотошопленные люди   переборщили   перестарались   фрики из соцсетей   
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31
Желание приукрасить себя на фотографиях в соцсетях - явление по-человечески вполне понятное. Но если кто-то пытается с помощью фильтров или фотошопа немного сгладить морщины или убрать пару лишних килограммов, то некоторые заходят слишком далеко!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Приколы   Юмор   и такое бывает   ляпы фотошопа   отфотошопленные люди   переборщили   перестарались   фрики из соцсетей   
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14k
Nikita 2 часа назад
Зачем ретушировать то, чего нет?
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182
Максим Абвгд 9 минут назад
Словно чужой, смотрит прямо тебе в душу..
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12k
Александр 21 минуту назад
Красота страшная сила
Ссылка www.youtube.com
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8k
Ivan Час назад
30 человек, которые переусердствовали с фотошопомПосмотреть
30 человек, которые переусердствовали с фотошопом
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5k
Бу Час назад
Тьфу млин
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26k
Vazari Час назад
В мое время, такие курицы свою морду лица из сфоток вырезали и в журнальные фотки вклеивали. Потом это напасть перекочевала в коллажи на "одноклассниках". Похоже это новый виток болезни, фатальный. На этой стадии, мозг атрофируется полностью.
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11k
Majul Час назад
Мне вот интересно, если им по голове постучать, звук как от барабана будет?
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Барон Мюнхгаузен. 2 часа назад
Сборище уродцев.
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