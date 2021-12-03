25 случаев, когда упаковки было слишком много

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Иногда компании используют для упаковки своей продукции так много пленки, пластика и бумаги, что это выглядит действительно излишним. Ну куда столько? Участники онлайн-группы Egregious Packaging недоумевают вместе с нами, показывая такие примеры.
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3. "Заказанные биоразлагаемые бамбуковые зубные щетки в магазине Zero Waste Store пришли в 100% неразлагаемой пузырчатой пленке и полиэтиленовых пакетах"
14. "Заказала 27 книг на Amazon одним заказом. Получила 27 коробок с одной книгой в каждой"
17. "Лук просто необходимо защищать от воздействия окружающей среды, ведь собственной защиты у него нет"
18. "Большая коробка, в которую упакован флакон, и таблеток в нем наберется едва ли на половину объема"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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