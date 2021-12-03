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25 случаев, когда упаковки было слишком много

25 случаев, когда упаковки было слишком много (26 фото)

Автор:
03 декабря 2021 14:02
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   зачем   и такое бывает   избыток   избыточная упаковка   ну и ну   упаковка   это лишнее   
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Иногда компании используют для упаковки своей продукции так много пленки, пластика и бумаги, что это выглядит действительно излишним. Ну куда столько? Участники онлайн-группы Egregious Packaging недоумевают вместе с нами, показывая такие примеры.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   зачем   и такое бывает   избыток   избыточная упаковка   ну и ну   упаковка   это лишнее   
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Анна Анна Час назад
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JeanLuk Час назад
У нас таким озон славится
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