30 фотошоп-ляпов, которые вызывают здоровый смех

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Интернет-сообщество Photoshop Fails было создано для коллекционирования всех неудачных отредактированных изображений, которые люди пытаются выдать за правду. Кто-то меняет свое тело, кто-то пытается "слепить на коленке" рекламный плакат, и всё это без профессиональных навыков! Результат, конечно же, совершенно нелепый и уморительный.
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11. Этот наматрасник защитит вашу кровать от гигантских бестелесных рук, которые выливают старую газировку на невидимые плоские поверхности
14. Высокий уровень мастерства! "Вчера я покормила котёнка, а сегодня меня поджидал целый выводок"
22. Кликбейт-картинка для статьи "30 самых опасных мостов в мире". Очень похоже на настоящий мост, да
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А тут в чем проблема? Кувшин держит одна модель, а стакан другая. Нет полной картинки, где все делается одной моделью.