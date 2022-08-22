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30 фотошоп-ляпов, которые вызывают здоровый смех

30 фотошоп-ляпов, которые вызывают здоровый смех

Автор:
22 августа 2022 13:51
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   и такое бывает   ляпы   ляпы фотошопа   нелепые фото   отфотошопленные люди   посмеяться   фейлы   фотошоп   чудики из соцсетей   
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Интернет-сообщество Photoshop Fails было создано для коллекционирования всех неудачных отредактированных изображений, которые люди пытаются выдать за правду. Кто-то меняет свое тело, кто-то пытается "слепить на коленке" рекламный плакат, и всё это без профессиональных навыков! Результат, конечно же, совершенно нелепый и уморительный.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   и такое бывает   ляпы   ляпы фотошопа   нелепые фото   отфотошопленные люди   посмеяться   фейлы   фотошоп   чудики из соцсетей   
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2  комментария
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BuG Полчаса назад
Дак она шаман просто. Там крыло ещё должно быть.
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Muzzy 17 минут назад
23. Сколько у неё рук?
А тут в чем проблема? Кувшин держит одна модель, а стакан другая. Нет полной картинки, где все делается одной моделью.
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