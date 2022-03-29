"Тебя мама воспитала стукачом?": недовольный оценкой таксист обругал пассажира

Рейтинг для водителя такси - важный показатель его работы. И если он случайно снижается, то самое время задуматься, что было сделано не так. Впрочем, этот водитель уверен, что во всем виноват пассажир. Завидев своего обидчика в другой машине, он остановился и высказал свою претензию

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