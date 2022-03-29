"Тебя мама воспитала стукачом?": недовольный оценкой таксист обругал пассажира

Многие водители такси очень переживают за свой рейтинг. Да так, что, увидев обидчика, который его снизил своей оценкой, читают ему лекцию на тему хороших манер.
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Рейтинг для водителя такси - важный показатель его работы. И если он случайно снижается, то самое время задуматься, что было сделано не так. Впрочем, этот водитель уверен, что во всем виноват пассажир. Завидев своего обидчика в другой машине, он остановился и высказал свою претензию
Осторожно! Присутствует ненормативная лексика!
Эмоции водителя понятны, однако вопрос к знающим: разве таксист может узнать, кто именно из пассажиров поставил плохую оценку?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Такие козлы любители оценщики ставят оценку ещё не выйдя из машины.
-нет, не понятны. Что за п"доро-ауешные понятия "стукач"? Да еще и задевать мать оппонента.
В -общем обыкновенный таксюга. Выгони- на его место придёт овердох"я таких же особо не нужных прокладок между рулём и сиденьем.