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Сообщество Таксисты 167 постов • 43 подписчика подписаться
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"Тебя мама воспитала стукачом?": недовольный оценкой таксист обругал пассажира

"Тебя мама воспитала стукачом?": недовольный оценкой таксист обругал пассажира (1 фото)

Автор:
29 марта 2022 07:19
Сообщество : Таксисты
Метки: авто   видео   водитель   плохая оценка   претензия   рейтинг   такси   таксисты   
259
1

Многие водители такси очень переживают за свой рейтинг. Да так, что, увидев обидчика, который его снизил своей оценкой, читают ему лекцию на тему хороших манер.

.

Рейтинг для водителя такси - важный показатель его работы. И если он случайно снижается, то самое время задуматься, что было сделано не так. Впрочем, этот водитель уверен, что во всем виноват пассажир. Завидев своего обидчика в другой машине, он остановился и высказал свою претензию


Осторожно! Присутствует ненормативная лексика!

Эмоции водителя понятны, однако вопрос к знающим: разве таксист может узнать, кто именно из пассажиров поставил плохую оценку?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: авто   видео   водитель   плохая оценка   претензия   рейтинг   такси   таксисты   
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8  комментариев
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1k
Ksenia2 Час назад
Мелочный оказался мужчинка.
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10k
Джон Уик 13 минут назад
Может.
Такие козлы любители оценщики ставят оценку ещё не выйдя из машины.
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4k
Alex75r 22 минуты назад
Стукачи бывают у детей, те кто не может научится решать проблемы со сверстниками сам. Стукачи бывают у зэков, у нормальных людей стукачей не бывает.
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61k
Опиум для народа Полчаса назад
-"Эмоции водителя понятны"-
-нет, не понятны. Что за п"доро-ауешные понятия "стукач"? Да еще и задевать мать оппонента.
В -общем обыкновенный таксюга. Выгони- на его место придёт овердох"я таких же особо не нужных прокладок между рулём и сиденьем.
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5k
tamin Полчаса назад
Таксюга охренел
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1k
RaiJu 57 минут назад
А его папа воспитал, по понятиям жить?
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91k
TapokSudby Час назад
Так у пассажиров, говорят, тоже есть свой рейтинг. Поставь ему единицу и успокойся. Нет, еще лекцию читать!
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3k
Александр Час назад
Чепушило этот извозчик
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