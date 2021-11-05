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В Нижнем Тагиле пятилетний ребенок обматерил таксиста, у которого не оказалось детского кресла

В Нижнем Тагиле пятилетний ребенок обматерил таксиста, у которого не оказалось детского кресла (2 фото)

Автор:
05 ноября 2021 12:38
Сообщество : Таксисты
Метки: видео   водитель   конфликт   матерщина   пассажиры   такси   
2100
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То, что водители такси регулярно выслушивают от пассажиров оскорбления, уже никого не удивляет. Но ситуация, когда дошкольник матерится при родителях, и они это явно одобряют, заставляет задуматься. А все ли в порядке с этими людьми?

Водитель такси, прибыв на вызов, обнаружил, что среди пассажиров есть маленький ребенок. В машине детского кресла не оказалось, и таксист отказался везти семью. В результате нарвался на оскорбление. Сначала от отца семейства, потом - от малыша!

Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!

Вот что рассказывает о случившемся водитель такси: "семейка вызывала такси с ребёнком пяти лет по тарифу «эконом». Приехав по адресу, обнаружил, что с ними ребенок. На мой отказ везти ребёнка без детского кресла, сначала папаша заявил, что мол "все нормально будет, че ты... я заплачу, если гайцы тормознут". Потом, понимая что я непреклонен, он покрыл меня отборным матом. Несмотря на то, что с ним рядом все это время был ребенок. Я предупредил, что буду снимать на видео. Он отвернулся после того, как я начал съемку. Но каково же было моё удивление, когда его 5-летний сынишка продолжил, начатое отцом".


Резюмируя, оскорбленный водитель обращается к пользователям услуг такси: "если вы планируете поездку с ребёнком до 7-ми лет, пожалуйста, по избежание недоразумений, заблаговременно указывайте в заказе детское кресло. Помните, что это, в первую очередь, безопасность вашего ребёнка!"

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Метки: видео   водитель   конфликт   матерщина   пассажиры   такси   
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954
GoInDown 4 часа назад
Яблоко от яблони.
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4k
Виктор 12 минут назад
А видео я так понимаю из фотографии должно вылиться ?
Народ, помните как в Даун Хаусе - гляди, он картину слушает )))
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7k
Позитив 20 минут назад
эм вижу фотку вместо видео...
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974
Ольга 22 минуты назад
И где видео?
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2k
NiThR0 Полчаса назад
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243
Чумной Доктор Час назад
Тут надо ставить ультиматум или личинка в течение недели начинает обживать нары детского дома без права на возвращение или начальник городской службы опеки покидает свой пост. только так их можно лечить
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692
zenon Час назад
Этот ребёнок уже может сдать ЕГЭ как принято, приятным детским голосом.
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243
Чумной Доктор Час назад
вот они классические яжеродители. а у нас все такие.
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763
Миша 2 часа назад
А если во избежание недоразумений при вызове такси уточнить нюансик, секунда времени... Ребёнок - что с него взять, ума то нет пока, не повезло ему с семейкой. Таксист - и не таких видал, плакать всю ночь не будет. В общем - все фигня, кроме пчел, а если хорошо подумать, то и пчелы фигня.
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243
Чумной Доктор Миша Час назад
детское кресло это лишние 50 рублей а то и 100, а это бутылка пивчанского? какой родитель захочет выкидывать деньги если можно прибухнуть ???
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3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Хотел сыну показать,как с таксистами нужно разговаривать,а видео нет
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12k
Evil 2 часа назад
Аффффффтор - картинка - не видео.
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5k
Шлагбаумэн 2 часа назад
А как на фото звук включить? Младший брат спрашивает
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1k
Аарон Чупа 2 часа назад
А видоса то нет...
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1k
Fiverknot 2 часа назад
Опека пусть оценит поведение и воспитание говнюка. Вопросы естественно будут к родителям.
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50k
smakido 2 часа назад
Как говорят :"Яблочко от яблони...." Меня ещё не менее сильно поразила мамаша матерящегося малыша - она очень гордится сыном!
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37k
Лесли 🥰 2 часа назад
А видео где? Или оно настолько страшное, что хватит и скрина??))))
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14k
Михаил Гривин 2 часа назад
На видео ненормативная лексика, может, и присутствует, но вот само видео почему-то отсутствует, вместо него - картинка.
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4k
RRK 2 часа назад
Полно семей, которые разговаривают матом, естественно их спиногрызы все это перенимают и считают так разговаривать нормально.
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3k
Иван 3 часа назад
Таксист зассал драку устроить?
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249
Киса Кацман 3 часа назад
А сам видос то где?
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243
Чумной Доктор Лесли 🥰 Час назад
да все родители такие. на то они и яжеродителти
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64k
Пулемет самому нужен. 3 часа назад
Я бы тоже отказался везти таких! Это американцы научили ребенка ругаться больше некому...
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