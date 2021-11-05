В Нижнем Тагиле пятилетний ребенок обматерил таксиста, у которого не оказалось детского кресла

То, что водители такси регулярно выслушивают от пассажиров оскорбления, уже никого не удивляет. Но ситуация, когда дошкольник матерится при родителях, и они это явно одобряют, заставляет задуматься. А все ли в порядке с этими людьми?
Водитель такси, прибыв на вызов, обнаружил, что среди пассажиров есть маленький ребенок. В машине детского кресла не оказалось, и таксист отказался везти семью. В результате нарвался на оскорбление. Сначала от отца семейства, потом - от малыша!
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
Вот что рассказывает о случившемся водитель такси: "семейка вызывала такси с ребёнком пяти лет по тарифу «эконом». Приехав по адресу, обнаружил, что с ними ребенок. На мой отказ везти ребёнка без детского кресла, сначала папаша заявил, что мол "все нормально будет, че ты... я заплачу, если гайцы тормознут". Потом, понимая что я непреклонен, он покрыл меня отборным матом. Несмотря на то, что с ним рядом все это время был ребенок. Я предупредил, что буду снимать на видео. Он отвернулся после того, как я начал съемку. Но каково же было моё удивление, когда его 5-летний сынишка продолжил, начатое отцом".
Резюмируя, оскорбленный водитель обращается к пользователям услуг такси: "если вы планируете поездку с ребёнком до 7-ми лет, пожалуйста, по избежание недоразумений, заблаговременно указывайте в заказе детское кресло. Помните, что это, в первую очередь, безопасность вашего ребёнка!"
Источник:
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Народ, помните как в Даун Хаусе - гляди, он картину слушает )))
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