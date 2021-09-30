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"Отмена сделай, китаёза!": что будет, если китаянка вызовет такси с водителем-узбеком

"Отмена сделай, китаёза!": что будет, если китаянка вызовет такси с водителем-узбеком (2 фото + 1 видео)

Автор:
30 сентября 2021 08:00
Сообщество : Таксисты
Метки: Юмор   видео   не поняли   смешно   такси   таксисты   
3584
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Эта история произошла в Москве - впрочем, где бы еще она могла случиться? Из диалога двух плохо понимающих друг друга людей мало что ясно, зато слушать эту перепалку очень забавно.

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Метки: Юмор   видео   не поняли   смешно   такси   таксисты   
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17  комментариев
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11k
Голос Вселенной Час назад
Забежал я тут недели две назад во вьетнамскую забегаловку поесть в обед... У этих ребят также магазинчик свой рядом, продают всякую еду одноразовую вьетнамскую, ну соусы там, лапшу, фрукты, консервы, все "оттудова". Сами по-русски говорят, но так, на троечку, хоть и имеют наше гражданство. Приветливые такие всегда улыбающиеся ребята.
И вот сижу я, ем, и наблюдаю, как в кафе заходят китайцы, по-моему человека 4 было. "Похоже, щас будет к моему обеду еще и ШОУ" - подумал я, и не ошибся...
Подошли ребята к прилавку магазинчика, на своем что-то интенсивно обсуждали, показывая пальцами на продукты... К ним подошел вьетнамец-хозяин. И они начали бурно разговаривать между собой ... на русском. И как раз в стиле вот этого таксиста, только обоюдно, плохо друг друга понимая... Не на англ, а на русском!!! Китайцы говорили на русском еще хуже вьетнамца. Было очень интересно на них смотреть. Они разговаривали с такой экспрессией, с такой отдачей, объясняли друг другу, что хотят, спрашивали, сколько это стоит - китайцы вьетнамцу и наоборот. Этот не понимает тех, переспрашивает, они говорят, потом они его переспрашивают. И при этом улыбка не сходила со всех лиц, они смеялись, было видно, что общение явно доставляет им удовольствие.
Так продолжалось минут 10. Потом они, наконец, поняли друг друга, определились с покупками, рассчитались. Когда китайцы уходили, они друг другу долго кланялись, говорили спасибо и все такое....
Было прияино на такое смотреть )))))
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1k
Андрей Ы. 9 минут назад
Анекдот.
Сидит украинец в грузинском ресторане.
-Официант, сiль!
-Не сiль а сол, билад нерусский!
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1k
閃光 Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
閃光 36 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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161
Русскiй Инвалидъ 40 минут назад
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9k
Andrey 44 минуты назад
"Икс нажми" !!!
Бурные, продолжительные аплодисменты))))
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3k
Запускайте Берлагу! 54 минуты назад
Ссылка m.youtube.com
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1k
Mowgley Час назад
Только отмена заказа, иначе с таким взаимопониманием они х@й знает куда приедут
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678
Zvirbulis Час назад
У нас в Латвии эстонцы, литовцы и поляки между собою тоже исключительно на русском разговаривают. Кстати, но уровень знания и произношение всё же значительно лучше, чем на ролике. Русский язык действительно очень удобен и позволяет коммуницировать без каких-либо проблем.
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1k
Шпиц Час назад
новые русские...
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4k
torum11 Час назад
Нашла коса на камень!!!!))))
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39k
dima423 2 часа назад
смешно)
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21k
pssst 2 часа назад
"Чурка нерусская" - сошлись во мнении стороны конфликта.
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210
lowB 2 часа назад
С другой стороны это прекрасно, что промежуточным языком общения представителей портивоположных концов Азии является русский язык.
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11k
Artem 2 часа назад
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