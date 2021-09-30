"Отмена сделай, китаёза!": что будет, если китаянка вызовет такси с водителем-узбеком

Эта история произошла в Москве - впрочем, где бы еще она могла случиться? Из диалога двух плохо понимающих друг друга людей мало что ясно, зато слушать эту перепалку очень забавно.

0 Источник: В Москве уроженка Поднебесной вызвала такси, за рулем которого оказался водитель из Средней Азии. Казалось бы, что могло пойти не так? Да все!

0 Источник: Сделать отмен вызова - совершенно невыполнимая задача для двух людей, которые плохо понимают друг друга. "Щито хотела?" - в который раз спрашивает клиент. "Отмену сделай!" - твердит водитель, но, кажется, на другом конце провода его не слышат.

Чем закончилась эта трагикомедия, неизвестно. А жаль. Велик могучий русский языка!