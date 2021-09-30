"Отмена сделай, китаёза!": что будет, если китаянка вызовет такси с водителем-узбеком

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Эта история произошла в Москве - впрочем, где бы еще она могла случиться? Из диалога двух плохо понимающих друг друга людей мало что ясно, зато слушать эту перепалку очень забавно.
В Москве уроженка Поднебесной вызвала такси, за рулем которого оказался водитель из Средней Азии. Казалось бы, что могло пойти не так? Да все!
Сделать отмен вызова - совершенно невыполнимая задача для двух людей, которые плохо понимают друг друга. "Щито хотела?" - в который раз спрашивает клиент. "Отмену сделай!" - твердит водитель, но, кажется, на другом конце провода его не слышат.
Чем закончилась эта трагикомедия, неизвестно. А жаль. Велик могучий русский языка!
Чем закончилась эта трагикомедия, неизвестно. А жаль. Велик могучий русский языка!
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И вот сижу я, ем, и наблюдаю, как в кафе заходят китайцы, по-моему человека 4 было. "Похоже, щас будет к моему обеду еще и ШОУ" - подумал я, и не ошибся...
Подошли ребята к прилавку магазинчика, на своем что-то интенсивно обсуждали, показывая пальцами на продукты... К ним подошел вьетнамец-хозяин. И они начали бурно разговаривать между собой ... на русском. И как раз в стиле вот этого таксиста, только обоюдно, плохо друг друга понимая... Не на англ, а на русском!!! Китайцы говорили на русском еще хуже вьетнамца. Было очень интересно на них смотреть. Они разговаривали с такой экспрессией, с такой отдачей, объясняли друг другу, что хотят, спрашивали, сколько это стоит - китайцы вьетнамцу и наоборот. Этот не понимает тех, переспрашивает, они говорят, потом они его переспрашивают. И при этом улыбка не сходила со всех лиц, они смеялись, было видно, что общение явно доставляет им удовольствие.
Так продолжалось минут 10. Потом они, наконец, поняли друг друга, определились с покупками, рассчитались. Когда китайцы уходили, они друг другу долго кланялись, говорили спасибо и все такое....
Было прияино на такое смотреть )))))
Сидит украинец в грузинском ресторане.
-Официант, сiль!
-Не сiль а сол, билад нерусский!
Бурные, продолжительные аплодисменты))))