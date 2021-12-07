"Вижу, что вы ходите!": в Солигорске таксист отказался везти попрошайку с инвалидной коляской

В небольших городах попрошаек узнают в лицо. Потому неудивительно, что приехав на вызов, водитель такси разглядел в девушке с инвалидной коляской мошенницу, которая ежедневно просит "копеечку" у местных магазинов. Лже-инвалид сначала пробовала разжалобить таксиста, а потом, услышав, что эту запись с камеры он распространит среди водителей своего города, рассверипела и попыталась отнять телефон.



