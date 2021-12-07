"Вижу, что вы ходите!": в Солигорске таксист отказался везти попрошайку с инвалидной коляской

Чтобы добраться до "хлебного" места, мошенница вызвала такси. Водитель авто оказался принципиальным.
В небольших городах попрошаек узнают в лицо. Потому неудивительно, что приехав на вызов, водитель такси разглядел в девушке с инвалидной коляской мошенницу, которая ежедневно просит "копеечку" у местных магазинов. Лже-инвалид сначала пробовала разжалобить таксиста, а потом, услышав, что эту запись с камеры он распространит среди водителей своего города, рассверипела и попыталась отнять телефон.
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Чем закончилась эта история, к сожалению, не ясно. Но наверняка среди водителей такси не все будут такими принципиальными, и к кормушке мошенница доедет с комфортом.
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