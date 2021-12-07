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"Вижу, что вы ходите!": в Солигорске таксист отказался везти попрошайку с инвалидной коляской

"Вижу, что вы ходите!": в Солигорске таксист отказался везти попрошайку с инвалидной коляской (2 фото + 1 видео)

Автор:
07 декабря 2021 08:01
Сообщество : Таксисты
Метки: авто   видео   водитель   диалог   милостыня   мошенница   такси   
1019
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Чтобы добраться до "хлебного" места, мошенница вызвала такси. Водитель авто оказался принципиальным.

В небольших городах попрошаек узнают в лицо. Потому неудивительно, что приехав на вызов, водитель такси разглядел в девушке с инвалидной коляской мошенницу, которая ежедневно просит "копеечку" у местных магазинов. Лже-инвалид сначала пробовала разжалобить таксиста, а потом, услышав, что эту запись с камеры он распространит среди водителей своего города, рассверипела и попыталась отнять телефон.


Чем закончилась эта история, к сожалению, не ясно. Но наверняка среди водителей такси не все будут такими принципиальными, и к кормушке мошенница доедет с комфортом.

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Метки: авто   видео   водитель   диалог   милостыня   мошенница   такси   
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217
Tabas_co 3 часа назад
Молодец мужик!
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647
Снежный Барс 37 минут назад
Таксисты такие же попрошайки в большинстве своём
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161
Шурман Снежный Барс 7 минут назад
Минусанул , есть может быть и козлы но мне за все мои 44 года не попадались , был случай в 99 году когда менты меня обобрали до нитки и таксист это видел , мужик подошел говорит парень ты где живешь ? сказал ему он задумался это конец города ну ладно поехали , довез я говорю может зайдешь чай налью он отказался . Был случай в Европе , самолет задержали и прилетели в 4 утра , транспорт не ходит а таксисты карты не принимают в кармане 15 евро , нормально до дома ценник 40 евро , подошел объяснил и мужики сразу подписали и помогли вещи выгрузить .
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472
Вжик 52 минуты назад
Витамин Пи сотворит чудо.
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3k
Горожанин Час назад
Таксист, видимо, воспринимает свою оплачиваемую услугу в качестве социальной помощи гражданам. Видимо, в этом случае посчитал, что вправе выбирать, кому он оказывает такую помощь. Молодец, с головой все в порядке, ничего не скажешь.
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12k
Великий Кормчий Час назад
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17k
nobody® 2 часа назад
Одна автобусная попрошайка встречалась мне несколько раз. Вся кривая-косая, руки и ноги во все стороны хаотично скачут, в автобусе держаться не может, летает по салону, цепляясь в последний момент перед падением. Ну ладно она бы за театральное мастерство и цирковое трюкачество деньги просила, но она же просила на жалость. Видел её потом в магазине. Да, походка, может, не совсем уверенная. Взяла бы тележку и за неё держалась, я бы ничего не подумал. Но она шла с корзиной в руке, набитой продуктами с горкой. Вообще никуда падать при этом не планировала.
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620
Mihhail Mishin 2 часа назад
"Встань и иди!!!""(с)
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−49
патриот ваня 2 часа назад
не пгавославненько это все...рпц не одобряе
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110
Олег Лукойский 2 часа назад
Уменя товарищ решил поиздеваться над бедным слепым инвалидом, сунул ему простую бумажку, тот его обматерил, попытался долбануть своим костылем, сел в ниву и уехал
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2k
Bobbus 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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30
Евгений 3 часа назад
это не таксист, это Лазарь какой то =)))
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10k
The Dude 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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943
Ksenia2 3 часа назад
Не этот таксист, так другой повезет. Вот если этим мошенницам еще и не подавали. Но наш народ жалостливый.
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1k
Radugananebe 3 часа назад
Я бы тоже не повезла, будь на месте этого водителя. Ненавижу таких тварей. Одно дело бабульке помочь, другое - молодой и здоровой кобылице, которая в своей жизни ни дня не работала, а только с протянутой рукой стояла.
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