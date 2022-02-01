Московский водитель такси обматерил и оплевал пассажирку из-за крема для рук

Впрочем, сама Анастасия финалом этой истории недовольна. Она сообщила, что получила от перевозчика промокод на другую поездку, но хочет заставить водителя ответить за оскорбления и плевок, для чего напишет заявление в прокуратуру.

И это всего лишь крем! Интересно, чем закончилось бы дело, вздумай пассажирка побрызгать на себя духами!