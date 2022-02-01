Московский водитель такси обматерил и оплевал пассажирку из-за крема для рук

Клиентка во время поездки решила помазать руки кремом, и водитель "закипел".
Каких только конфликтов не случалось в такси, но, похоже, из-за средства для ухода ссорятся впервые. Во время поездки женщина намазала руки пахучим кремом, что чрезвычайно не понравилось водителю. Он демонстративно открыл окна в салоне, а на просьбу их прикрыть, по словам девушки, стал оскорблять ее и унижать. В итоге таксист заявил, что если клиентку что-то не устраивает, она может вызывать автомобиль классом выше и приказал выметаться из салона, а после того как она вышла, плюнул в клиентку через окно.
Девушка такого отношения терпеть не стала. Она обратилась в "Сити-мобил", описав конфликт.
Представители "Сити-мобил" связались с Телеграм-каналом, который первым опубликовал видео, на котором пассажирка выходит из такси, и сообщили, что инцидент исчерпан. Водитель получил по заслугам, клиенту принесли извинения и вернули деньги за поездку.
Впрочем, сама Анастасия финалом этой истории недовольна. Она сообщила, что получила от перевозчика промокод на другую поездку, но хочет заставить водителя ответить за оскорбления и плевок, для чего напишет заявление в прокуратуру.
И это всего лишь крем! Интересно, чем закончилось бы дело, вздумай пассажирка побрызгать на себя духами!
Источник:
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Водила не прав, что плюется.
Баба, что перепутала такси со своим будуаром. В такси не место раздражающим запахам и жирным ручкам.
Ну и оператор такси, те еще работодатели, на сотрудников насрать, клиент априори прав а водила виноват,разбираться не будем.
Ещё бы депиляцию затеяла в машине или ногти подстригла-покрасила.
По своей сути - ленивый и ничего не умеющий делать человек. Крутить руль целый день - это чертовски квалифицированные занятие. Профессиональный таксист))))), халявщик и лентяй. А что скажешь - обижаются))), высокомерные как чиновники, а толку нет. Плюются, ругаются.
Что же, жду минусов к комментарию от дармоедов таксистов)).
Но и плевать в людей не стоит. Купи сначала планету и воздух, а потом уже плюй на приезжих.