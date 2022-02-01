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Московский водитель такси обматерил и оплевал пассажирку из-за крема для рук

Московский водитель такси обматерил и оплевал пассажирку из-за крема для рук (2 фото + 1 видео)

Автор:
01 февраля 2022 14:44
Сообщество : Таксисты
Метки: Ynews   видео   водитель   конфликт   крем для рук   пассажир   сити-мобил   такси   
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Клиентка во время поездки решила помазать руки кремом, и водитель "закипел".

Каких только конфликтов не случалось в такси, но, похоже, из-за средства для ухода ссорятся впервые. Во время поездки женщина намазала руки пахучим кремом, что чрезвычайно не понравилось водителю. Он демонстративно открыл окна в салоне, а на просьбу их прикрыть, по словам девушки, стал оскорблять ее и унижать. В итоге таксист заявил, что если клиентку что-то не устраивает, она может вызывать автомобиль классом выше и приказал выметаться из салона, а после того как она вышла, плюнул в клиентку через окно.


Девушка такого отношения терпеть не стала. Она обратилась в "Сити-мобил", описав конфликт.

Представители "Сити-мобил" связались с Телеграм-каналом, который первым опубликовал видео, на котором пассажирка выходит из такси, и сообщили, что инцидент исчерпан. Водитель получил по заслугам, клиенту принесли извинения и вернули деньги за поездку.



Впрочем, сама Анастасия финалом этой истории недовольна. Она сообщила, что получила от перевозчика промокод на другую поездку, но хочет заставить водителя ответить за оскорбления и плевок, для чего напишет заявление в прокуратуру.

И это всего лишь крем! Интересно, чем закончилось бы дело, вздумай пассажирка побрызгать на себя духами!

Источник:

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Метки: Ynews   видео   водитель   конфликт   крем для рук   пассажир   сити-мобил   такси   
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4k
Rubiroid_47 Час назад
"...инцидент исчерпан. Водитель получил по заслугам, клиенту принесли извинения и вернули деньги за поездку." Классно устроились. Никакой ответственности и никаких убытков.
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22k
Ватаку Накомоде 5 минут назад
Вообще я считаю должен быть набор правил пользования у каждого сервиса (Яндекса, сити и т.д.) в котором в том числе должны быть прописаны вещи, которыми нельзя заниматься в салоне, и действия водителя при этом. Все водители которые там работают, должны его изучить и с ним согласиться. И все, если пассажира высадили "по правилам" то он сам виноват, если нет - то штраф с таксиста за порчу репутации компании, на которую он работает (частично - в пользу клиента, например 10000 из которых 5000 зачисляется клиенту на будущие поездки, а еще 5000 идёт компании). Ну и этика тоже должна быть, матюгнулся - штраф, и т.д.
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−139
Сигизмунд Лазаревич 17 минут назад
а что должен был делать водила? Эта свинья копыта свои каким-то дерьмом измазала и сидит воняет в машине...
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3k
Дарвин и аморальная премия 18 минут назад
Так он,когда плюнул-попал в нее или нет ?
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17k
ЦСКА Полчаса назад
Сука с такими расценками в такси пердеть можно!
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36k
Netyn Полчаса назад
Не ну а че? В следующем такси тампон поменяет - шо тут такого?
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71k
Иван 37 минут назад
Игра была равна, играли два (три, включим сюда и Сити-мобил) говна!
Водила не прав, что плюется.
Баба, что перепутала такси со своим будуаром. В такси не место раздражающим запахам и жирным ручкам.
Ну и оператор такси, те еще работодатели, на сотрудников насрать, клиент априори прав а водила виноват,разбираться не будем.
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10k
Максимка 40 минут назад
Намазться вонючим кремом, хвататься потом за ручки в машине. Так себе удовольствие для водителя.
Ещё бы депиляцию затеяла в машине или ногти подстригла-покрасила.
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99
tttyyyy Максимка Полчаса назад
Согласен) я, почему-то, перенес эту ситуацию на свой фитнес, где бабы ну задрали так брызгаться, что ну невозможно тренить… или чесать себя четками в сауне… тьфу)
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472
Олег 45 минут назад
Таксист. Вот кто это вообще?
По своей сути - ленивый и ничего не умеющий делать человек. Крутить руль целый день - это чертовски квалифицированные занятие. Профессиональный таксист))))), халявщик и лентяй. А что скажешь - обижаются))), высокомерные как чиновники, а толку нет. Плюются, ругаются.
Что же, жду минусов к комментарию от дармоедов таксистов)).
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99
tttyyyy Олег Полчаса назад
Не таксист, но ты не прав
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1k
Вадим Курбатов 58 минут назад
И снова овце*бы, как пить дать!
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18k
nobody® 59 минут назад
Ей привычен запах этого крема или даже нравится, а ему оказался резким. Тоже иногда жене высказываю, когда она мажет руки, а запах бьёт мне в ноздри до глубины души. И это я не за рулём же, где нужна предельная концентрация, а просто дома.
Но и плевать в людей не стоит. Купи сначала планету и воздух, а потом уже плюй на приезжих.
Ссылка www.youtube.com
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8k
Rus77 Час назад
Опять Мастурбек?
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