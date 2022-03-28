Маркетинг по-русски: лихо, осмысленно и беспощадно

Российские маркетологи не просто так едят свой хлеб. Такого креатива, как у наших специалистов, на западе не сыскать!
Креатив российских маркетологов, конечно, не сравнить с японским, но у нас своя атмосфера и свое понимание нужд клиента. Похоже, эти рекламщики добились своего - их подход к покупателю запомнился, да еще как!
Как насчёт того, чтобы отдохнуть и позагорать в Магнитогорске?
Источник:
Как лихо закручен сюжет!
Маркетолог от Бога
Единственный незаблокированный в РФ Тик-Ток
Источник:
Без комментариев
Источник:
Сыграли на чувстве прекрасного
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Боги маркетинга: 17 забавных шедевров креативной рекламы
- Трогательная, креативная и смешная: лучшая рождественская реклама
- 15 примеров креативной и беспощадной рекламы, мимо которой не пройдёшь
- 17 шедевров маркетинга и рекламы
- 15 примеров рекламы уровня "боги маркетинга смешат мир"
Понравилось48
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5246 1410 5004 9712
Заранее большое человеческое спасибо
Подъезжаешь так к колонке - Мне полный бак девяносто пятого, пожалуйста! - А пистолетчик такой задумчивый....