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Маркетинг по-русски: лихо, осмысленно и беспощадно

Маркетинг по-русски: лихо, осмысленно и беспощадно (16 фото + 4 видео)

Автор:
28 марта 2022 07:44
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   креатив   маркетинг   реклама   смешно   фото   
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Российские маркетологи не просто так едят свой хлеб. Такого креатива, как у наших специалистов, на западе не сыскать!

Креатив российских маркетологов, конечно, не сравнить с японским, но у нас своя атмосфера и свое понимание нужд клиента. Похоже, эти рекламщики добились своего - их подход к покупателю запомнился, да еще как!

Как лихо закручен сюжет!



Маркетолог от Бога

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Источник:

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Метки: Юмор   видео   креатив   маркетинг   реклама   смешно   фото   
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11  комментариев
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1k
Ksenia2 2 часа назад
Прямо зачиталась историей мужичка из "Целебника". ))
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−1
Игорь 2 минуты назад
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего.
От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5246 1410 5004 9712

Заранее большое человеческое спасибо
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2k
lekha-fil 22 минуты назад
Такие пельмени никогда бы не купил.
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209
Кристофер Робин 37 минут назад
Про скайп реклама порадовала, она даже для стеба выполнена вполне не колхозно.
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440
sniperok 39 минут назад
с интернетом очень мощно и профессионально с точки зрения дизайна, снимаю шляпу
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−3
Thomsen Час назад
С табличек на заправочных пистолетах ржу))
Подъезжаешь так к колонке - Мне полный бак девяносто пятого, пожалуйста! - А пистолетчик такой задумчивый....
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13k
U55R 2 часа назад
Комментарий к фото
Это кастинг на должность шаурмена, берут всех.
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806
Tabas_co 2 часа назад
Интересно, реклама Скайпа реальная или все-таки троллинг?
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2k
Radugananebe 2 часа назад
С бабочками - это уже перебор.))
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