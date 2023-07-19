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Шедевры уличной рекламы на грани, созданные мэтрами маркетинга

Шедевры уличной рекламы на грани, созданные мэтрами маркетинга

Автор:
19 июля 2023 08:06
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   креатив   маркетинг   реклама   смех   
2751
16

Туристы, отдающие предпочтение внутренним направлениям, вновь порадовали нас снимками необычных вывесок и рекламных стендов. Интересно, в трезвом ли состоянии рождались эти шедевры рекламы?

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Метки: Прикол   Юмор   креатив   маркетинг   реклама   смех   
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7  комментариев
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1k
Николай Час назад
На белорусской шел. Увидел название. Поржал и кстати, зашел! Вполне норм)
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811
АлоКин 3 минуты назад
Насколько помню, дикая выдрочка это от антона логотипера. У него полно таких брендов-на-грани) например:
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9k
Billi_Bons 37 минут назад
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1k
Остап_Бендер_Задунайский 43 минуты назад
В Хинкалыче кстати офигенные хинкали))))
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26k
Егор Час назад
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16k
Колька Валеркин сын Час назад
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263
София 2 часа назад
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