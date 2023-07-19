Шедевры уличной рекламы на грани, созданные мэтрами маркетинга

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Туристы, отдающие предпочтение внутренним направлениям, вновь порадовали нас снимками необычных вывесок и рекламных стендов. Интересно, в трезвом ли состоянии рождались эти шедевры рекламы?
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