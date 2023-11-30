Владелец иркутского магазина одежды снял забавные пародии на рекламу из других стран

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В Иркутске владелец магазина мужской одежды увидел, как эффективно продвигаются коллеги из Беларуси и Китая и решил повторить успех. Мужчина вместе со своей коллегой снял несколько весёлых пародий на рекламные ролики. Пользователи сети оценили его старания.
Пародия на белорусскую рекламу
Пародия на китайскую рекламу
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