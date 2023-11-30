FISHKINET
Сообщество Юмор 17991 пост • 3636 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Владелец иркутского магазина одежды снял забавные пародии на рекламу из других стран

Владелец иркутского магазина одежды снял забавные пародии на рекламу из других стран

Автор:
30 ноября 2023 10:11
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Юмор   креатив   одежда   пародия   реклама   
1327
1
2

В Иркутске владелец магазина мужской одежды увидел, как эффективно продвигаются коллеги из Беларуси и Китая и решил повторить успех. Мужчина вместе со своей коллегой снял несколько весёлых пародий на рекламные ролики. Пользователи сети оценили его старания.

Пародия на белорусскую рекламу

Пародия на китайскую рекламу

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Видео   Прикол   Юмор   креатив   одежда   пародия   реклама   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
GROMOZEKA 2 часа назад
В принципе норм цены.
Реклама тоже веселенькая
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
Показать ещё
Fidel

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

724370



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Китае умелец придумал ПВО для комаров
В Китае умелец придумал ПВО для комаров
Просто красивые, душевные фотографии
Просто красивые, душевные фотографии
Набирающие популярность в сообществах
«Реакции» вместо «оценок». Как отучают думать?
«Реакции» вместо «оценок». Как отучают думать?
Учат подавлять эмоции с детства: психолог назвала русских одной из самых агрессивных наций
Учат подавлять эмоции с детства: психолог назвала русских одной из самых агрессивных наций
Великие люди, которые дорвались до современных технологий
Великие люди, которые дорвались до современных технологий
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хороший совет

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Юмор#животные#Автовсячина#фильм#забавно#удивительно#Ynews#новости
#в мире#автомобили#Прикол#кино#история#ДТП#Китай#Россия#подборка#познавательно
#интересно#автомир#люди#факты#интересное#аварии#авто аварии#позитив#милота#полиция
Великие люди, которые дорвались до современных технологий Великие люди, которые дорвались до современных технологий Убойная реклама — двигатель убойной торговли Убойная реклама — двигатель убойной торговли Маркетинг по-русски: лихо, осмысленно и беспощадно Маркетинг по-русски: лихо, осмысленно и беспощадно Хозяйка уральского солярия и доставки суши показала чудеса маркетинга Хозяйка уральского солярия и доставки суши показала чудеса маркетинга Шедевры уличной рекламы на грани, созданные мэтрами маркетинга Шедевры уличной рекламы на грани, созданные мэтрами маркетинга 20 примеров адской рекламы и креатива 20 примеров адской рекламы и креатива

На что жалуетесь?

Вернуться