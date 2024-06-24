Мастер-плиточник в 10-м поколении

1041
1
1
Есть люди, которым на роду написано стать гением. Вот, например, как Мише. Он гениальный плиточник с КПД 1000%. Учитесь!
Зато швы затирать не надо!
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
Источник:
Ссылки по теме:
- Есть такая профессия - плиточных дел мастер!
- 25+ доказательств того, что в России - своя атмосфера, которую сложно понять иностранцам
- Самый обычный рейс на русском космопоезде
- Илон Маск соблазняет корейских женщин
- Маркетинг по-русски: лихо, осмысленно и беспощадно
Новости партнёров
реклама