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Мастер-плиточник в 10-м поколении

Мастер-плиточник в 10-м поколении

Автор:
24 июня 2024 11:29
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Видео   Юмор   креатив   мастер   миша   плиточник   
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Есть люди, которым на роду написано стать гением. Вот, например, как Мише. Он гениальный плиточник с КПД 1000%. Учитесь!

Зато швы затирать не надо!


Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

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Метки: Видео   Юмор   креатив   мастер   миша   плиточник   
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4  комментария
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99k
Доктор Джонс 22 минуты назад
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15k
кот базилий 38 секунд назад
У нас на работе такие "работали", заставили переделывать бесплатно.
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29k
Анатолий Соколов 5 минут назад
это называется "покласть плитку" ...
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Musteline
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