Окунуться в 90-е: атмосферные снимки и видео, точно передающие дух непростого времени

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Здесь собраны кадры очень тяжелого для современной России периода. Бандитизм, нищета, неоднозначные политические решения - все это еще свежо в нашей памяти. Перед вами подборка видео и фото, которые круто отражают ту атмосферу.
Рекламная пауза. Эти ролики постоянно крутили по ТВ и их знают все наизусть
5. Один из самых красивых рекламных роликов напитка «7UP», демонстрировавшийся в 1998 году
6. Реклама Московского вентиляторого завода, 1991 год
7. Реклама «Nutella» в 90-х. «Нутелла» продаётся в 75 странах мира. Импортёр в России с 1995 года
9. Саратовский авиазавод, 1993 год: сборка "летающей тарелки"
На Саратовском авиазаводе строят прототип «летающей тарелки» ЭКИП - безаэродромного летательного аппарата, созданного по схеме «летающее крыло». Инновационный проект поддержал тогдашний губернатор Саратовской области Дмитрий Аяцков. Он добился софинансирования проекта на федеральном уровне, но в конце 90-х финансирование было прервано. Идеолог проекта Лев Щукин умер от сердечного приступа в 2001 году, его продолжатели попробовали найти инвесторов за океаном, но тщетно. В 2012 Саратовский авиазавод прекратил своё существование. На месте его корпусов построили торговый центр.
10. Мини-передача с розыгрышами скрытой камерой под названием «Засада»
Выходила она на «НТВ» в конце 1990-х годов. Выпуски передачи длились в среднем около трёх минут и содержали в себе, как правило, один розыгрыш.
11. Ореховская ОПГ, 1992 год
Одна из центральных преступных группировок на территории Москвы 1990-х годов.
12. Футболист клуба «Спартак» Максим Бузникин задирает майку после забитого мяча, показывая фотографию своей девушки Алины Кабаевой, 1997 г
14. Михаил Горбачев наливает Пьеру Ришару, Жерар Депардье наливает себе сам. Неделя французского кино в Москве, 1993 год
15. Диктор РГТРК «Останкино» Екатерина Андреева, 1993 год
Источник:
АНТИФИШКИ
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