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Окунуться в 90-е: атмосферные снимки и видео, точно передающие дух непростого времени

Окунуться в 90-е: атмосферные снимки и видео, точно передающие дух непростого времени (10 фото + 7 видео)

Автор:
25 марта 2022 17:45
Метки: 90е   Бузникин   Россия   горбачев   лихие 90   ностальгия   продукты   
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Здесь собраны кадры очень тяжелого для современной России периода. Бандитизм, нищета, неоднозначные политические решения - все это еще свежо в нашей памяти. Перед вами подборка видео и фото, которые круто отражают ту атмосферу.

Рекламная пауза. Эти ролики постоянно крутили по ТВ и их знают все наизусть

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: 90е   Бузникин   Россия   горбачев   лихие 90   ностальгия   продукты   
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6  комментариев
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17k
Александр Сучков Полчаса назад
рекламу вентиляторного завода вспоминаем каждое лето и поём)))
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Мистер Фикс 57 минут назад
Ну.. вентиляторный завод был замешан в сайентологической секте.
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5k
сеньор Леонсио 59 минут назад
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15k
Поручик Час назад
ЕДИНСТВЕННЫЙ "плюс" 90-х - это доступность и раскованность девиц, неоднократно просмотревших "обучающее видео" на внезапно ставших доступными массам порнофильмах...
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