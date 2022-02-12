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С ностальгией и болью о лихих 90-х: пополняем фотоальбом того времени

С ностальгией и болью о лихих 90-х: пополняем фотоальбом того времени (16 фото)

Автор:
12 февраля 2022 12:08
Сообщество : Жить в России
Метки: 90-е   Листьев   Россия   ельцин   лихие 90-е   ностальгия   ретро   
1411
16
Для кого-то 90-е стали периодом прорыва, но большинство россиян выживало в то время. Бандитизм, нищета, неоднозначные политические решения - все это еще свежо в нашей памяти. Перед вами подборка редких кадров, многие из которых ранее здесь еще не публиковались.
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Метки: 90-е   Листьев   Россия   ельцин   лихие 90-е   ностальгия   ретро   
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7  комментариев
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1k
Максим Максимов 43 минуты назад
Знаем мы такое "положение дел", когда перед приездом в магазин "шишек", туда свозили весь припрятанный на базах дефицит.
Вот к приезду английской сучки в магазин Продукты в Крылатском, магазин сначала закрыли с утра, завезли туда кучу дефицита, провели эту лярву , показав "качество советской жизни", а потом магазин снова закрыли, погрузили все привезённые продукты в машины и развезли по базам
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29k
Альтист Данилов 6 минут назад
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15k
Alex 16 минут назад
Телек sony trinitron до сих пор на даче работает!!!!
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49k
noName 44 минуты назад
Комментарий к фото
...несешь домой конверт с напечатанными фото и ожидаешь что ж там вышло.Кадра 3, минимум, запоротые)))Сейчас конечно проще с этим
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365
Илья 47 минут назад
Девушки тогда одевались так, что постоянно с ума сводили... Эх-эх-эх...
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