С ностальгией и болью о лихих 90-х: пополняем фотоальбом того времени

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Для кого-то 90-е стали периодом прорыва, но большинство россиян выживало в то время. Бандитизм, нищета, неоднозначные политические решения - все это еще свежо в нашей памяти. Перед вами подборка редких кадров, многие из которых ранее здесь еще не публиковались.
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4. Бодибилдеры разминаются и выполняют отжимания перед соревнованиями на фестивале в Лужниках. 2 июля 1996 года.
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Метки: 90-е Листьев Россия ельцин лихие 90-е ностальгия ретро
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