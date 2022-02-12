С ностальгией и болью о лихих 90-х: пополняем фотоальбом того времени

Для кого-то 90-е стали периодом прорыва, но большинство россиян выживало в то время. Бандитизм, нищета, неоднозначные политические решения - все это еще свежо в нашей памяти. Перед вами подборка редких кадров, многие из которых ранее здесь еще не публиковались.

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1. Ирина Салтыкова с подругой. 1996 год 0 Источник:

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2. Борису Ельцину гордо демонстрируют положение дел в челябинском магазине. 1993 год 0 Источник:

3. Дамы на импровизированном постаменте. 1998 год 0 Источник:

4. Бодибилдеры разминаются и выполняют отжимания перед соревнованиями на фестивале в Лужниках. 2 июля 1996 года. 0 Источник:

5. Похороны журналиста Дмитрия Холодова. 19 октября 1994 года 0 Источник:

6. Сотрудник фотосалона в свой первый рабочий день. 90-е 0 Источник:

7. Владислав Листьев в Сочи на "Кинотавре" (за полгода до убийства) 0 Источник:

8. Такой набор полицейского был у многих 0 Источник:

9. Хой, Бабкина и Артем Троицкий 0 Источник:

10. Праздник у девчат. 1996 год 0 Источник:

11. Группа "Иванушки International" во время съемок клипа "Снегири". 1999 год 0 Источник:

12. Девушка встречает 1998 год 0 Источник:

13. Юная певица Пелагея в окружении президентов Франции и России. 1998 год 0 Источник:

14. Девушка хвастается новой видеоаппаратурой. 1996 год 0 Источник: