Отчаянные и красивые: как выглядели девушки в лихие 90-е

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Перед вами очередной пост ностальгии и воспоминаний по неоднозначному времени - лихим российским 90-м. На этот раз мы собрали фотографии девушек того времени, которые олицетворяют своими образами дух сложного этапа в жизни страны.
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2. Вечеринка, организованная одним известным брачным агентством того времени. На фото американские мужчины и одинокие россиянки. Клуб "Манхэттен", 1997 год
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Метки: 90-е Россия девушки лихие 90-е мода ностальгия ретро
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Пили небось, да бл@довали.
Защитники )(@ровы!
Сколько невинных девченок в то время сгинуло, сколько судеб поломано. Эх!(((
ЗЫ. А вы то что, словенские мужики, в то время сделали?? Не могли своих женщин защитить от этой мерзопакости??
Раньше были времена,
А теперь - мгновения.
Раньше поднимался х...й,
А теперь - давление...))))
Но мне кажется, что раньше все жили надеждой, на новое (и безусловно счастливое) будущее, а теперь и надежд не осталось. Мелкие с этим примириться не могут, вот и несут пургу. А те кто посмотрел на то как происходят эти "перемены" и чем все заканчивается, эту веру теряют (опять же не все, но...). Да и плохое со временем забывается...