FISHKINET
Охотники за привидениями: 30 лет спустя Охотники за привидениями: 30 лет спустя ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже... Новые снимки телескопа «Кеплер» заставили астрономов пересмотреть свои взгляды на Солнечную систему Новые снимки телескопа «Кеплер» заставили астрономов пересмотреть... "Просто выжить!": пользователи поделились планами на 2022 год "Просто выжить!": пользователи поделились планами на 2022 год Гоблины - это евреи: Джоан Роулинг попала в очередной скандал Гоблины - это евреи: Джоан Роулинг попала в очередной скандал Товарищ Саахов и не только. Как потомственный московский еврей Владимир Этуш стал играть кавказцев в советском кино Товарищ Саахов и не только. Как потомственный московский еврей... Отчаянные и красивые: как выглядели девушки в лихие 90-е Отчаянные и красивые: как выглядели девушки в лихие 90-е Неутешительные итоги новогодних каникул 2022 года, которыми поделились пользователи Twitter Неутешительные итоги новогодних каникул 2022 года, которыми... В Казахстане силовики едва не пристрелили журналистов телеканала "Дождь" В Казахстане силовики едва не пристрелили журналистов телеканала... Самое дорогостоящее и скандальное судебное разбирательство в истории США Самое дорогостоящее и скандальное судебное разбирательство в... В Ташкенте силовики обстреляли автомобиль на пути президентского кортежа В Ташкенте силовики обстреляли автомобиль на пути президентского... Великий детектив: чего вы могли не знать о Шерлоке Холмсе Великий детектив: чего вы могли не знать о Шерлоке Холмсе В Туркмении потушат «Врата ада» В Туркмении потушат «Врата ада» Астрономы впервые запечатлели, как взрывается красная звезда-сверхгигант Астрономы впервые запечатлели, как взрывается красная... Почему в мультике, который обожали все дети СССР, показали не 16, а 11 серий Почему в мультике, который обожали все дети СССР, показали не 16,... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Ух, сейчас бахнем: необычные пивные бокалы с просторов интернета Ух, сейчас бахнем: необычные пивные бокалы с просторов интернета В США подали в суд на автомастерскую, которая выплатила зарплату монетами своему бывшему работнику В США подали в суд на автомастерскую, которая выплатила зарплату... Гифки Гифки
Отчаянные и красивые: как выглядели девушки в лихие 90-е

Отчаянные и красивые: как выглядели девушки в лихие 90-е (19 фото)

Автор:
08 января 2022 12:36
Метки: 90-е   Россия   девушки   лихие 90-е   мода   ностальгия   ретро   
29297
19
Перед вами очередной пост ностальгии и воспоминаний по неоднозначному времени - лихим российским 90-м. На этот раз мы собрали фотографии девушек того времени, которые олицетворяют своими образами дух сложного этапа в жизни страны.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: 90-е   Россия   девушки   лихие 90-е   мода   ностальгия   ретро   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
3
117
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
117  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Roman 16 часов назад
Брачные агентства ппц просто. Девкам мозг промыли, что каждый пендос это миллионер. А эти и ехали удовлетворять свою похоть или присматривали себе потенциальных секс кукол. Позор конечно для страны это было =(
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 18)
3k
Сергей 4 часа назад
В 90-е бабы лучше были. Натуральные! У меня на них стоял ого-го, не то что на нынешних... Так, привстанет чуть чуть... Пока они рот не откроют,и не ляпнут чего нибудь Или ... или мне тогда 20 было, а теперь 49?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
krivsan 6 часов назад
да,и солнце ярче светило,луна грела ночью,знакомились на улице,а не сетях,все хорошо было,а куда все пропало???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Александр 6 часов назад
Я тогда отроком был, варежку разевал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Андрей Крылов 7 часов назад
Просто оставлю это тут. Одна из граней той эпохи:
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Элек Мек 8 часов назад
Выглядели з.а.еб.ись,губы и сиськи не "дули",мозг не засран...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47k
diesafari 8 часов назад
Что поделаешь, даже сегодня США все еще на высоте. Никто из россиян живущих в США не собираются вернуться. Более того, кто выиграл грин-карты - никто не отказался, все уехали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Олег 9 часов назад
канадский гей сам у себя перепостил половину фото. Ну не пи-дор?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
368
Роман 10 часов назад
В то время бабы хотя бы немного отличались друг от друга, сейчас же все обколотые с накачанными губищщами и прочими непотребствами. Хотя не буду спорить, что в стране во всём была жесть конечно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
308
vi4 Роман 8 часов назад
настоящие мохнатки, а не лысые горки )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
368
Роман vi4 8 часов назад
ну в этом вопросе, я допустим, за лысые горки))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
331
Andrey 10 часов назад
Эхе-хе-хе , юность золотое время;!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Dmitry 11 часов назад
Мы были молодыми, девчонки красивыми, а времена... Хвала небесам что они прошли. Надеюсь больше такого как было тогда не увидеть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
emporio_ss 11 часов назад
В 90-е цивилизованный запад нашим людям подарил - СЕКОНД ХЕНД - и все стали модными, донашивали обноски после негров.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
331
Andrey emporio_ss 10 часов назад
Кстати обноски носились по 5-10 лет , вы были или очень малы или очень тупы ! Надеюсь что первое !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дмитрий 11 часов назад
Да не обидятся на меня "бывшие" девушки, но разницы между "задержанными проститутками" и "участницами любой дискотеки" практически не видно было.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
1k
Vetka 11 часов назад
Мужики то наши в это время где были???
Пили небось, да бл@довали.
Защитники )(@ровы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
emporio_ss 12 часов назад
ЛИХИЕ 90-Е
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
СезарДеБанан 12 часов назад
Почему-то мотоцикл я рассматриваю внимательнее, чем девушку. Старость, наверное...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
dikijnub 12 часов назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
108k
Москвичка 13 часов назад
Все славянки (я говорю о русских, украинках, белоруссках) очень красивые. Пиндосы перлись к нам в 90-е как в секс-тур((( А у нас такой голод, безработица, безнадёга, что каждый бежал отсюда куда мог...
Сколько невинных девченок в то время сгинуло, сколько судеб поломано. Эх!(((
ЗЫ. А вы то что, словенские мужики, в то время сделали?? Не могли своих женщин защитить от этой мерзопакости??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 16)
20k
Мерзавец... 13 часов назад
Люди с этих фото уже по 100500 раз переикались и кони двинули от того сколько раз эти кадры всплывают даже тут на фигнишках!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
neutrino 14 часов назад
Это было, было...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
216
Brawl Dd 14 часов назад
Красотки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 40 комментариев
Показать ещё
Москвичке грозит срок из-за случайной ошибки ее прислуги во Внуково Москвичке грозит срок из-за случайной ошибки ее прислуги во Внуково Красавицы времен красных пиджаков: ностальгия по начесам, лосинам и прочему кошмару 90-х Красавицы времен красных пиджаков: ностальгия по начесам, лосинам и прочему кошмару 90-х Вспомнить и вздохнуть: Фотографии обычных людей из 90х Вспомнить и вздохнуть: Фотографии обычных людей из 90х Фотографии красоток из 90-х Фотографии красоток из 90-х Антуражные фотографии лихих 90-х, которые очень точно передают дух той России Антуражные фотографии лихих 90-х, которые очень точно передают дух той России Назад в 90-е: серия атмосферных фото того неоднозначного времени Назад в 90-е: серия атмосферных фото того неоднозначного времени
Richard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

43414



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
3
14
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Эксперимент на честность в советской столовой: каков был результат?
3
300
Эксперимент на честность в советской столовой: каков был результат?
Москвичке грозит срок из-за случайной ошибки ее прислуги во Внуково
Москвичке грозит срок из-за случайной ошибки ее прислуги во Внуково
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Его жена ведьма!
0
3

Популярные теги
#Казахстан#интересно#кино#животные#новости#фотографии#полиция#задержание#Приколы#на различный вкус
#Юмор#факты#люди#картинки#сарказм#подборка#90-е#космос#протесты#Япония
#фото#история#прикольные#комментарии#смешные#Россия#беспорядки#наука#Ynews#страна

На что жалуетесь?

Вернуться