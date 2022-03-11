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Тяжелые, яркие, лихие: фотографии, которые передают атмосферу 90-х в России

Тяжелые, яркие, лихие: фотографии, которые передают атмосферу 90-х в России (20 фото)

Автор:
11 марта 2022 17:20
Сообщество : Жить в России
Метки: 90-е   Жизнь   Россия   вспомнить всё   девяностые   ностальгия   ретро   
2067
20
Перед вами подборка редких снимков российских 90-х. Время было непростое, неоднозначное. Кто-то тогда сумел воспользоваться ситуацией и разбогател, а кто-то - сводил концы с концами.
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Источник:

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Метки: 90-е   Жизнь   Россия   вспомнить всё   девяностые   ностальгия   ретро   
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6  комментариев
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4k
сеньор Леонсио Час назад
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1k
оберлейтенант Полчаса назад
автор, или фотографию обрежь.
раздели на 2 штуки.
или подпись поменяй.
на верхней части явно проходят учения. и не спрашивайте почему, там все ясно и так.
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20k
kamanch 56 минут назад
Ссылка youtu.be
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523
Copycat 57 минут назад
Зверева просто не узнать - я вообще подумал что это какой нибудь Губин
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Похабыч Час назад
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