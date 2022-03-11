Тяжелые, яркие, лихие: фотографии, которые передают атмосферу 90-х в России

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Перед вами подборка редких снимков российских 90-х. Время было непростое, неоднозначное. Кто-то тогда сумел воспользоваться ситуацией и разбогател, а кто-то - сводил концы с концами.
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Милиция не справлялась с преступностью, патрулировать улицы помогали бойцы СОБРа, ОМОНа и армейского спецназа. 1993 год
Мэр Москвы Гавриил Попов и премьер правительства Юрий Лужков во время крещенских купаний. 1991 год
Пожилая женщина открывает коробку с продуктами и лекарствами из гуманитарной помощи, полученной от немецких организаций. Продовольственный кризис в России. 1990-е
Источник:
АНТИФИШКИ
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или подпись поменяй.
на верхней части явно проходят учения. и не спрашивайте почему, там все ясно и так.