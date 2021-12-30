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Атмосферный Новый год в лихие 90-е

Атмосферный Новый год в лихие 90-е (13 фото)

Автор:
30 декабря 2021 09:19
Сообщество : СССР
Метки: 2022   90е   лихие 90   новый 2022 год   новый год   новый год 90   
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13

Девяностые - время лишений, неоднозначных решений, но даже тогда люди с верой в лучшее встречали Новый год. В предверии 2022 мы решили вспомнить, как праздновали раньше.

Традиционные покупки в целом не отличались от того, чем сегодня затариваются люди.

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За пару дней до 31 декабря все отправлялись в продуктовые, приобретали елки.

Суета, очереди, пробки - бессменные всадники приближающегося праздника.

Предприятия и магазины старались украсить помещения.


Сладкие подарки готовили для деток на заводах, были различные утренники.

Поздравления по телевизору были неотъемлемой частью праздника: тогда и "Голубой огонек" смотрели, и поздравление от президента.


После празднования дома все выходили на улицу, чтобы продолжить гуляния, запустить салюты.

А с утра все как обычно бежали к елке, чтобы увидеть подарки.

Фото у леки были в каждом альбоме.

Чтобы создать себе настроение, активно переодевались и устраивали сценки.

Лучшим подарком тогда была Сега.


А вы помните свой Новый год в 90-х?

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Метки: 2022   90е   лихие 90   новый 2022 год   новый год   новый год 90   
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Alexey Berestenko 2 часа назад
А кто такая лека, что фото с ней было в каждом альбоме?

Пойду поищу!
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sivanov1079 Полчаса назад
Лихие 90е? автор родился в 2000х походу.
На фото 80е, из 90х только фото с Сегой
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19k
BiZ 44 минуты назад
кто такая лека, и почему у меня нет с ней фото?
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