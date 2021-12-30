Атмосферный Новый год в лихие 90-е

Девяностые - время лишений, неоднозначных решений, но даже тогда люди с верой в лучшее встречали Новый год. В предверии 2022 мы решили вспомнить, как праздновали раньше.
Традиционные покупки в целом не отличались от того, чем сегодня затариваются люди.
За пару дней до 31 декабря все отправлялись в продуктовые, приобретали елки.
Суета, очереди, пробки - бессменные всадники приближающегося праздника.
Предприятия и магазины старались украсить помещения.
Сладкие подарки готовили для деток на заводах, были различные утренники.
Поздравления по телевизору были неотъемлемой частью праздника: тогда и "Голубой огонек" смотрели, и поздравление от президента.
После празднования дома все выходили на улицу, чтобы продолжить гуляния, запустить салюты.
А с утра все как обычно бежали к елке, чтобы увидеть подарки.
Фото у леки были в каждом альбоме.
Чтобы создать себе настроение, активно переодевались и устраивали сценки.
Лучшим подарком тогда была Сега.
А вы помните свой Новый год в 90-х?
Источник:
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Пойду поищу!
На фото 80е, из 90х только фото с Сегой