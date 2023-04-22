История группы из 90-х «Русский размер». Что с ней стало

Оба основателя группы родились в 1967 году в городе Костанае Казахстан. В Костанае ребята увлекались музыкой еще со школьных лет, Копотилов в пятнадцать лет начал осваивать бас-гитару, Бондарюк учился игре на барабанах. Повстречавшись однажды на одном из концертов, они стали друзьями и единомышленниками. С 1985 года вместе играли в различных музыкальных коллективах, участвовали в местных ВИА - «Капитан Купер», «Оракул». Когда в 1988-м к музыкантам присоединился Павел Кашин, ставший впоследствии достаточно известным исполнителем, назвались «Патологоанатомическое отделение» (в последней только Копотилов — клавишные,).

Переезд в Ленинград (Санкт Петербург)

Со слов Виктора Бондарюка:

Я приехал в Питер 1990 году с двумя своими друзьями, Сашей Кнауэром, с которым продолжаю работать и теперь и Сашей Мозером. Мы приехали "покорять" Питер у нас был целый альбом,10 песен (большинство из которых я написал в армии) и название "Капитан Купер".Мы ходили с этим материалом где-то пол года. И так и не найдя "богатого продюссера", отдали альбом на распостранение одной небольшой фирмочке. Деньги которые у нас были быстро кончились и мы спустились в подземный переход. Идея была проста. Мы пели песни выдавая себя за странствующих музыкантов приехавших в Питер из Одессы (в которой прожили пол года до этого) и собирающих деньги на "опреснение" Чёрного моря. Я играл на бубне и пел все основные песни, Кнауэр бряцал на гитаре, Мозер на аккордеоне. Четвёртым стал Павел Кашин он дул в саксофон и был душещипательной частью коллектива. Финансовая ситуация резко улучшилась и я стал летать домой на "побывку" каждый месяц. И вот в очередной приезд я и встретил Диму(КАПУ ,так мы все называли его, прозвище так и закрепилось за ним, так я и буду его называть ниже) с которым в Кустанае играл в разных группах и который к тому времени превратился в матёрого "фарцовщика",продавца джинсов "Пирамида".Я рассказал Капе о том, как живу в Питере и предложил ему тоже перебраться в северную столицу. Прошло полгода и в одно морозное утро я встречал Диму в Пулково.

Под именем «Русский размер» группа начала выступать с 1991 года, после переезда Дмитрия и Виктора в Санкт-Петербург. Через год их песни «Над городом тает звезда», «Я зову тебя Джой», «Бэтмен»("Ю-А-Ю") звучали на всех танцевальных площадках. Автором музыки и текстов начального периода группы был Копотилов.