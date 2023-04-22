История группы из 90-х «Русский размер». Что с ней стало

«Русский размер» – коллектив российской поп-сцены, исполняющий электронную танцевальную музыку. Группа считается одним из пионеров клубной тусовки.
Когда точно началась биография «Русского размера», не могут ответить даже ее участники. Основатели группы, друзья из Костаная Виктор Бондарюк и Дмитрий Копотилов, начинали еще в середине 80-х - осваивали музыкальные инструменты, пробовали писать песни.
Оба основателя группы родились в 1967 году в городе Костанае Казахстан. В Костанае ребята увлекались музыкой еще со школьных лет, Копотилов в пятнадцать лет начал осваивать бас-гитару, Бондарюк учился игре на барабанах. Повстречавшись однажды на одном из концертов, они стали друзьями и единомышленниками. С 1985 года вместе играли в различных музыкальных коллективах, участвовали в местных ВИА - «Капитан Купер», «Оракул». Когда в 1988-м к музыкантам присоединился Павел Кашин, ставший впоследствии достаточно известным исполнителем, назвались «Патологоанатомическое отделение» (в последней только Копотилов — клавишные,).
Переезд в Ленинград (Санкт Петербург)
Со слов Виктора Бондарюка:
Я приехал в Питер 1990 году с двумя своими друзьями, Сашей Кнауэром, с которым продолжаю работать и теперь и Сашей Мозером. Мы приехали "покорять" Питер у нас был целый альбом,10 песен (большинство из которых я написал в армии) и название "Капитан Купер".Мы ходили с этим материалом где-то пол года. И так и не найдя "богатого продюссера", отдали альбом на распостранение одной небольшой фирмочке. Деньги которые у нас были быстро кончились и мы спустились в подземный переход. Идея была проста. Мы пели песни выдавая себя за странствующих музыкантов приехавших в Питер из Одессы (в которой прожили пол года до этого) и собирающих деньги на "опреснение" Чёрного моря. Я играл на бубне и пел все основные песни, Кнауэр бряцал на гитаре, Мозер на аккордеоне. Четвёртым стал Павел Кашин он дул в саксофон и был душещипательной частью коллектива. Финансовая ситуация резко улучшилась и я стал летать домой на "побывку" каждый месяц. И вот в очередной приезд я и встретил Диму(КАПУ ,так мы все называли его, прозвище так и закрепилось за ним, так я и буду его называть ниже) с которым в Кустанае играл в разных группах и который к тому времени превратился в матёрого "фарцовщика",продавца джинсов "Пирамида".Я рассказал Капе о том, как живу в Питере и предложил ему тоже перебраться в северную столицу. Прошло полгода и в одно морозное утро я встречал Диму в Пулково.
Под именем «Русский размер» группа начала выступать с 1991 года, после переезда Дмитрия и Виктора в Санкт-Петербург. Через год их песни «Над городом тает звезда», «Я зову тебя Джой», «Бэтмен»("Ю-А-Ю") звучали на всех танцевальных площадках. Автором музыки и текстов начального периода группы был Копотилов.
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Из воспоминаний Виктора Бондарюка:
Так, как я к тому времени уже прожил в Питере 2.5 года у меня был кое-какой опыт по "продвижению" материала. Нужны были студия, деньги и самое главное, название группы. Студия нашлась быстро это был "Леннаучфильм",кстати там мы и познакомились с нашим первым директором Сергеем Черныхом. Одну из Капиных песен я изрядно переработал и вместо зажигательного "шлягера" про Америку получилась песня которая и дала название первой пластинке, - "Ю-А-Ю".Почему Ю-А-Ю ? Да просто, потому что не смогли придумать нормального текста на припев. Самым сложным оказалось придумать название группе. Мы долго думали, выписывали на бумажке десятки разных названий, ничего не нравилось. И вот в один из приездов в Кустанай мой отчим видя мои страдания по этому поводу предложил: " А назовите свой ансамбль "Берендеи".
И тут меня осенило, я позвонил Капе И закричал:" Группу нужно назвать "Русский размер".Он спросил меня ,что означает это странное словосочетание. Ну, а я ему в ответ: "Чувак я не знаю, но звучит как-то очень необычно и пафосно".Вот так в далёком Казахстане первый раз прозвучало это название, которое теперь знает почти каждый человек владеющий русским языком.
В 1995 году в результате сотрудничества с саунд-продюсером Вадимом Володиным на московской студии «ZeKo rec.» был издан первый альбом группы «Русский размер» «Ю-А-Ю», хитами которого стали песни «Бэтмен» (более известная как «Ю-А-Ю») и «Звезда разлуки». Анжела Кузнецова, из примкнувшей к «Русскому размеру» танцевальной группы «SOS», стала солисткой коллектива, спев на студии все основные партии женского вокала.
«Русский Размер и Профессор Лебединский»
Зимой 1995 года, после знакомства участников группы с начинающим исполнителем Алексеем Лебединским, у них возникает идея поработать вместе. В результате получился совместный музыкальный проект «Русский Размер и Профессор Лебединский». К концу года записан материал альбома — ремейки на старые хиты и пародии на современные композиции.
Альбом «Ля-ля-фа» издан компанией Renz в Германии; позже его выпустили в России под названием «Давай-давай». Альбом пользовался большой популярностью. Радио-диджей Дмитрий Нагиев в сотрудничестве с коллективом активно участвовал в продвижении новых композиций группы.
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В 1996 году на лейбле «Электрик Рек.» выходит новый альбом «Русского Размера» — «Мяу». Это андерграудные треки, записанные в перерывах между событиями насыщенной клубной жизни. В БКЗ Октябрьский прошел сольный, совместный концерт группы «Русский Размер» и Профессора Лебединского. Вернувшись из очередных гастролей по Германии под новый 1996 год, «Русский Размер» и Профессор Лебединский участвуют в съёмках новогодней передачи на телеканале «Россия».
Несмотря на явный успех совместной работы, зимой 1997 г. «Русский Размер» и Профессор Лебединский прекращают своё сотрудничество.По другим источникам, Бондарюку и Копотилову надоели издевательский юмор и откровенная ирония Профессора, и сотрудничеству с Лебединским пришел конец.
В 1998 году издательство «Союз» выпустило новый альбом группы «Русский Размер» — «Танцуем?». Женские вокальные партии в этом альбоме спеты Евой Польной(солистки группы «Гости из будущего»).
Этот альбом — своеобразное возвращение к истокам проекта. Благодаря альбому «Танцуем?», группа стала известна не только в России и Германии, но и в других странах Европы, а так же США, Канаде, Великобритании, Израиле. Альбом ознаменовался такими известными композициями как:"Вот так" и "Лети", на которые позже выпустили клипы.
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В 1999 году группа выпустила альбомы «650» и «650.2». По словам Виктора Бондарюка, они стали наиболее успешными в карьере. Песни — «Ангел дня» и «Весна» стали визитной карточкой группы. Клип на песню «Ангел дня» поднял группу на первую строчку в национальном чарте Русского Радио.
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Через некоторое время компания Master Sound выпустила дополненный тремя новыми треками альбом «650.2». Как было сказано в переиздании: «поскольку альбома „650“ на всех не хватило». CD-версия альбома содержала полную копию веб-сайта группы в сети интернет, включая некоторые клипы.
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В 2000 году издан альбом кавер-версий на песни из советских кинофильмов под названием «Next». Этот альбом был готов к выпуску ещё 1997 году, но в связи с разразившимся в стране кризисом 1998 года, пролежал на полке до миллениума. В группе появилась новая солистка Элеонора Маркова (Филимонова). В этом же году выпущен альбом «БумZ-БумZ», во многом повторивший успех «650».
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В 2001 году издан альбом «Выход» («Out»). Песни «Было и прошло», «Между небом и землёй» почти всегда звучат в концертных программах группы и сейчас.
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В 2002 году, под впечатлением нью-йоркской клубной жизни, «Русский Размер» записал и выпустил новый альбом. Так как в этот период времени участники группы ведут весьма активную клубную жизнь, альбом так и назывался: «Меня колбасит». Каждый трек этого альбома пропитан, казалось бы, не сочетаемыми ингредиентами: атмосферой Tribal house вечеринок и лирики.
В 2003 году вышел альбом «Восходящие воздушные потоки». Особенную популярность имела песня «Вот и всё», которая написана ещё во времена «Оракула». Один из последних клипов на композицию с последнего альбома (Восходящие Воздушные Потоки) группы в старом составе. И один из немногих клипов, где нет самих участников группы. Клип снят в ноябре 2003 года, официальный релиз состоялся в начале 2004 года.
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Конец 2004 года ознаменовался двумя событиями — юбилейным концертом «Русский Размер — 13 лет» в Ледовом дворце, на котором происходит «перемирие» группы с Профессором Лебединским, и выходом альбома «Цуzамен» — своеобразной компиляцией не изданных ранее и новых совместных работ. В концерте «Русский Размер — 13 лет», участвовали Дмитрий Нагиев, профессор Лебединский, Света, «Гости из будущего», ЧИЖ, Юля Савичева, Ираклий, Таня Буланова, Dj Цветкофф, «Другие правила», Рома Жуков, Лазурный берег, Алексей Романов и другие.
Вот как вспоминает об этом Виктор Бондарюк:
"Апогеем своей работы за последние несколько лет я считаю юбилей группы 13 лет. Я являлся продюсером и организатором всего концерта. В концерте участвовали Дима Нагиев, профессор Лебединский, Света, Гости из будущего, ЧИЖ, Юля Савичева, Ираклий, Таня Буланова и.т.д. Весь концерт снимался на видео, режиссер Саша Игудин. Хочу заметить, что все артисты выступали бесплатно. Только пожалуй Дима спросил меня: "А сколько мы получим ?".Я тогда в сердцах ответил ему, что единственный, кто получит деньги будет "Размер". Но каюсь не сдержал обещания. Просто нечем было заплатить. Я и сам не получил ни копейки, но думаю вряд ли они мне тогда поверили(но это их право). Так вот, представьте моё удивление когда где-то 3 месяца назад, мне позвонили и сказали:"А Капа в Москве и продаёт съёмку с вашего 13летия ". Ну, что тут скажешь, МОЛОДЕЦ. Хоть так поучаствовал."
После юбилейного концерта была попытка возродить проект «„Русский Размер“ и Профессор Лебединский». Совместно с Лебединским и с участием Нагиева записана песня «Я её хой» — русскоязычный кавер песни «O-Zone» «Dragostea Din Tei». На первом канале состоялись съёмки новогодней программы. Однако в самом «Русском Размере» начались серьёзные разногласия.
В 2000-х какое-то время группа продолжала выступать, но разногласия между основателями сделали свое дело. В итоге Копотилов и Бондарюк развязали борьбу за авторские права. Дмитрий отсудил право выступать под названием «Русский размер» в тандеме с новым музыкантом Игорем Луценко.
Молодой человек вел официальный сайт коллектива, покупал и продавал инструменты и попутно сочинял музыку. Композиции, с которыми группа работала на концертах, переделаны с учетом ситуации, а там, где слышны партии бэк-вокала, все перепето Игорем.
В 2010 году в издательстве «Квадро Диск» вышел альбом группы «Русский Размер» -— «!Слушай». На таллинской студии Хиндрека Маасика («Дискотека Авария», Валерия, «Банд’Эрос» и др.) снят видео-клип на песню «До тебя».
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Группа «Русский Размер» (Дмитрий Копотилов, Игорь Луценко, Элеонора Филимонова) продолжает гастролировать со старыми и новыми хитами.
Виктор создал новый коллектив «Арина и Размер Project», хотя, по словам музыканта, суд признал за ним авторство названия группы «Русский размер».
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Спасибо за пост.
Другое дело, что подобных групп было до и больше.
Но, в принципе, спасибо автору за напоминание и пост. Плюсую.
Не моё.
В то время город назывался КУСТОНАЙ.