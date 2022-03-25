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Век живи — век учись: 27 полезных житейских хитростей

Век живи — век учись: 27 полезных житейских хитростей (28 фото)

Автор:
25 марта 2022 09:30
Сообщество : Жизнь
Метки: бытовые советы   бытовые хитрости   всячина   житейские хитрости   полезно   полезные советы   советы   
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Научиться чему-то новому можно в любом возрасте. Главное в этом деле — непредвзятость и готовность отойти от традиций.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бытовые советы   бытовые хитрости   всячина   житейские хитрости   полезно   полезные советы   советы   
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6  комментариев
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6k
RIZ deadening Полчаса назад
У меня такая подставка для телефона. У меня только один держатель был.
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84k
Taras Kozalupko 13 минут назад
Два сильных магнита и обыкновенная ручка

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61k
Опиум для народа 14 минут назад
Всё правильно. Дело-то не в дырке, а в том, что на второй картинке баба не стала глотать колпачок.
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61k
Опиум для народа 15 минут назад
-"Если есть продукты без термической обработки, в них меньше калорий, если есть те же продукты, но как-то приготовленные, в них гораздо больше калорий"-
-серьёзно, бл"дь? Просто "как-то приготовленные" усваиваются проще - всего и делов. А не в количестве калорий.
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8k
Александр Полчаса назад
Опять хитрые хитрости?
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