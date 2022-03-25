Век живи — век учись: 27 полезных житейских хитростей

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Научиться чему-то новому можно в любом возрасте. Главное в этом деле — непредвзятость и готовность отойти от традиций.
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2. "Чтобы не шуршать в офисе обычными чипсами в пакете, можно пересыпать их в банку от чипсов Pringles"
3. "Я понятия не имел, что так можно, хотя уже 45 лет хожу по магазинам. Если пакеты не помещаются или в них что-то хрупкое, их можно повесить на заднюю часть тележки"
4. "Держатель для телефона Popsocket на дверце холодильника. Спасибо моей 14-летней дочери"
6. "Собирать мебель утомительно. Используйте упаковку из пенополистирола, чтобы не потерять мелкие детали в процессе"
7. "Кучу пакетов с продуктами гораздо удобнее носить на большом карабине с губчатой рукояткой. Пальцы скажут вам спасибо"
8. "Если вам нужно убрать кусок торта в холодильник, просто переверните контейнер и используйте его крышку в качестве дна. Потом так доставать будет удобнее"
11. "Приём бегунов: надевайте носки наизнанку, чтобы предотвратить появление мозолей и натирание швов"
12. "Используйте термоусадочную трубку для ремонта утерянных пластиковых эглетов на шнурках"
13. "Чтобы удалить прочно приклеенные этикетки с контейнеров, оставьте контейнеры в морозильной камере, и наклейки легко отойдут"
15. "Если есть продукты без термической обработки, в них меньше калорий, если есть те же продукты, но как-то приготовленные, в них гораздо больше калорий"
16. "Чтобы вытрясти из пакета с попкорном оставшиеся зёрна кукурузы, нужно сделать небольшое отверстие и как следует потрясти пакет"
18. "Дополнительное отверстие в беговых кроссовках называется «пяточным замком» и помогает предотвратить образование мозолей"
21. "Если ваш кофе слишком горький, вы можете добавить несколько крупинок соли, чтобы немного выровнять его вкус"
23. "Микроволновая печь помогает сохранить питательную ценность ваших ингредиентов лучше, чем любой другой метод приготовления"
24. "Крышки ручек имеют небольшое отверстие в верхней части, чтобы предотвратить удушье при проглатывании"
25. "Маленькая стрелка указывает, с какой стороны вашего автомобиля находится крышка топливного бака"
26. "Если вы заказываете китайскую еду, вы можете развернуть коробку с едой, чтобы получить тарелку"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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-серьёзно, бл"дь? Просто "как-то приготовленные" усваиваются проще - всего и делов. А не в количестве калорий.